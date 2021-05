【東南亞週報】緬甸記者逃往泰國被捕各界呼籲勿遣返｜印尼擬對加密貨幣徵稅｜星國本土疫情延燒

ASEAN PLUS 南洋誌是一個聚焦於東南亞國協的公益網站,我們希望透過這個資訊平台,全面提升台灣以及全球華人對於東協十國的認知程度。成立於1967年的ASEAN(Association of Southeast Asian Nations),在東南亞官方名稱為「亞細安」,台灣稱作「東協」,中國大陸稱為「東盟」。近五十歲的ASEAN,目前涵蓋中南半島的越南、寮國、柬埔寨、泰國與緬甸、以及南洋島國的馬來西亞、新加坡、汶萊、印尼與菲律賓。這十國近年來透過東協的區域架構組織,積極和世界大國經營密切的多邊經貿與安全關係,發展出ASEAN Plus One 、ASEAN Plus Three (中國、日本、韓國)、ASEAN Plus Six (中國、日本、韓國、澳洲、印度、紐西蘭)、以及ASEAN Plus Eight (中國、日本、韓國、澳洲、印度、紐西蘭、美國、俄羅斯)的合作平台。台灣雖處於東北亞與東南亞的地緣樞紐,可惜礙於國際政治現實,尚無法正式融入上述加法行列中,但這不代表台灣民眾什麼都不能做,只能自怨自艾,或是選擇性忽視東南亞的重要性。因此,ASEAN PLUS 南洋誌在2015「東協經濟共同體」(ASEAN Economic Community)目標年成立,透過政經商情、文化教育、人物特寫、企業版圖等面相,進一步了解東南亞國家的樣貌,加強台灣與東南亞的多元連結。

