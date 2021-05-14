台灣防疫首次採用「抗原快篩」，原理、效果一次看懂

為因應台北市萬華區茶藝館COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）出現群聚感染，台北市政府在北市聯醫的中興院區、和平院區、西園醫院及剝皮寮設置快篩站，開放曾到萬華就醫的民眾，或到外地就醫的萬華民眾進行擴大採檢。

值得注意的是，這是國內防疫以來首度使用抗原快篩試劑。有學者坦言，台灣防疫走到使用抗原快篩這一步，「代表疫情真的升溫了」。

萬華設置4快篩站，為國內首度使用快篩試劑防疫

（中央社）因應台北市萬華區茶藝館群聚案，政府首度採用抗原快篩。專家說，抗原快篩主要檢測病毒蛋白質，精準度略遜於PCR，但陽性者代表病毒量已偏高，有助分流、找出漏網之魚。

台北市萬華區茶藝館近日爆發COVID-19群聚相關事件，北市聯醫和平院區也有2名患者住院數日後出現肺炎症狀，昨天確診COVID-19，院方緊急消毒並清空相關區域。

台北市政府、中央流行疫情指揮中心今（14）日上午開會研議防疫對策，會後宣布在北市聯醫的中興院區、和平院區、西園醫院及剝皮寮設置快篩站，開放曾到萬華就醫的民眾或到外地就醫的萬華民眾進行擴大採檢。除了進行核酸檢測（PCR），也會進行快速抗原檢測，僅需15分鐘就知道結果。

值得注意的是，這是國內防疫以來首度使用快篩試劑。根據食藥署最新公布的COVID-19醫材合格名單，國內共有9款抗原快速檢驗試劑獲核准。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬，上午接受《中央社》記者訪問時說，先前宜蘭、新北市蘆洲區雖爆發群聚感染，但都不如台北市萬華地區疫情來得令人擔憂。萬華地區不僅人口密度高，也是比較舊、比較傳統的社區，人口流動相較其他地區複雜很多。

黃高彬說，正因人流複雜、接觸者難尋，指揮中心才決定大規模採檢，並首度使用抗原快篩，加速採檢、匡列；據他了解，抗原快篩準確度相當高，可望達到90％以上，只要15分鐘就能得知結果。

Photo Credit: 中央社 14日萬華龍山寺附近商家大都沒營業，街上冷清許多

Photo Credit: 中央社 台北市萬華區茶室爆發群聚感染，市府環保局人員針對茶藝館周邊環境加強消毒

學者：走到使用抗原快篩這一步，「代表疫情真的升溫了」

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如也坦言，台灣防疫終於走到使用抗原快篩這一步，「代表疫情真的升溫了」。有別PCR是檢測病毒的基因，抗原快篩則是檢測病毒的蛋白質，抗原快篩精準度雖略遜於PCR，但只要檢測出陽性，基本上就確定是陽性。

她說，假設PCR可以在病毒只有100顆的時候就驗出陽性，抗原快篩則要到1000顆或1萬顆才驗得到，因此抗原快篩結果為陽性者，代表體內病毒量已經較高，也較具有傳染力，須盡快隔離，避免在外趴趴走。陰性者可能只是體內病毒量還不夠高，因此須搭配PCR檢測才能雙重確認檢驗結果。

台塑生醫副總劉慧啟進一步解釋，快篩分為抗原與抗體快篩，前者可檢測早期染疫，在10到15分鐘內可顯示檢測結果，可用於人員分流，後者則用於後續追蹤是否曾經染疫。

劉慧啟表示，過去大半年來，許多國家都已採用抗原快篩，目的不在鑑別確診，而是在潛在大型社區感染或入境管制時，大量檢測快速分流，有助迅速找出漏網之魚。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範