動物園、運動中心、KTV、酒吧都不能去了！北北基桃等縣市宣布「暫停營業」場所一次看

國內COVID-19疫情延燒，今（14）日更一口氣新增29例確診，雖然指揮中心尚未將防疫升級為三級，但各縣市已經動起來，傍晚時陸續宣布，15日零時起將包括酒吧、KTV、夜店、網咖等八大行業必須停業，以下為《關鍵評論網》整理各縣市最新政策：

台北市：

台北市長柯文哲今天下午宣布，明天開始北市八大行業、電子遊戲業、網咖等停業，復業時間視疫情發展：

八大行業包括以下營利事業 舞廳業：指提供場所，備有舞伴供不特定人跳舞之營利事業。

舞場業：指提供場所，不備舞伴供不特定人跳舞之營利事業。

酒家業：指提供場所，供應酒、菜、或其他飲食物，並備有陪侍服務之營利事業。

酒吧業：指提供場所，備有服務生陪侍，供應酒類、飲料之營利事業。

特種咖啡茶室業：指提供場所，備有服務生陪侍，供應飲料之營利事業。

視聽歌唱業：指設置包廂或提供投幣、刷卡等伴唱視聽設備，供人歌唱之營利事業。但不包括該設備內置於可移動式獨立空間，無人服務且由消費者以自助付費使用者。

夜店業：指提供酒精類飲料與音樂，及提供演奏或表演等服務，並備有聲光、座位及舞池等設施，且主要營業時間為夜間至次日凌晨之營利事業。

三溫暖業：指提供冷、熱水池、蒸烤設備，供人沐浴之營利事業。

另外，包括運動中心、動物園、市立圖書館、天文館、親子館等公有場所（公有市場除外），以及市府公有場館包括市府市政大樓、各區行政中心、公民會館、社會局所屬機關及社區各服務中心與據點、勞動局所屬就業服務站、市有委外場館也確定先暫時停止營業。這也是台北市立動物園成立百年以來第一次封園。

北市府今日起設置4個快篩站，分別為中興、西園、和平醫院3家醫院及剝皮寮，自上午8時至晚間0時開放採檢。篩檢費用免費，民眾要攜帶健保、身分證，應主動告知旅遊史、職業別，開放對象包含曾至萬華區茶藝館相關工作人員及顧客、因發燒或上呼吸道症狀在萬華區就醫或藥房買藥的民眾或是到其他區醫診所就醫的民眾、街友與外配或弱勢族群採檢。

新北市：

新北市已於12日關閉八大特殊娛樂業及網咖、電子遊戲場，與包括圖書館、活動中心、關閉國民運動中心。新北市長侯友宜今日下午表示，感謝八大行業及網咖、電子遊戲場所配合防疫停止營業，將針對這488家業者在停業期間免徵娛樂稅。

桃園市：

桃園市政府宣布，桃園市自15日零時起八大行業（舞廳業、舞場業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、視聽歌唱業、夜店業、三溫暖業）、資訊休閒業及電子遊戲場共十大行業，以及公立國民運動中心都將停止營業至6月8日。

鄭文燦說，今天有29新增個案，其中7個不知感染途徑，萬華茶室成為熱區，群聚風險提高，雙北宣布八大行業停止，北北基桃是同樣生活圈，人流會互動，雙北已經宣布停止、基隆跟桃園應同步採取，避免風險提高。

新竹市：

新竹市今日下午也跟進宣布，自15日零時起，八大行業暫停營業，直到6月8日。

市長林智堅表示，為防止不明傳染源擴散，新竹市政府於今日宣布本市10類特定行業營業場所自5月15日零時起暫停營業，期限至6月8日止，實施對象為本市轄內舞廳業、舞場業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、視聽歌唱業、三溫暖業、夜店業、資訊休閒業、電子遊戲場業等特定行業之娛樂場所；新竹市政府希各業者即予配合整備，違反且拒絕改善者，將依《傳染病防治法》第70條第1項第3款規定，處新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

基隆市：

基隆市市長林右昌今天傍晚宣布，基隆市八大場所於15日零時起，一律暫停營業，比照新北市對業者免徵娛樂稅。基隆市政府表示，昨（13）日晚上稽查全市309家八大行業，發現大多數店家沒有落實實名制，基於北北基桃是同一個首都生活圈，避免娛樂人潮向桃園、基隆兩市流竄，且防疫工作必須一體，因此正式宣布，基隆市八大場所，也比照雙北停業，至於何時復業，則視疫情狀況，進行滾動式檢討及修正。

Photo Credit: 中央社

台中市、台南市、高雄市：

八大行業目前都正常營業，經發局要求全面落實「實名制」，室內要保持一個人3到4平方公尺，入口處要公告場域可停留多少人，都要戴口罩、配合消毒。

宜蘭市：

宜蘭因羅東疫情升溫，縣長林姿妙13日已宣布，縣轄13種八大行業營業場所同步暫停營業至6月8日，16處風景區即日起關閉至6月8日。16處風景區分別為：

清水地熱 五峰旗風景特定區 湯圍溝公園 礁溪溫泉公園（含森林風呂） 維管束 丟丟噹廣場（含幾米廣場） 龍潭湖風景特定區 冬山河親水公園 石牌縣界公園 頭城濱海森林公園 冬山河生態綠舟 梅花湖風景特定區 武荖坑風景區 豆腐岬 分洪堰公園 南澳農場等地

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範