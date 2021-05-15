【國際大風吹】緬甸政變一百天後，抗爭還在持續嗎？

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今年2月1號，緬甸發生軍事政變，軍方將翁山蘇姬帶領的民選政府趕下台，全面接管國家，也讓緬甸才短短10年的民主轉型進程，瞬間歸零，引發國際社會的震驚和譴責。不過時間過得很快，一轉眼，到5月12號，這場政變已經滿100天了。這一集就要帶大家來追蹤，這3個月來，緬甸發生了什麼事？同時我們也訪問到當地民眾，瞭解緬甸的現況。

政變3個月來，緬甸發生什麼事？

從軍方重新奪權的那一刻開始，民間的反彈聲浪就沒有停止過。政變後三天，就出現第一場示威活動。隨後各種非暴力抗爭、公民不服從運動，以及串連大罷工就陸續登場。從第一大城仰光到邊疆少數民族地區，都有高舉看板、喊著口號的群眾上街，要求軍政府還政於民。他們從僧侶、大學生、醫護人員、到鐵路業、銀行業，公教人員都有。

然而，軍政府的態度也越來越強硬，很快就動用武力鎮壓，從警棍、催淚瓦斯，最終使用了真槍實彈，對同胞開槍，甚至在部分現場傳出，有士兵瞄準示威者的要害射擊，意圖致人於死。

根據緬甸民間團體、政治犯援助協會的統計，截至5月11號，也就是政變滿100天來，共有783人遭到軍政府殺害，將近5000人被逮捕，其中3800多人仍在拘禁或是已經被判刑。另外，也傳出有上萬名大學教職員，因為參與反政變活動而遭到停職懲處。

製圖：關鍵評論網

除了暴力鎮壓之外，每天晚上8點以後各大城市都實施宵禁，不准民眾上街遊行。只要有鄰居告密，或任何嫌疑，都可能有警方進入民宅搜查。

政變發生後，軍政府也企圖控制媒體，限制人民的資訊管道。一方面搜查媒體辦公室，逮捕記者，撤銷所有獨立媒體的執照。另一方面，也將臉書、WhatsApp、推特、Instagram等社群網站封鎖，而且每天半夜到隔天上午會固定斷網，阻止民眾分享資訊、串連行動。目前，新聞媒體被國營電視和報紙壟斷，少數獨立媒體撤退到邊疆地帶，勉強營運下去。

為什麼遭受鎮壓仍要持續抗爭？

為了更瞭解當地的狀況，我們專訪了一位住在仰光的緬甸華裔第三代居民。不過為了避免身份曝光，必須戴上口罩，也不能公布姓名。這位先生表示，緬甸好不容易跨出民主改革的第一步，從2011年起開放外資，國民生活水準改善了，有相對便宜的手機、網路可用，也第一次享受新聞和言論自由。

仰光居民：「雖然大家都知道，緬甸過去10年或5年的民主是有缺陷的，但這10年來也看到很大的的變化。」

然而，這一切卻在政變後全盤改觀。歷經這3個月的鐵腕鎮壓，社會氣氛變得相當緊繃，人人自危，銀行也出現擠兌潮。

仰光居民：「從2月1日以後，社會全面癱瘓了；電視只剩國家的電台，網路及其他通訊方式都斷了。後來，網路常常斷。現在很多人在社交媒體上也不敢亂寫，出去外面感覺也不安全。哪裡有提款機，哪裡就有幾百人排隊幾小時。國家媒體上天天放假新聞，然後晚上也有宵禁。」

即使面對強力掃蕩，政變100天後，緬甸各地的反政變抗爭行動依然沒有消失，只是為了躲避警方追捕，採取類似香港反送中運動後期的快閃式抗議。仰光甚至在5月1號傳出多起爆炸案。儘管目前還不清楚主使者是誰，但可以肯定的是，局面依然動蕩不安。

仰光居民：「他們現在在參加抗議運動的時候，現在會小心，但是他們不會放棄，因為他們更擔心軍隊的壓制（暴政）。」

現在誰是緬甸的合法政府？

軍政府全面接管政府之後，宣稱全國進入長達1年的緊急狀態，到2022年會重新舉行大選，並將權力交還給新政府，不過這樣的說法受到普遍質疑。

而原本的民選政府，雖然一夕之間被架空，執政黨全民盟的領導人翁山蘇姬，以及總統溫敏都遭到逮捕，不過本來已經在2020年當選，卻因為政變而無法就職的議員，並不承認軍方的正當性，選擇另外組成「聯邦議會代表委員會」，簡稱CRPH，通過新憲法，並在4月宣佈成立「全國團結政府」NUG，同樣由翁山蘇姬擔任國務資政、溫敏擔任總統，還有完整的內閣成員名單，並且在少數民族武裝組織支持之下，首次讓克欽族、克倫族等少數民族入閣，成為跟軍政府完全平行的文人政府。5月份，進一步成立人民防衛部隊，跟軍方對抗。

仰光居民：「從人民的角度來看，軍隊是個恐怖組織，NUG、CRPH才是有代表性的，人民仍然聽從CRPH的指令。但從軍方的角度來看，NUG、CRPH是非法組織。」

歐美國家雖然宣布對軍方的經濟制裁，但力道不敢太強，而聯合國安理會，也在中國和俄羅斯兩個常任理事國主張不介入他國內政之下，難以採取制裁或軍事行動。緬甸危機有解除的希望嗎？東南亞國協成為關注焦點。剛剛開完峰會的東協，宣布達成共識，將派出特使團前往緬甸促進各方對話，尋找和平解決的方案。然而，光是第一點共識，也就是立刻終結暴力，事實上都無法做到，緬甸軍方在會後持續對少數民族武裝組織發動空襲，並表示等局勢穩定才會讓東盟特使入境。再加上，東協成員國或多或少都有侵害人權的事蹟，例如泰國也目前在軍政府統治之下。誰對緬甸軍政府出手，自己的立場就站不住腳，因此分析多半比較悲觀，認為緬甸的僵局還會持續下去，血腥鎮壓的場面在短期之內恐怕會一再重演。

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監製：李漢威

企劃：丁肇九、彭振宣、李漢威

主持：李漢威

拍攝後製：鄭宇軒、高丞澔