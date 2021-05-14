Sponsored 2021/05/14,
【AWS 新創系列】QUICKSTART 開發者示範工作坊
Photo Credit：TNL Brand Studio
我們想讓你知道的是
專為初步瞭解雲端以及 AWS 初學者舉辦的手把手示範教學課程，內容將涵蓋對 AWS 的簡單介紹和 AWS 核心服務的使用，資源和服務的訪問權限管理服務 ，並實機展示如何利用這些基礎服務在虛擬機、備份和恢復數據等等。
本課程為期一天，專為初步瞭解雲端以及 AWS 初學者舉辦的手把手示範教學課程，內容將涵蓋對 AWS 的簡單介紹和 AWS 核心服務（例如 Amazon S3，Amazon EC2）的使用，資源和服務的訪問權限管理服務 AWS Identity and Access Management（IAM），並實機展示如何利用這些基礎服務在虛擬機、備份和恢復數據等等。
此課程適合剛註冊 AWS 帳戶的開發者，您將從此活動學習到以下示範的實作內容：
· 如何建立 AWS 帳號及安全的設定存取權限
· 如何將網站從 On-premise 上雲後，架設簡單, 安全的三層式架構（Web, Application, Database）
· 如何妥善管理雲端環境和追蹤存取狀況
· 利用 Billing Alarm 有效配置雲端服務容量
適合對象：
此課程適合各種程度的聽眾，推薦參加對象為： AWS 開發者、DevOps 管理人員、系統管理者及對 AWS 架構欲深入了解的新創團隊。
活動講師：
AWS 架構師團隊
活動資訊：
日期：2021.5.18（二）
時間：10:00-17:00