【東南亞週報】緬甸記者逃往泰國被捕各界呼籲勿遣返｜印尼擬對加密貨幣徵稅｜星國本土疫情延燒

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鍾依吟、黎柏君（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第118期，為讀者挑選2021年5月8日至5月14日期間，有關緬甸、泰國、印尼、新加坡、馬來西亞與越南的六則東協區域大事。

緬甸&泰國｜緬甸記者逃往泰國被捕 各界呼籲勿遣返

獨立媒體「緬甸民主之音」（Democratic Voice of Burma, DVB）5月10日表示，3名記者及2名異議人士為躲避軍政府鎮壓而逃往泰國，9日在清邁被捕，呼籲泰國當局勿將他們遣返回國。

緬甸軍方自2月1日發動政變奪權以來，大規模打壓媒體並全面收緊新聞自由，除撤銷包括緬甸民主之音在內5家獨立媒體的廣播或出版執照，更逮捕逾70名採訪反政變示威活動的記者。緬甸民主之音3月遭撤照後，便讓台下記者各自躲藏，總編輯艾強奈（Aye Chan Naing）透過聲明證實，3名記者及2名異議人士在泰北城市清邁遭警方以非法入境的罪名逮捕。

艾強奈代表緬甸民主之音強烈呼籲泰國當局勿將他們遣返回國，否則他們恐面臨生命危險，並盼聯合國難民署（UNHCR）介入，以確保5人安全。此番呼籲亦獲人權觀察（Human Rights Watch）、泰國外籍記者俱樂部（Foreign Correspondents’ Club of Thailand）呼應，強調全世界都在關注泰國當局在此一攸關新聞自由事件中的作為。

泰國警察隊長Duangrit Wannarit表示，清邁法院將本案順延至17日，5人可尋求法律代表為出庭做準備，現暫關押在清邁訕賽區（San Sai）警局。泰國外交部發言人塔尼（Tanee Sangrat）11日也回應，正為本案尋求人道的解決方式。

圖為4月23日在仰光市的抗議現場。Photo Credit：AP / TPG Images 圖為4月23日在仰光市的抗議現場。

印尼｜為增國庫收入 擬對加密貨幣徵稅

路透社報導指出，有鑑於加密貨幣的投資熱潮，印尼政府有意針對加密貨幣交易課稅。

加密貨幣投資與交易在全球興起熱潮，印尼中央銀行曾在2018年宣布禁止使用加密貨幣進行支付，並在2019年定調允許將加密貨幣視為商品進行交易。因新冠肺炎疫情影響，印尼經濟受挫，政府擬針對日漸蓬勃的加密貨幣交易課稅，來增加國庫收入。印尼稅務局發言人諾爾（Neilmaldrin Noor）表示，若投資有獲益，應繳交所得稅，但如何開徵目前仍在討論階段。目前印尼證券交易稅率為成交價格之0.1%，而加密貨幣稅率可能訂在0.05%。

根據印尼期貨管理局（英文縮寫CoFTRA，印尼文Bappebti）統計，目前印尼約有445萬個加密貨幣投資人，這個數字還僅是在境內交易的數據。印尼加密貨幣交易平台Indodax指出，今年4月比特幣價格創下新高，活躍用戶從年初的230萬，到4月已成長到300萬。除了課稅政策，3月時貿易部也指出擬針對加密貨幣設立交易所，作為虛擬資產的監管單位。

南韓在2020年通過全球第一部加密貨幣法，並預計於2022年開始針對加密貨幣獲利超過5000萬韓圜的交易課徵20%的稅。在我國，加密貨幣又稱「虛擬通貨」，被視為「數位虛擬商品」，境內交易歸類為個人綜所稅的財產交易所得。

Photo Credit：Reuters/達志影像 圖為印尼證卷交易所在武漢肺炎疫情期間，成了民眾接種疫苗的場所。

新加坡｜社區感染疫情延燒 星週日起限群聚兩人禁餐廳內用

新加坡COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情延燒，過去一週出現71起社區感染病例，星國政府5月14日宣布收緊防疫措施，包括允許最多兩人一同外出購物或運動、登門訪客每日不超過兩人、以及所有餐廳不開放內用，只提供打包服務等，新措施從5月16日起開始實施，預計執行到6月13日，為期約一個月。

星國5月13日單日新增24起本土社區確診病例，為去年7月以來單日確診數最多的一天，其中18例與之前的感染群有關，6例感染源不明。找到感染源的18例中，有17例為近期爆發的樟宜機場感染群。樟宜機場第三航廈日前發現一名清潔工確診，後來陸續採檢出感染病例，截至14日止有46起確診病例，為獅城最大感染群。

星國衛生部長顏金勇指出，過去一週71例本土病例中，有15例尚未找到感染源，代表社區內仍有未發現的感染者，令人擔憂。此外樟宜機場感染群雖然在13日即實施門禁，暫停對一般民眾開放兩週，但過去幾週有不少民眾到過機場，回到自己社區可能成為隱性病例。星國政府因此決定加強防疫，從16日起實施更嚴格的措施，鼓勵大家盡量待在家中，必要時才外出。

另外星國與香港原訂於5月26日重啟航空泡泡的計畫，也可能因為獅城疫情升溫而再度延後。根據雙城之前達成的協定，任一方在七天內，平均每天出現五起本土無關聯病例，航空泡泡計畫就會暫停14天以上。不過目前該計畫尚未啟動過，要達到開始的條件可能還要等一段時間。

Photo Credit：AP/達志影像 圖為新加坡民眾在疫情期間，在超市購物時保持社交距離。

馬來西亞｜疫情升溫 馬來西亞再祭全國行動管制令

馬來西亞COVID-19疫情升溫，首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）5月10日宣布全國實施行動管制令（MCO），除禁止跨州、跨縣移動，嚴格限制社交聚會、體育及教育等活動，亦對開齋節嚴陣以待。

馬來西亞近來確診病例數居高不下，單日死亡病例數更創下新高，衛生當局警告若無法有效遏制疫情，單日確診病例數恐在本月中旬突破5千大關。首相慕尤丁透過新聞稿表示，出入擁擠及密閉群聚場所、且未能落實社交距離，是導致疫情擴散的主因，須祭出更嚴格的行動管制措施要求民眾居家避疫，才能斬斷疫情傳播鏈。

全國行動管制令自5月10日至6月6日生效，期間除緊急、醫療、工作及經濟目的、接種疫苗、遠距夫妻等例外情況，一律禁止跨州、跨縣移動，並嚴格限制所有社交聚會，禁止戶外個人運動以外的體育活動，教育機構亦關閉，參加國際考試的學生除外；其他配套措施則從5月12日至6月7日實施。

此外，面對本周到來的開齋節，馬國政府重申禁止親友互訪與掃墓，但在人數限制下允許民眾赴清真寺進行開齋節祈禱，可容納超過1000人的清真寺開放至多50人，容量低於1000人的清真寺則開放至多20人。

Photo Credit：AP/達志影像 圖為開齋節這天，馬國穆斯林戴口罩在清真寺祈禱。

泰國｜泰爆發監獄群聚感染 確診數創歷史新高

根據彭博社5月13日報導，泰國政府宣布當地在過去24小時內新增4887起COVID-19確診案例，而其中有2835例、即近六成為來自曼谷近郊兩所監獄的群聚感染，創下單日確診數歷史新高。該報導指出，目前泰國監獄約超收5%的受刑人，而泰國政府近期一直在透過提早假釋和配套就業計畫以減少受刑人數。2020年三月COVID-19爆發之初，泰國東北部某監獄曾因超收導致受刑人抗議，擔心增加感染風險。

人權觀察組織（Human Rights Watch）呼籲泰國政府透過釋放對社會低風險的受刑人以減少監獄超收情形，不過泰國矯正署回應，政府有足夠資源去對抗監獄內的病毒散播，也有對受刑人接種疫苗的計畫。

根據路透社5月13日報導，泰國目前僅有約130萬人接種COVID-19疫苗，並在同日通過莫德納（Moderna）疫苗的緊急使用授權，使其成為繼北京科興（Sinovac）、嬌生（Johnson & Johnson）、以及牛津阿斯利康（AstraZeneca）後獲得緊急使用授權的疫苗廠牌。

Photo Credit: 中央社 泰國4月初爆發第三波疫情，曼谷多處社區傳出群聚感染，圖為醫護人員在曼谷孔提區（Klong Toei）幫民眾進行檢測。

越南｜Vingroup退出智慧型手機市場 專注汽車業務

越南市值最高的Vingroup集團在本週宣布關閉旗下品牌VinSmart，停止手機與電視生產，將資源轉為投入國產車品牌VinFast的車用系統以及智慧家居業務。

Vingroup才在今年1月傳出將收購韓國LG電子智慧手機部門的消息，擬先接手LG電子的美國業務，作為打入美國智慧型手機市場的敲門磚，卻在本週拋出震撼彈，宣布將退出智慧型手機市場。

Vingroup旗下智慧型手機品牌VinSmart在2018年成功推出越南本土智慧型手機Vsmart，至今推出19款型號。除了內銷之外，也出口到緬甸、西班牙、俄羅斯等國家。VinSmart並在2020年7月與美國高通（Qualcomm）技術合作，推出5G手機；10月時宣布擬與美國電信商AT&T合作，以平價5G手機進軍美國市場。

根據統計數據，VinSmart今年第1季市占率約10%，僅次於三星、Oppo、小米的製造商，但年成長率呈停滯狀態，表現未如預期。Vingroup遂於本週宣布，將停止手機與電視的生產，但尚未提出具體時程規劃。對於已售出的產品，也會持續提供保固與客戶服務。

Vingroup也指出，未來將全力發展汽車業務。4月時傳出VinFast擬在河靜省投資第二座製造廠，也計畫在美國公開上市（IPO）、設製造廠，替打入美國汽車市場做好準備。

Photo Credit：Reuters/達志影像 越南最高市值企業集團Vingroup在2017年成立國產車品牌VinFast，圖為VinFast在海防市的工廠。

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元