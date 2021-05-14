「萬華」怎麼了？成為眾矢之的，萬華人身在其中承受三層壓力

文：陳德君（萬華社區規劃師、萬華社區小學品牌創辦人）

萬華怎麼了嗎？看見社區團結防疫力

一波外來變種病毒，讓台灣防疫進入準三級狀態。萬華疫情緊張，新聞媒體消息傳送讓「萬華」成為眾矢之的，萬華人身在其中需承受三層壓力：自身染疫的風險，地方汙名化的不悅，強化昇華社區認同的機會。社群網路上出現一股風向是外界各界看萬華的眼光，其中，瀰漫了來自現代都會人與人高度疏離的經驗觀點，萬華在首都台北市彷彿是個邊緣、神秘、落後、未開化的國度。

但在地真實日常裡，萬華怎麼樣了？

萬華區居住人口近20萬，65歲以上高齡人口占比超過21%，高於台北市；工作就業自營業人口許多居住在地，區位四通八達也是大眾運輸重要節點。萬華出現確診病例，在地日常生活與工作交往自然需仔細地回顧檢視；萬華附近採檢院所爆出人潮，合理反應萬華人接受警示、關注自身、配合政府措施一起面對課題的積極態度。

萬華社群網路上，有和平醫院工作者5月13日深夜第一時間貼文說明院方情況，讓萬華人了解怎麼跟醫護體系配合，盡自己的力消彌緊張帶來的情緒。有國小生家長呼籲我在萬華，我愛萬華，我們不是原罪，說孩子面對學校同儕眼光，回到家洗好手後跟他分享我們要愛自己，帶上酒精、口罩、塑膠袋，至少可以愛自己。夜市自治會團結攤家戴口罩，並提供口罩給沒戴民眾，拒絕不戴口罩消費。

三水街自營店家說，保護自己隨機應變就是最好的防疫工作，時間寶貴，不要因為自己無知去扯防疫單位後腿。在地劇場13日一早FB貼文分享疫情警示框列區域範圍，第一時間積極提醒曾就地參加活動的人注意自身。在地咖啡店運用粉絲頁詳細告知防疫規定，說雖然只是一間小店，能做的風險控制會盡力做。忙碌的社福團體為了擬定活動應變，多團體臨時排出時間進行線上會議討論，互相配合和關心打氣，為服務對象設想，同時維繫社區最重要的關係連結。

面對汙名化的風向，萬華人直球面對。FB社群網路和個人，「和平醫院位在中正區，不是萬華區」，這樣的聲音出現，萬華人希望記者朋友能增強行政區劃基本認識。錯誤的資訊、偏頗的風向，對防疫沒有幫助，卻刺激地方認同。即使如此，網路社群看到有鄉親抱怨桃園機師防疫破口的消息因萬華而淡化的同時，也有鄉親安慰提醒不要想太多，現在台灣沒有人是局外人。

LINE鄰里群、FB社團，萬華人迅速積極分享來自政府記者會的媒體資訊，或親身經驗消息，讓查詢輿情不像年輕人一樣靈活的更多人，也能即時看見。但各群管理員、版主強調自主把關，避免錯誤誤導資訊流入。「人與人的連結」，這句子一時之間被套進有色眼光，但在萬華，這一直是社區營造、社會照顧、地方創新的正向優勢。非常時期，社區地緣線下的實體連結，在線上網路社群也展現了幫助，人與人、鄰里、組織、店家間互相熟悉的信任關係，是萬華社區面對嚴峻疫情的機會和力量。

防疫靠國家，靠醫護體系，也靠社區人人共同配合和互相支持。萬華人互相喊話辛苦了，一起努力，為萬華守一個。我們也要對大家說，防疫社區隊就在你我，危機中，請看見萬華我們如何正面行動，帶來新的轉機。社區人與人的連結，讓應變更有力，能使力。認同、信念，我們挺著，萬華可以，台灣就可以！

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九