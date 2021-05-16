追討關中、焦仁和溢領退休金敗訴，銓敘部主張的「訓示規定」是什麼意思？

文：林清汶（世新大學法律系兼任副教授）

媒體報導，依照《公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例》規定，追繳公職人員年資併社團專職人員年資溢領退休金，應在該條例施行一年內為之，也就是說，在2018年5月11日之前。但銓敘部發函關中、焦仁和的處分書，卻分別在2018年5月17日、21日才送達，台北高等行政法院因此認為銓敘部請求權超過一年時效。

近日國民黨多位「黨職併公職」的高官被追繳溢領退休金，包括關中被指控任職十年黨職併入年資351餘萬元，以及焦仁和任職黨部三年220餘萬元，都被銓敘部追繳。不過該條例第5條已明文規定應在條例施行一年內請求之，但主管機關送達處分書已超過一年期限而請求權消滅。

對此主管機關不服，主要理由乃認為該一年規定為「訓示規定」，係督促機關作為之訓示之規定；並非「請求權時效」規定，因此銓敘部對此仍擬將上訴或聲請釋憲。

銓敘部所說的「訓示規定」，是什麼意思？

事實上，訓示規定的定義，是無法律效果之 ｢不完整｣ 條文，乃即使違反對於法律效力尚無影響，屬於公務員通常性指導或指示上之規定。例如，命當事人「文件於7日內補正資料，逾期將駁回」，在尚未駁回之前做的補正，均發生效力；訓示規定之「期間」通常並無明白規定於法律條文上，乃訓示規定通常具有彈性或權宜措施。

不同於上述訓示期間，將「期間」特別規定於法律條文者，又可區分為「法定期間」或「消滅時效」。

「法定期間」又稱不變期間或除斥期間，指的是期間不得任意縮短或延長，例如規定應提起訴訟之上訴期間，違反期間則不得提起或提起即予駁回，因而該判決即屬確定。

而「消滅時效」，是指請求權因請求權人經過一段期間若不行使權利，除有法定事由而發生時效中斷或不完成外，否則該請求權的法律效力就會消失，例如在公法上之請求權，設有「行政機關原則上因五年不行使而消滅」。

如果法規中的一年是訓示期間，那請求權時效又是多久？

在銓敘部與關中、焦仁的案例裡，條文規定「一年」是屬於特別法的例外規定，且同法第7條亦規定「除本條例另有規定外，不適用現行法律有關權利行使期間之規定。」更彰顯「一年」為優先、特別之規定。

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時效制度成立乃為尊重現存秩序，維持社會安定，簡化法律關係避免訴訟舉證困難，意即在法律只保護那些積極主張權利，而不保護怠於主張權利的人，此在行政法、民刑法等都有規範。如果法規中的一年真為訓示期間，請求權時效究竟又是多久？既明載於法律條文上，即應屬於「請求權時效」，機關應予遵循。

再者，法律對於人民有利事項依法仍應從寬認定；如司法院釋字第443號解釋部分要旨「關於給付行政措施，其受法律規範之密度，自較限制人民權益者寬鬆。」類似在司法院相關解釋文及行政法院判決俯拾皆是。

綜上而論，主管機關銓敘部認為該一年期間非「消滅時效」而為「訓示規定」，此言差矣。條例係因應轉型正義而量身定制，雖明顯具有特殊意涵；但依法論之，同為考試院轄下之「公務人員保障暨培訓委員會」，是為保障文官之權益而設，對此事件何以噤聲不語，也不作法規解釋？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航