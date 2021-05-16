【數位公民時事報】匿名又去中心化的Session，是夢想中的究極安全通訊軟體嗎？

文：陳廷彥、林冠廷

市面上的通訊軟體，比起資訊安全機制，往往優先設計花俏的介面與功能。要嘛加密機制破綻百出、要嘛程式碼不開源，絕大多數的軟體更要求你交出手機號碼、電子信箱，代表只要有人攔截手機訊號或電子郵件伺服器，就有機會冒充你的身分，甚至取得訊息。

不過新的通訊軟體「Session」，不僅有點對點加密、開放原始碼（GitHub），甚至不收集通訊資料——打開軟體後，不需使用手機、電子信箱等私人資訊註冊，使用者會直接獲得一組ID與密碼，朋友可以透過ID找到你，你自己則將密碼保管妥當，換手機時就可以繼續使用原本身分。

更棒的是，Session內建類似Tor去中心化的連線技術，幫助你隱藏通訊IP，真實維護「匿名性」，不產生數位足跡。

無論台灣或世界各地，無所不在的性別歧視與父權箝制，使得女性相較男性處於更大的暴力與威脅之中。

以色列創業團隊「安全起來」（SafeUp）為了幫助女性，設計出一套app，使用者下載後可以接受培訓，在鄰近使用者受到暴力威脅並回報時，透過視訊或是實際到場陪伴，幫助對方安全離開現場。為了避免男人搗亂，這套軟體使用視訊驗證，在確認使用者是女性、酷兒或是非二元性別者後，才可以加入社群。

目前此app每個月已收到100次以上的求援訊息，未來團隊希望此app能盈利使用，將獲利全數回饋在改善女性的公共安全上，並期望能蒐集到足夠的資料提供給政府，實質改善街道環境，如增加照明、巡邏等，讓所有夜歸女性免於惶恐不安。

Photo Credit: SafeUp

人道開放街圖小組（Humanitarian Open Street Map Team）為響應國際女性節與女性歷史月，舉辦了以「挑戰開放地圖社群性別歧視與厭女」為主題的研討會。

社群成員認為：要挑戰性別歧視，必須要鼓勵女性參與、領導、聆聽及參與對話，檢視自身行為與偏見，提倡協作而非競爭，了解地方脈絡，戳破（call out）性別歧視的行為，同時避免羞辱行為者。作者指出，男性雖然不是女性，但絕對可以在這場對話中成為女性的盟友。

在中國，抖音或許很難容許反執政者的政治聲音，但是國際版的TikTok在同一方面存在更多可能彈性與可能性。

根據全球之音報導，TikTok使用者年齡在美國的中位數是38歲，非洲卻僅僅20歲，更躍居南非下載率第二高的app，代表年輕人的「TikTok世代」來臨，TikTok造成的影響力與輿論能力在社會中也越來越占一席之地。

除了對嘴表演、跳舞以外，更有愈來愈多關心社會的年輕人，在TikTok上面分享政治評論、諷刺影片或是慈善行動。龐大的TikTok使用者，更為這些活動帶來了驚人的宣傳成效。28歲的尚比亞小學教師Dora Moono Nyambe，在TikTok上分享他授課的貧窮鄉村景象，獲得210萬人追蹤，並在一個目標為6千美金的募款行動中，收到了8萬美金的捐款。

你有在社交媒體上話說出口卻後悔的經驗嗎？根據BBC報導，為了幫助你講話前經過大腦，Twitter正在手機版軟體上測試新的功能。

Photo Credit: Twitter

如果你是用英文發推，內容包含了特定髒話等可能造成傷害的用語，Twitter會在送出前跳出警告：「發文之前要不要檢視此項發言？為了讓推特更安全及公開，請大家檢視可能造成傷害與冒犯的留言」。

目前這項功能尚在測試階段，使用者如果對機器辨識的結果感到不合理，也可以透過系統內建的回報功能告訴Twitter。

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本文經OCFLab授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航