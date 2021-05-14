【AWS 新創系列】QUICKSTART 開發者示範工作坊

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本課程為期一天，專為初步瞭解雲端以及 AWS 初學者舉辦的手把手示範教學課程，內容將涵蓋對 AWS 的簡單介紹和 AWS 核心服務（例如 Amazon S3，Amazon EC2）的使用，資源和服務的訪問權限管理服務 AWS Identity and Access Management（IAM），並實機展示如何利用這些基礎服務在虛擬機、備份和恢復數據等等。

此課程適合剛註冊 AWS 帳戶的開發者，您將從此活動學習到以下示範的實作內容：

· 如何建立 AWS 帳號及安全的設定存取權限

· 如何將網站從 On-premise 上雲後，架設簡單, 安全的三層式架構（Web, Application, Database）

· 如何妥善管理雲端環境和追蹤存取狀況

· 利用 Billing Alarm 有效配置雲端服務容量

適合對象：

此課程適合各種程度的聽眾，推薦參加對象為： AWS 開發者、DevOps 管理人員、系統管理者及對 AWS 架構欲深入了解的新創團隊。



活動講師：

AWS 架構師團隊

活動資訊：

日期：2021.5.18（二）

時間：10:00-17:00

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