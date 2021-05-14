513停電事故原因出爐，賠償金額4.7億超過「815大停電」

高雄興達電廠昨（13）日發生事故，造成全台400多萬用戶輪流停電5小時，台電今日公布初步調查原因，為台電工作人員測試操作錯誤、開啟了錯誤的匯流排隔離開關，才導致停電事件。而針對停電影響，台電也提出電費減免的賠償方式，粗估賠償金額達5億元。

台電今日說明「513大停電」事故原因，昨日發生匯流排故障事故的高雄路北超高壓變電所，正配合興達電廠新機組未來輸送電力所需，進行輸電線路容量擴充提升工程，日前已完成設備安裝，昨日在進行加入系統前的竣工檢查與測試。

但在進行測試時，台電同仁原應需開啟編號3542的隔離開關，因為誤操作編號3541的隔離開關，造成了輸電設備匯流排產生接地故障的事故，電力系統的電壓驟降，進而引起就近的興達電廠出現4部機組跳機的保護措施，無法正常送出電力，供電量瞬間減少約220萬瓩。

Photo Credit: 台電提供 圖為台電高雄路北超高壓變電所匯流排控制盤面，昨（13）日因誤操作開關，造成輸電設備匯流排產生接地故障，引起停電事故。

台電表示，電力系統頻率瞬間降低，因此自動啟動「低頻卸載」緊急安全保護措施，自下午3時起執行緊急分區輪流停電，共影響約400多萬戶，昨晚8時才恢復全國正常供電。

關於賠償，台電表示，受影響用戶電費扣減方案將分為2種用戶，一為一般民生及小商店用戶，共6300戶的5月電費將打95折；另外一般住宅用電則是直接以5、6月整體電費打95折，約有415萬戶，賠償金額高達4.7億元，將直接從下期電費帳單扣減，總計超過2017年815大停電賠償3.6億元。另外，台電公司也將在各區營業處服務中心設立專責窗口，受理民眾申訴問題。

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外界關心，事故發生前備轉容量為10.01%，顯示綠燈，但為何復電速度這麼慢？

《上報》報導，經濟部長王美花說明，不同機組發電滿載的時間有差異，抽蓄水力機組約3至5分鐘、慣常水力機組約15分鐘、燃氣約2小時，這3種是能夠快速開機、救援的機組，而燃煤機組需要6小時，核電開機到滿載要3天，期間還需要原能會審查。因為近期水情不佳無法使用抽蓄水力機組、燃氣機組部分歲修，只能等待燃煤機組滿載，所以昨日復電時間較長。

至於責任釐清與追究，台電董事長楊偉甫昨日也已自請處分，經濟部長王美花表示，儘快在這周完成完整調查報告，相關工程疏失涉及台電員工該懲處就懲處，究責將會等到調查報告完成再決定。

王美花也表示，經過此次事件，大家體認到電網穩定與韌性的重要性，經濟部將會成立電網改善小組，王美花將擔任召集人，全力改善電網系統性風險。

不過國民黨團今日也召開記者會，對於昨天發生大停電，追究政府誰要負責。黨團書記長鄭麗文指出，2017年8月15日全台大停電，導致時任經濟部長李世光等人下台，結果不到4年又再度發生大停電。稱政府必須全面檢討台灣能源政策，並要求「經濟部長立刻辭職下台」。

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核稿編輯：楊士範