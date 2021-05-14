《台灣蘋果日報》18日起紙本停刊並將裁員300人，社長陳裕鑫：將和紙媒同事同進退

《台灣蘋果日報》今（14）日下午無預警突然宣布，因媒體環境改變，營運上持續虧損，紙本報紙將在5月17日最後1次出刊後於18日正式停刊，未來將火力集中在《蘋果新聞網》；其社長陳裕鑫也發出員工信，宣布即日起辭去董事、社長、紙媒總編輯，並把自己也列入被資遣名單，與紙媒同事共進退。據了解將有接近一半員工約300人被裁撤。

《台灣蘋果日報》在給讀者的聲明中提到：「18年前的5月2日，台灣SARS疫情最嚴重之際，《台灣蘋果日報》宣布創刊。如今造化弄人，在台灣進入社區感染，造成疫情全台恐慌之時，要向各位讀者沈痛的宣布：《台灣蘋果日報》紙本將停刊。」

台灣蘋果提到，他們是台灣第一份全彩的綜合報紙，也是第一份以零售為主的報紙。強調在各擁政治立場的媒體環境裡，致力於建立超越藍綠的一份報紙。另外蘋果日報在過去也做了許多視覺上的創意呈現，包含了王建民全版海報、奧斯卡及國內金馬、金鐘、金曲奬跨頁特刊、每年跨年的大幅煙火專刊等等。

聲明中表示，網路發展改變讀者閱讀習慣，雖然他們嘗試了各種內容型態，包含動畫、影片、即時新聞，網路訂閱制等等，但因為Google、Facebook等數位平台的壟斷，造成廣告資源的大量流失，對紙媒是沈痛打擊。

聲明中也提到，香港政治局勢的加速惡化，民主蒙塵，新聞自由更是遭受全面打壓。該報創辦人黎智英因言論獲罪，如今繫獄於香港監獄。強調「親中勢力封殺各種廣告資源，使香港《蘋果日報》營運萬分艱辛，幸賴讀者追求自由的信念支持，依然守住新聞自由最重要的堡壘。」

該公司表示紙本停刊後，會將所有資源專注數位，並在聲明最後用沈痛的語氣做結：

我們問責自己，也要深感自己努力不夠，愧對支持的讀者，把紙本《台灣蘋果日報》停刊，是我們最不願意做的決定，但當這一天來臨，我們只能向讀者深深說聲抱歉。我們痛惜《台灣蘋果日報》紙本的停刊，痛惜消失一份不問藍綠，只問是非的報紙；痛惜民意在傳統媒體少了一個出口；痛惜在報架上，讀者少了一個重要的選擇。 但我們要說的，我們忍痛割捨紙本，但不敢，也不能割捨我們的媒體責任，為民喉舌，追求公義，捍衛民主自由。

將資遣近半員工，社長將與紙媒同事「一起走」

另外，員工也在公司公開發出聲明前10分鐘，才收到社長陳裕鑫的信。陳裕鑫在信中表示自己將離開，「我們一向問責於社會，同樣的，今天，我們也問責於自己。我們很努力，但也努力不夠，愧對讀者；作為管理者，我更愧對同事，我已向行政總裁表示，即日起辭去董事、台蘋社長、紙媒總編輯，並把自己也列入被資遣名單，與紙媒同事共進退。」

陳裕鑫也解釋，因事出急迫，無法更早通知各位同事是公司感到很抱歉的地方。公司會在本月16日前通知相關被資遣的同事，依照《勞基法》辦理應得的資遣費，並且仍會給付從17日起至5月底的薪資，6月1日起再加計他們依年資應得的預告工資薪資。

據了解，蘋果日報目前801名員工，將資遣326人，不過台北市勞動局表示，今日尚未收到大量解雇通報，將會密切關注，若有員工申訴，便會啟動相關流程。

而蘋果日報工會也在臉書上緊急發出聲明，表示近年來公司基於目前環境下面臨虧損，已數次進行裁員。18年來同事一路辛勤工作，努力配合公司轉型，最後卻由員工承擔發展不順的後果，工會表達非常遺憾與不解。工會要求公司依相關法律規定，與工會展開大量解僱協商，並使會員之權益獲得最大之保障。

工會也呼籲主管機關北市勞動局，能協助監督公司是否有依法進行裁員。如果有違反勞動法令所保障之權益情形發生時，工會將全力捍衛會員權益，不排除依法進行抗爭。

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核稿編輯：楊士範