《品牌關鍵思維》：「雞皮疙瘩時刻」會提醒你，這就是你想要購買的商品

文：布魯斯．特克爾（Bruce Turkel）

雞皮疙瘩時刻

埃德加．愛倫．坡（Edgar Allan Poe）在《告密的心》（The Tell- Talee Heart）中描述心煩意亂的凶手了解「鷹眼」老人（受害者）的感受時，愛倫．坡藉由描寫身體的感受，來設定相應的情緒感覺。他使用了一些合成詞，如脊柱刺痛（spinetingling）、背痛腰斷（backbreaking），讓我們對情節有更深入的理解。因為我們不僅透過這些詞了解字面含義，還感受到了作者試圖傳達的情感。

你肯定聽別人說過「在他們的直覺裡就是知道一些事」；潛在的危險讓他們「脖子後面的寒毛都立起來了」；吃驚時「眼珠都要掉出來了」；或者「心臟快跳出胸口」。

除此之外，身體的感覺可以讓體驗更加深入，讓我們更有臨場感。這些感覺也豐富了我們的理解，並以一種非理智的情感來強化它，這是僅憑理智思維無法享受到的。

行銷人員也會運用身體感覺來讓我們對廣告產生反應。助消化的發泡錠產品Alka-Seltzer的經典廣告詞就是：「我不敢相信我吃下了這些所有的東西。」並將消化不良產生的噁心感覺與兩種抑酸劑溶於水中的舒緩汽化聲進行比對。漸凍人協會的ALS冰桶挑戰，將朋友間令人不那麼舒服的娛樂挑戰與社群媒體的公益結合在一起，並錄製挑戰影片在網路傳播，最終協會在全球籌集到二．二億美元。可以說，冰桶挑戰這則廣告的效果史無前例，對比發起挑戰的前一年，ALS協會僅收到二百五十萬美元的捐款。

這種啟發性的感覺——當身體感覺到並引發更深層次的享受以及參與時的刺激感——被稱為「雞皮疙瘩時刻」（goose bump moment）。這正是比賽獲勝、交易達成時的感覺。即使你想晚一點再做出選擇，「雞皮疙瘩時刻」也會提醒你，這就是你要購買的商品。你手臂上的雞皮疙瘩（或者脖子後面的寒毛豎立）是一種催化劑，促使你對剛剛的體驗進行定義。

這些一閃而過的感覺不僅加深了你對這一刻的感受，而且還創造了可以重複體驗的記憶。例如，在婚禮上說「我願意」，聽到孩子說出的第一個詞，或者在迪士尼恐怖塔中的嚇人遭遇，都會深深地銘刻在我們的記憶中。與此同時，這些感受也會永遠依附在我們體驗這些品牌的價值上——無論是我們的婚姻、孩子，還是迪士尼世界之行。

不過，「雞皮疙瘩時刻」不僅僅只發生在重大事件中。任何時刻，身體的感覺都能幫助我們定義體驗。這也是為什麼蘋果公司花費那麼多時間設計點選起來十分舒適的鍵盤；為什麼凌志（Lexus）豪華轎車的車門可以毫不費力又帶有滿足感地「砰」一聲關閉；為什麼Edy家的冰淇淋要攪拌得像奶油一樣細膩，沛綠雅（Perrier -Jouët）要讓天然礦泉水起很多泡。

這也是為何諾德斯特龍高檔百貨公司（Nordstrom）的銷售員要走出收銀台把商品送到你手上；為什麼電子菸在吸食時會發光；為什麼哈雷戴維森（Harley-Davidson）摩托車的油門聲如此響亮，而特斯拉（Teslas）的電動汽車卻安靜無比。理由很簡單，讓我們無法停止玩泡泡包裝紙的就是這個「雞皮疙瘩時刻」。

雖然這些產品的體驗各有不同，但它們的基礎技巧都是相同的：它們都激發了我們的感官刺激。有些產品會加強特定感覺來刺激購買，如塔巴斯科辣椒醬（Tabasco）火辣辣的感覺，「地、風與火」樂團（Earth, Wind & Fire）歌曲中沉重的貝斯，但感官的刺激往往與產品的功能沒有直接關聯。例如，關車門「砰」的一聲，向潛在買家展現的是堅實的車身和優秀的品質。

有些「雞皮疙瘩時刻」的創造既費時又昂貴，就像勞斯萊斯（Rolls-Royce）在「幽靈」雙門跑車的內裝中，星光頂篷是把一千三百四十個光纖燈泡精心安裝在一．二萬美元的皮革上；有些則容易得像是在你的早餐蛋捲上撒滿調味醬或海鹽。

說到食物以及由嗅覺和味覺產生的「雞皮疙瘩時刻」，這裡有個簡單方法可以加強你的日常相關體驗。眾所周知，氣味能增強食慾、愉悅感官。因此，你只需要將少許磨碎的豆子和肉桂混合在一起，放在咖啡機、辦公室或商店內，就能為顧客和員工創造出一個強大的「雞皮疙瘩時刻」。

肉桂如今是常見的食品之一，但是它的作用十分強大，有著迷人又引人入勝的歷史。它不僅有助於控制第二型糖尿病患者的血糖，測試後還發現它對膽固醇和三酸甘油脂有積極的影響。其他研究顯示肉桂可以減輕頭痛，幫助受測試者集中注意力。嗅覺科學家甚至相信肉桂的氣味能產生興奮的感覺。

但在中世紀的歐洲，肉桂是一種罕見、高貴身分的象徵，因為它具有保存肉類以及掩蓋腐爛氣味的獨特能力。葡萄牙人征服錫蘭（現在的斯里蘭卡），就是為了控制這種香料的生產和進口。哥倫布甚至向伊莎貝拉女王保證，他在新大陸發現了肉桂，但事實證明他是錯的。不管歷史如何，在商店或辦公室中使用這種香料，是創造「雞皮疙瘩時刻」的一種簡單又經濟的方式，說到這方法，我想給大家看我朋友蘇林．蒂勒曼（Soren Thielemann）——一位非常有才華的藝術總監寫給我的信：

早安，布魯斯。我在勞德代爾海邊的一家小咖啡館裡，他們的門把讓我感覺非常有意思。他們將原來的門把卸了下來，裝上一個麵包師的攪拌棒。多有趣啊！我還沒有品嚐他們的食物和咖啡，但我已經喜歡上這個地方了。這就是第一印象和創意的力量。

我欣賞的不只是門把，還有創作與分享的樂趣。這個小小的創新不僅是咖啡館的有趣介紹，同時還說明了在商業環境中創建一個強大的「雞皮疙瘩時刻」可以多麼簡單與經濟。快樂是一件可以分享和享受的小事，但是我們似乎很難騰出時間去製造快樂，尤其是在商業環境中。然而，當它經過我們的生活時，我們會深情地將它記住。

我還記得在一家餐館排隊等三明治的時候，一位廚師從廚房裡走出來，遞給我們裝滿免費熱湯的小紙杯。我還記得在優勝美地（Yosemite）馬術中心，當我妻子和孩子們興高采烈地騎著馬時，一位長得像演員威福．伯明萊（Wilford Brimley）的人指引我走到湖邊去看書。（我這輩子騎過兩次馬——第一次也是最後一次！）

我記得文斯．吉爾（Vince Gill） 的歌曲〈珍妮夢見火車〉（Jenny Dreamed of Trains）的最後，吉他手把伊莉莎白．科頓（Elizabeth Cotton）的歌曲〈貨運列車〉（Freight Train）的旋律偷偷合進了獨奏中。

這是一種優雅的姿態，卡津人（Cajuns，移居美國路易斯安那州的法人後裔）稱之為「商店給顧客的小贈品」（lagniappe），它能將普通的日子變成一個值得紀念的事件，並創造「雞皮疙瘩時刻」。就像你在爆米花盒子（Cracker Jack box）裡發現小玩具的驚喜；就像電影《麻雀變鳳凰》（Pretty Woman）中，男主角李察．吉爾蓋上珠寶盒時，女主角茱莉亞．羅勃茲臉上的會心微笑；就像隨iPad贈送的《小熊維尼》（Winnie the Pooh）繪本；就像風雨過後的彩虹；就像在一條舊褲子裡找到的美鈔；就像播放披頭四（Beatles）的《艾比路》（Abbey Road）專輯時，〈最後〉（The End）（聽到這時你已經因為專輯的介紹而感到失望）這首曲子結束後的十四秒又響起了〈女王陛下〉（Her Majesty）。

快樂往往是輕鬆、免費的，而且幾乎總是出乎意料的。當事情讓人心情低落時，它們似乎就會出現（在擁擠的飛機上，在一場沉悶潮濕的雷雨之後，在披頭四專輯的最後一首歌之後等等）。

小小的快樂很難創造，但很容易識別。最重要的是，它們是提供消費者滿意度、鼓勵消費者重複體驗的最低廉方法。

運用身體感覺來增強產品或服務的體驗，是一種可行的方法。你可以使用一些小小的快樂和「雞皮疙瘩時刻」來建立自己的品牌價值。

語言的力量

藍迪．蓋奇（Randy Gage）教會我如何進行主題演講。他的重點是：主題演講是你想讓聽眾去理解、跟隨、學習的單一想法。蓋奇的論據是，「主題演講」（keynote speech）這個詞已經準確解釋了演講的模式：傳達單一訊息——圍繞一個主題的演講。若你有機會親身見識，會更清楚。

每週我都有幾次機會出現在梅麗莎．法蘭西斯以及福斯商業頻道的電視節目中。因此，我的朋友們一旦有上電視的機會，他們就會尋求我的幫助。我不是做媒體培訓的，但是參加了足夠多的相關培訓，也參加夠多的電視節目，所以有時我能提出一些有用的建議。

隨著參加節目的增多，我開始明白一件事：無論是哪個節目，主持人／採訪人（interviewer）都代表著觀眾（viewer）自己。當廣告商只關心美國中產階級時，主持人強尼．卡森（Johnny Carson）卻代表了廣大的一般觀眾。賴瑞．金（Larry King）能夠吸引如此多觀眾，因為他是一個「普通人」（和我們一樣，只是個笨手笨腳的人），會對採訪的名人感到敬畏。歐普拉．溫芙蕾（Oprah Winfrey）代表了一個新興的觀眾群——非洲裔美國人和女性。

安德森．古柏（Anderson Cooper）看起來還很年輕，吸引中年觀眾，他一頭的灰髮讓我們這個年齡層的人更有親切感。比爾．歐萊利（Bill O’Reilly）的品牌本質與觀眾們的需求最為一致─他經常粗暴地評論來自大城市、受過高等教育的來賓，這是他的觀眾想做又做不到的事情。此外，我的朋友梅麗莎．法蘭西斯十分熱情和親切，她總是讓來賓表現得聰明機智（只要他們做好功課，並且說實話）。

藍迪．蓋奇的說法我原本沒感覺，直到我在鏡頭前超過一百次，我才能體會。根據蓋奇的見解，interviewer（採訪人）這個合成詞的組成就說明了它的作用：字首inter-的意思是「在……之間」，view的意思是「看，看待」。所以說，interviewer（採訪人）就是來賓與觀眾之間的過濾器。

Onomatopoeia（擬聲詞）的特點是，它的發音與本意十分相似，如嘶嘶、喀嚓等等。廣告商十分善於運用擬聲詞這個記憶術，最經典的就是Alka-Seltzer發泡錠的廣告：「撲通、撲通、滋滋、滋滋，真是令人舒緩。」你不僅聽到了這些詞，你還聽到了藥片入水的冒泡聲音，這讓你感覺更好、記憶更深。

除了keynote（主題）和interviewer（採訪人）這樣的合成詞，我們還有很多特殊的詞，這些詞的發音與其本意似乎並不相關，因為它們是由代表其意義的詞根組成。為了能更理解Onomatopoeia（擬聲詞），我找了它的定義。維基百科描述它為「不偏離其意思的詞」，這就解釋得通interviewer（採訪人）的意思了。

文字語言的本意與表達之間的關係有時並不明顯。例如，我們經常使用aesthetic（美的，美學的）和anesthetic（麻醉的；麻醉劑）這兩個詞，卻從沒注意到兩者之間的關係。aesthetic（審美）是指使感官的愉悅，anesthetic（麻醉）則指關閉或抑制感官。在詞根esthetic——意思是「關注美或欣賞美」——前面加上字首「a」或「an」，就精確表達出與感官相關的意思。

當然，很多英文詞句從字面上看並不積極。有多少房地產經紀人（real estate brokers）建議他們的客戶破產（broke）？有多少顧問（consultants）願意被別人稱為「騙子蘇丹人」（sultans of cons）？我們沒有看到隱藏在這些詞後的負面訊息，這也是件好事。對我來說最吸引人的部分，是這些含義就隱藏在顯而易見的地方（詞語裡）。它們能豐富我們的談話，幫助我們樹立自己的品牌。尤其是在我們講故事時，這些詞語的含義更具影響力。

除了前面說的這些，還有另外一種創建「雞皮疙瘩時刻」的方法，它的威力和辛辣的味道、動人心弦的音樂一樣強大，那就是：故事銷售。

書籍介紹

本文摘錄自《品牌關鍵思維：讓顧客自我感覺良好，打造雞皮疙瘩時刻》，日出出版

作者：布魯斯．特克爾（Bruce Turkel）

譯者：信任

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品牌成功的重點是，當人們想到你的品牌時，

會感覺到幸福美好，認定你無可取代！

任何時刻、任何的身心感覺，都能幫助品牌定義顧客體驗與需求。

「雞皮疙瘩時刻」（goose bump moment），

能引發顧客更深層的享受、參與時的刺激感與臨場感，

雞皮疙瘩是一種催化劑，時刻提醒著顧客：這就是你要的！

在這個體驗即時、訊息透明的時代，產品功能與服務已經是入門成本，企業不能只依靠創新和市場速度來實現銷售目標，必須發展並打造出強大的品牌，來吸引和培養忠誠的顧客。

美國資深品牌專家，透過與五百大企業合作的經驗，從自身、品牌、消費者三個角度出發，全面剖析品牌的成功關鍵：「以顧客為中心」，引導行銷思路，適應時代新變化，指導品牌該如何準確定位、感知消費者的情感訴求，與目標客群建立共鳴，從而創造品牌魅力。

人人都知道品牌的重要性，但只有極少數人能成功創立自己的品牌，成就自己的品牌大業，大多數人只能望塵莫及、或身陷品牌獨特性的迷思中。品牌不該過度自我推銷，也不該被動地製造產品滿足現有顧客，必須時刻以顧客為中心，深入觀察，提供顧客情感上的滿足，強化與他們的正確溝通、良好互動，找出隱藏在顯而易見之處的品牌價值，防止品牌達到臨界點，避免顧客對你的品牌產生免疫力。

人們買的不是你賣的東西，而是「你帶給他們什麼感受」！

品牌要想在高度互動且即時的世界獲得成功，

必須掌握最基本、最關鍵的核心：以顧客為中心，

把聚光燈從你和你的品牌，轉移到現有以及潛在顧客身上。

人們用金錢交換的東西，與他們實際購買的東西是不同的。在市場行銷的世界裡，「感知就是現實」，人們藉由他們的感知來確立自己的現實：如果相信星巴克咖啡比其他沒名氣的咖啡好，那麼它就會更好，而且會想方設法找到星巴克，並為此付出更多錢；如果相信VOLVO汽車比其他負擔得起的汽車更安全，那麼它就是。

如今人們不會只滿足於商品的功能，他們選擇的是「產品傳遞的理念」。與其追求開發萬能產品，不如改變品牌知覺：人們不會選擇你做什麼，而是會選擇你是誰。產品的區別無關緊要，人們對品牌的渴望（想要）能使產品更有價值。

卡內基曾說：「當與人打交道時，請記住，我們不是在與有邏輯的生物打交道，我們要應付的是感情上的生物。」因此不要再堅持「最好的產品終會得到市場認可」。消費者比想像中複雜，他們會用自己的購買習慣和情感訴求來告訴大家「自己是誰」。

科技發達的年代，要滿足現今的顧客越來越困難。儘管企業必須不斷創新才能保持競爭優勢，但絕對不能停止發展自己的品牌，否則顧客就會跑去別家買。在打造品牌的過程中，必須提升品牌思維，將品牌發展的核心聚焦在顧客身上，才能獲得從未發現的機會，讓顧客從「需要」轉換為「想要」，從「為何」轉換為「如何」。一旦品牌能和顧客產生共鳴，就能激發出顧客的想像力，他們就會主動為你推廣你的品牌。

Photo Credit: 日出出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰