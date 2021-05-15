國際運價再創新高、供應鏈持續緊張，投資者該如何解讀後市？

近期，電子板塊領軍下跌，疊加疫情再起，台灣加權指數於萬七大幅向下修正，5月12日收盤下跌4.11％，盤中一度創下單日大跌1000點的歷史紀錄。對於台股大幅度的動盪，來看看M平方如何解讀後市。

4月以來全球資金快速輪動，區域之間由新興市場導回成熟市場、板塊之間由科技板塊轉向原物料類股、因子之間也由價值股再度輪轉至成長股。台灣自疫情以來受惠製造業及電子循環上升週期，成為去（2020）年以來區域間表現最佳的股指之一。

然而近期，電子板塊領軍下跌，疊加疫情再起，台灣加權指數於萬七大幅向下修正，5月12日收盤下跌4.11％，盤中一度創下單日大跌1000點的歷史紀錄。

本篇文章將由中短期製造業循環，帶到長期生產力循環及產業趨勢，解讀台灣位於全球產業鏈上的生產價值；並探討本次股市大幅回檔後是否仍有佈局價值。

全球PMI透露兩大重點，製造業循環高機率延長

去年年中以來，隨著各大經濟體資金大幅挹注至市場後，帶起上游一波強勁的庫存回補。而製造業上升週期自去年中至今已接近1年的時間，M平方曾於文章初估2021資產走勢情境，提到製造業循環上升週期最快可能於今年年中見頂，製造業循環是否延長必須關注供應鏈緊張的狀況、美國是否能推出新一輪財政刺激以延續補庫存的動作。

如今，運價在年後小幅回落後再度創新高，美國財政部也如期在3月推出1.9兆財政刺激。觀察上週公布最新美國、台灣、中國4月製造業採購經理指數（PMI）數據，ISM製造業指數雖受到季節性影響小幅滑落，但仍維持在60以上的高檔。台灣製造業PMI則是續破新高來到68.7，中國財新製造業PMI也在連續3個月的下滑後出現止穩。

從全球最新PMI數據可以看到，成熟市場4月數字持續上揚，新興市場也出現反彈回升。整體而言，製造業循環延續至下半年的機率增加，我們認為主要受到兩大支撐：

供應鏈依舊緊張 原物料價格飆漲

Photo Credit：財經M平方

運價再創新高，供應鏈持續緊張

從國際金融會（IIF）統計各國製造業PMI細項，可以看到各國的供應商交貨時間不斷突破歷史新高，尤其來自於美國、台灣、德國三大經濟體，反應電動車供應鏈從晶片到車廠組裝整體的供給緊張狀況。

本次帶動運價自年後再創新高的主要原因，來自於遠東至歐洲航線，上海至鹿特丹及上海至熱內亞的運價，年增分別高達469％及428％。

汽車製造業大國──德國的工業生產及工業訂單，兩者差值自去年下半年起不斷擴大，顯示生產端受到缺貨影響無法跟上下游需求。台灣製造業PMI中各產業的未完成訂單（積壓訂單），以電力暨機械設備（82.2）與電子暨光學產業（74.4）兩者持續大幅上行，其餘產業僅小幅增加甚至出現滑落。顯示全球缺工、缺料的狀況緊張，其中又以電子相關供應鏈最為嚴重。

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電子相關產品漲價不輸原物料

而缺工缺料的蔓延，也自上述電子供應鏈移轉至其他原物料市場，包括銅、鐵礦砂、甚至玻璃及木材，價格都出現大幅攀升。

從產業類別觀察，4月台灣製造業PMI中，原物料價格以交通工具（92.9）跳升幅度最大。除受到工業金屬及塑橡膠的價格飆漲外，同時也反應車用相關的電子元件的漲價。

觀察其餘產業，同樣以電力暨機械設備（92.2）、電子暨光學產業（91.3）相對強勁，反應半導體產業鏈的報價持續在上場。

觀察電子相關產品漲價幅度，包括面板、記憶體等，1月以來漲幅由20％至120％不等，皆不輸原物料今年以來20％至30％，顯示電子相關產品景氣熱度仍在。

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本文經MacroMicro 財經M平方授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航