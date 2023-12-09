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2023/12/09,
運動

國際奧會批准俄國和白羅斯選手以「中立運動員」身分參加巴黎奧運，但田徑比賽不放行

國際奧會批准俄國和白羅斯選手以「中立運動員」身分參加巴黎奧運，但田徑比賽不放行
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

國際奧運會於去年2月爆發俄烏衝突之初，建議各個國際單項體育聯合會將俄羅斯及白俄羅斯選手排除在大賽之外，未料今年1月態度轉變，3月變更方針，僅限「中立」運動員以個人資格參賽。目前只有8名來自俄羅斯的運動員和3名來自白俄羅斯的運動員以中立身分取得參賽資格。

（中央社）國際奧林匹克委員會今天批准俄羅斯和白羅斯運動員以中立身分參加明年的巴黎奧運，但不能參加團體競賽項目，還有他們不得積極支持俄國侵略烏克蘭的戰爭。

《法新社》報導，國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee, IOC）說，目前只有8名來自俄羅斯的運動員和3名來自白羅斯的運動員以中立身分取得參賽資格。

相較之下，已有60多名烏克蘭運動員取得了明年巴黎奧運參賽資格。

官員和支持戰爭的運動員不得參加奧運

國際奧會執行委員會決定，「通過國際單項運動總會（IF）現有賽事資格認證系統獲得參賽資格的個人中立運動員（AIN），將獲宣告有資格參加2024年巴黎奧運」。

不過，國際奧會執委會說，他們必須滿足嚴格的限制條件。這包括排除「持有俄羅斯或白羅斯護照的運動員團隊」。同樣遭到排除的還有「積極支持侵烏戰爭的運動員」以及「與俄羅斯或白羅斯軍隊或國家安全機構簽約的運動員」。

此外，「在2024年巴黎奧運任何官方場館或任何官方活動中，都不得展示俄羅斯或白羅斯國旗、國歌、顏色或任何其他辨識標誌」。「任何俄羅斯或白羅斯政府或國家官員，都不會被邀請或認可參加2024年巴黎奧運。」

俄羅斯譴責對其運動員施加的條件是「歧視性的」，但表示符合標準的運動員將前往參加巴黎奧運。

即使是中立運動員也不能參加田徑比賽

世界田徑總會（World Athletics）主席柯伊（Sebastian Coe）堅持，不會有中立運動員參加奧運田徑比賽。

自從莫斯科在2022年2月對烏克蘭發動侵略以來，來自俄羅斯和白羅斯的運動員面臨許多體育競賽的制裁。在過去1年裡，一些名列奧運項目的單項運動總會放寬限制，允許俄國和白羅斯兩國運動員在一定條件下重返賽場。然而，俄國和白羅斯兩國運動員仍被禁止參加田徑比賽。

《公視》報導，其實俄羅斯從2015年被發現，官方暗助使用禁藥的行為，就遭到國際田總禁賽，直到今（2023）年3月才解除禁令，但俄烏戰爭讓俄羅斯與白羅斯選手，只能以中立身分參加比賽，國際奧會也強調接下來也會是如此。

《自由時報》報導，國際奧運會於去年2月爆發俄烏衝突之初，建議各個國際單項體育聯合會將俄羅斯及白羅斯選手排除在大賽之外，未料今年1月態度轉變，3月變更方針，向國際單項體育聯合會祭出參賽條件，僅限「中立」運動員以個人資格參賽。中立運動員不被視為代表他們的國家，他們奪牌成功也不會伴隨著飄揚的國旗或響起的國歌。

《央廣》報導，國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）曾表示，國際奧會不能成為全球政治爭端的裁判。然而，國際奧會考慮讓俄國和白羅斯運動員以中立身份參賽的計劃遭到反對，德國與其他國家都已支持維持禁止這兩國運動員參賽的禁令。

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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航


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