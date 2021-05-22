比雜工還低的薪水：從小聯盟無解低薪，看Carter Stewart拒絕美職的選擇

文：陳光立

（本文原發表於2020/12/28）

2019年大聯盟保障底薪是55萬5000美元，2021年則調高至57萬500美元（約1600萬新台幣），聽起來還不賴。尤其對小聯盟球員而言，這就是努力打球的動力。要知道，聯盟大部分選手都靠這底薪過活，如Mike Trout、Bryce Harper這些一年幾千萬美元入帳的巨星少之又少。

一支大聯盟球隊每年入帳數千萬甚至上億美元，除了老闆、股東、高階管理人員、球員和教練團外，很少有資金向下配給小聯盟，低薪在那層級是常態，年輕選手得在糟糕的生活條件下，繳出明星般表現，以獲得教練團青睞逆流而上，這相當不簡單。

假設你是選秀順位高的新人，或許可少一點擔心。你可用一筆六位數和七位數的簽約金投資自己，盡可能縮短小聯盟難熬的日子，透過勤加苦練、較豐富資源擺脫窘迫上大聯盟。你我都知道小聯盟很苦，到底有多苦？或許可從數據略知一二。根據體育網站《The Athletic》披露，2018年小聯盟球員「平均年薪」如下：1A是6000美元、2A提升到9350美元，到3A是15000美元，即使聯盟承諾予以改善，但從美聯社報導得知，今日新人和短1A聯盟水平的球員最低周薪也不過400美元，1A可拿到500美元、2A是600美元，最接近大聯盟的3A是700美元。

一個禮拜拿400美元、一個月是1600美元，若球季持續五個月的話，那一年也不過才賺8000美元（約22萬新台幣）還要扣稅。為保持狀態，選手必須在休賽期自掏腰包練習，或者想辦法找另一份工作支持夢想。要知道，這待遇在美國社會屬於最底層，根據美國勞工局統計數據，在中小學打掃清潔的工友平均年薪約28000美元（約78萬新台幣）。換句話說，一位短期1A選手就算打滿12個月，總薪資還比一位工友低。

這麼辛苦盼的是什麼？就是大聯盟「平均」年薪400萬美元，就算再低也不少於基本的55萬5000美元，這是促使新秀更加賣力，透過打球改變現狀的獎勵計畫。以退役投手Rob Scahill為例，他在2018年離開球場前分別效力：洛磯、海盜、釀酒人、白襪隊，累積在大聯盟資歷是兩年又162天，生涯共獲得131萬美元報酬。

接受媒體專訪他說，2009年選秀會第八輪他得到11萬簽約金。小聯盟階段，幾乎都靠這筆錢和自己打工生活，一直熬到2013年才獲第一紙大聯盟合約共49萬元，但是得按待在3A和大聯盟的時間扣掉，所以真正拿到手是20萬3497美元。

那麼，一樣是出賣勞力，有必要折磨小聯盟的球員嗎？這是見仁見智，站在球員立場，這是不公平的壓榨，但某種層面來說，一旦選手滿足於小聯盟現狀，那麼上不上大聯盟就變得次要，甚至演變成獨立聯盟自創新局，當農場沒有收成時，還有存在必要嗎？

一位小聯盟打拼的選手Garrett Broshuis採取行動，對大聯盟提出集體訴訟。所持的理由，是潛力新秀既然為大聯盟系統一部分，為什麼報酬可以少於聯邦訂定的最低工資？憑什麼一位在3A等級的選手只能租小套房、睡空氣床，活在貧窮線以下？

站在法理層面，小聯盟支付的薪資確實理虧，但以經營者立場而言，小聯盟並不是大聯盟球迷看球外的低消費選擇，而是新秀養成的農場。或許乾脆撤掉小聯盟，學習亞洲走一軍、二軍甚至三軍路線，加快汰換周期也不失為一種方法。

我們來看一個例子，當時19歲的佛羅里達投手Carter Stewart，2019年放棄大聯盟選秀，在經紀人Scott Boras牽線下與日職的軟銀鷹簽約。早在2018年，他首輪第八順位被亞特蘭大勇士隊選中，是備受期待的新秀，雖因傷勢和簽約金200萬導致破局，理應於2019年仍大有可為，為何跑去陌生的日本發展？原因就在循日職一、二軍養成是捷徑，若Carter Stewart成功在一、兩年站穩日職，就能給予美國好手希望，告訴大家小聯盟非唯一選擇。

Photo Credit: AP / 達志影像

首先，Carter Stewart合約是6年700多萬美元，這比大聯盟給的簽約金和小聯盟薪水還高，背後主導的Scott Boras公開說道：「這（日職）給球員除了小聯盟或進大學多一個選擇，他們能在日本、韓國看到機會，這些職業隊伍對球員養成有一套。」

一年多過去，Carter Stewart過得怎麼樣？他在二軍登板15場，摘下3勝7敗而防禦率為4.16（截至2021年4月），仍處於養成階段。在接受美國體育媒體採訪時，這位遠渡亞洲的先鋒說：「相較於美國因疫情受到影響，日職能完整展開球季很幸運，我很高興不必擔心疫情蔓延而安心打球。」

Carter Stewart 坦承離開美國球界，多少與低薪和小聯盟生活的不確定性有關，他希望走一條妥當的自由市場途徑，在未來重返美國打大聯盟。因全球疫情均不樂觀，Carter Stewart一整年沒有回家，亦無機會和家人、女友碰面，目前是著眼季外訓練，希望能在一軍有突破性表現

在日本，Carter Stewart住九州的福岡市，少了社交生活後，大部分都上網打電動。在美國Eau Gallie的家人會寄送「家鄉口味」，譬如比日本飲料更甜的碳酸水、糖果等一解鄉愁。Carter Stewart的父親亦表示，很幸運兒子是跟日職簽約，若留在美國遇疫情根本連球都沒得打（此指2020年），更別談薪資這檔事。

Carter Stewart的母親Pat Stewart說：「許多和Carter同齡、一樣在打球的年輕人，因為疫情緣故無法參加球賽，今（2020）年小聯盟亦宣告取消。現在，這些人都跑去五金百貨連鎖店Home Depot或披薩店Domino打工度日。」反觀Carter Stewart這一端，已經可用簡單日語和收銀員、服務生對話，也和曾於大聯盟效力的Matt Moore聯繫，學習在異地生活。

Carter Stewart說：「我珍惜在棒球場上的時間，周圍事物我都很好奇，能在日本做自己喜歡的工作很好。」 他提到，這段時間學日語、學烹飪，學著自己一個人打理著生活，雖然這不簡單，但比起美國一起打棒球的伙伴際遇，能在海外逐夢是幸福的事。所以，謹守著傳統和慣例未必是好事，能打棒球的好手透過赴海外發展，非但能磨練球技、心智，也有機會透過優秀表現返美打大聯盟，說不定這會成為趨勢。

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