馬斯克掀起加密貨幣熱潮，馬念先成為台灣首位發行NFT數位音樂的創作人

或許很難理解，為什麼有人願意花大把銀子在一個虛擬物品上。在經過馬斯克加持後，在國外這種風潮已經行之有年。非同質代幣（NFT）指的是數位單品經過區塊鏈技術，把所有權證書，鑲嵌在虛擬單品裡頭對別人進行公開展示。在台灣這樣的技術一直未被使用，直到最近音樂創作者馬念先即將推出新專輯，特別挑出單曲〈台北紐約〉的Demo與音樂NFT平台「Fansi」合作，成為台灣首位發行音樂NFT的創作人。馬念先認為，區塊鏈是可以發揮的創造力，產出你的作品方式，盼這次不只體驗到新科技帶來的革命，還能夠和粉絲一起感受其中樂趣。

什麼是非同質代幣（Non-Fungible Token, NFT）？

台灣大哥大總經理林之晨指出，「同質」的意思是每顆一模一樣可相互取代。他舉例，如從銅板、紙鈔，到最近火熱的比特幣、以太幣都是同質代幣。

林之晨說，然而「非同質代幣」，則是都有不一樣特質，因此無法互相取代。在現實中就像是，有編號的限量金銀幣、版畫、簽名球員卡等，實體物品上有某種符號使它變得獨特。換句話說，虛擬物品經過區塊鏈技術後，把所有權證書、記號數位化後鑲嵌在虛擬物品裡頭，誰都無法竄改，並留存在網路上。

早在2018年出席，馬斯克（Elon Musk）於Met Gala慈善晚宴的照片，腳上穿了一雙以特斯拉概念卡車Cybertruck為靈感設計的鞋，在Reddit上引發討論。

但事實上，這張照片是由虛擬時尚品牌RTFKT Studios後製而成，經由特斯拉執行長「加持」後，這雙虛擬鞋款聲量暴漲，價格也持續飆升，目前官網上的售價超過12.3萬美元（約新台幣345萬元），品牌本身也在市場引起風潮。

Rtfkt studios / IG

《未來商務》作者黃云宣指出，這些具備收藏價值以及流通性的時尚球鞋，在虛擬世界也會成為人人都想要的收藏品。

他強調，時尚品牌逐漸將市場拓展至虛擬線上，過去一年，各大品牌紛紛嘗試透過新技術以及平台，與消費者建立聯繫。更有專家指出，RTFKT Studios能在一年內獲得成功，要歸功於NFT讓這些時尚品牌找到了新市場，為目前飽和的時尚產業開闢出全新流量。

林之晨表示，若要進入NFT市場，首要解決特殊收藏品所有權證明的數位化問題。購買實體限量商品時，附有紙本所有權證書。NFT說穿了就是運用區塊鏈特性，把這個證明數位化。記錄在區塊鏈上的交易歷史，幾乎無法竄改，資料公開透明，人人可自行查閱，公信力大增。

也因為區塊鏈特有技術，更有效滿足人們證明寶物收藏、交易等需求。另一方面，林之晨強調，個別NFT價格短期波動不是重點，長期、持續發生的數位遷徙才是。未來也可能有更多非同質數位商品陸續上線。

馬念先成為在台灣首次嘗試NFT的音樂創作人

馬念先表示，此次音樂NFT的計畫中，以〈台北紐約〉這首單曲作為嘗試。主要是因為這首歌一直都帶有神奇的色彩。因爲從未發行，但是被樂迷上傳到YouTube的現場演出版本，卻意外累積近兩百萬的點擊率。

馬念先表示，NFT數位音樂的概念目前在台灣還比較難被接受，因此這次畫出四款專屬圖樣，分別設計四個不同版本的Demo增添了更多趣味，盼能引起更多樂迷的關注。

Fansi共同創辦人Noah Yeh強調，或許一般人無法理解這個科技，因為花了很多錢，卻沒有得到實體物品，會有種空虛感。尤其這次馬念先NFT數位音樂還賣到這麼誇張的金額。

Noah Yeh強調，但只要區塊鏈技術能夠證明，這個數位單品是獨特且公開，就會有鐵粉依然願意入手。

馬念先解釋，為了讓樂迷能夠適應這種模式，利用扭蛋抽獎，讓樂迷除了能獲得限量且隨機的不同年代版本Demo曲以外，還可以成為9月個人演唱會專屬VIP，其中更有一位擁有1%機會可以攜伴提前觀看彩排的特殊資格，嘗試利用科技虛實整合，創造全新有趣的音樂體驗。

Fansi共同創辦人賴書維指出，這種NFT數位音樂，其實很像是過去我們在玩線上遊戲的skin，每一個寶物都獨一無二，可以透過展示，讓其他玩家知道自己的位階，在國外NFT市場其實已經成熟，不但有專門發行商外，還有二手交易市場，提供收藏家轉手購入。

賴書維說，這就像是把線上虛擬寶物，搬到了現實生活中。

賴書維強調，多虧了區塊鏈技術，可以讓數位單品變得獨一無二。每首NFT單曲都詳細記錄經手的過程，無法造假變造。且每一個非同質化單曲都是限量，如果能夠收藏到自己喜歡或偉大的歌手、樂團的限量單曲，多令人振奮。

Noah Yeh坦言，這其實也是種炫耀心態，證明自己是數位單品的擁有者。

Noah Yeh分享，在歐美已有人做出數位轉換，這種不同的嘗試，也就是說數位非同質單品是可以轉換成「實物」，但轉換過程網路上的數位非同質單品就必須銷毀，藉此彰顯其獨特性。

馬念先認為，區塊鏈是可以發揮無限的想像力去創造出你的產品和銷售方式，這才是吸引他投入的原因。希望透過這次的發行不只體驗到新科技的革命，還能拉近與樂迷之間的距離。

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核稿編輯：翁世航