日本2021《防衛白皮書》首提台灣，最會「讀空氣」的菅義偉開始調整中國政策

編譯：吳宗宜

日本《防衛白皮書》首次提到台灣

5月13日，日本政府發布2021年版的《防衛白皮書》草案，內容首次提到，維持台海局勢穩定對日本安全和國際社會穩定的重要性，並強調需要密切監控美中在台海和其他地方的軍事行動。

該草案也加入了美中關係的新條款，指出兩國之間的政治、經濟和軍事競爭將加劇，華盛頓和北京將努力減低對方的全球影響力。

隨著中國增加在台灣周圍的軍事活動，如以軍機繞台示威，美國已公開支持台灣增強自衛能力，而美中之間軍事平衡的變化也將影響印太地區的和平與穩定。對此，日本將繼續與美國、澳洲和印度進行國防合作，以實現自由開放的印太區域。

該草案將交由內閣審閱，預計最快於7月正式發布。

美日逐漸加強共同維護台海穩定之承諾

3月16日美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin），與日本外務大臣茂木敏充、防衛大臣岸信夫在東京舉行美日外交及國防部長「美日安全保障協議委員會議」（2+2會談）。會議中達成共識，若區域發生緊急事態，日本將和美國密切合作。

根據《共同社》報導指出，日本在歷史上通常不願意針對潛在的台海緊急事態做出表態，日本的一貫立場是鼓勵對話，以和平方式解決兩岸問題。

但岸信夫在會中指出，由於中國軍機近日在台灣海峽頻繁活動，若中國人民解放軍發動攻擊，日本自衛隊必與美軍合作進行回應。

在中國對台灣的軍事威脅越來越大的情況下，日本政府正評估，若區域發生衝突而美軍介入，日本提供支援保護美軍戰艦和軍機的可能性。

在發表美日聯合聲明的記者會中，奧斯汀和布林肯表示，中國的行為不符合現有的國際秩序，在政治、經濟、軍事和科技方面，都挑戰了美日同盟和國際社會。

3月的聯合聲明中也敘明，美日不會容忍中國破壞現有秩序的行為。

4月16日，美國總統拜登（Joe Biden）和日本首相菅義偉在華盛頓首次會晤，重申了兩國對維護台海和平穩定的承諾。

拜登說：「我們承諾共同面對中國在東海、南海和北韓等問題帶來的挑戰，確保自由開放的印太區域。美國和日本是印太地區兩大民主國家，我們將共同捍衛、促進人權和法治等共同價值。」

菅義偉也表示，雙方深入地討論了中國對印太區域和整個世界的和平與繁榮的負面影響。他說：「我們反對任何以武力或強制手段改變東海和南海現狀，或脅迫他國的行為。」

同時，為追求國際關係的穩定、維護普世價值，兩國都同意有必要分別和中國進行對話。

在日本的對中政策和對台灣問題的看法上，菅義偉也表示美日已就台灣及新疆維吾爾族問題進行討論，但不願提供任何細節，他也再次重申了日美兩國對台海和平與穩定的共識。

這是自1969年以來，美日聯合聲明首次提到台灣。

菅義偉的中國路線

2012年12月，菅義偉隨安倍晉三的再次上台，連續擔任內閣官房長官（相當於內閣秘書長）一職，直至2020年安倍晉三因健康因素下台，並在隨後的自民黨黨魁選舉中被選為安倍的繼任者。但事實上，其一開始採取的中國政策路線與安倍不盡相同。

安倍晉三曾於2006至2007、2012至2020年間擔任日本首相，在其任內日中關係雖時有跌宕起伏，但安倍廣泛被認為較傾向採取親美遠中的路線。在安倍任內，他曾於2006年提出「自由與繁榮之弧」（Arc of Freedom and Prosperity）、2013年提出「亞洲民主安全之鑽」（Asia's Democratic Security Diamond）等概念，呼籲亞太、印太區域國家基於自由、民主、法治、人權等共同價值，採取共同的外交政策，此些政策被認為隱含制衡中俄等專制國家之意涵。

此些概念在安倍晉三的推廣下，影響了美國川普（Donald Trump）政府推出「自由開放的印太地區」（Free and Open Indo-Pacific）或所謂「印太戰略」，並促成了美日澳印於2017年重啟四方安全對話（Quad）。總體而言，安倍是美國於印太區域最為堅實的盟友之一，其對中政策也較為強硬。

相較之下，菅義偉上台後，其外相茂木敏充在2020年11月與中國外長王毅見面時，王毅向日方強硬主張釣魚台及周邊海域之主權，但以往一向在此議題相當強硬的日方卻默不吭聲，任由王毅侃侃而談，此在日本國內引起廣泛批評，甚至被日本共產黨批評為賣國。

菅義偉的中國政策被認為與他身為日本第一個「無派閥」出身的首相有關，他需要爭取黨內各派系的支持以持續擔任首相，而評論指出，為爭取黨內第四大派閥主、親中派大老二階俊博的支持，菅義偉希望透過調整日本的對中政策、改善中日關係。

然而，中國在2021年2月通過《海警法》，該法第47條授權中國海警單位，若外國船舶進入中國海域非法作業、不服從停船指令或拒絕中國海警登船檢查，經警告無效後中國海警可以使用武器進行拘捕，使區域緊張情勢加劇，再加上中國近年來在區域的各項強勢作為，使日本國內的民意轉向反中。

除此之外，安倍的胞弟、友台派的防衛大臣岸信夫，也不斷呼籲政府調整其政策以應對中國帶來的威脅；而其身為安倍胞弟、所屬清和政策研究會（細田派）是自民黨內第一大派閥的事實，讓他的聲音不容忽視。

另一方面，拜登政府上台後，依然延續川普政府大部分對中的強硬政策，延續對印太的地區盟友的支持，以對抗中國野心與威脅，而其國務卿和防長首次出訪就選在日韓的事實，也凸顯了美國對盟國的承諾。

在這樣的風向之下，號稱最會「讀空氣」的菅義偉也開始調整其中國政策，加強與美國的合作維持區域穩定，甚至將台海納入美日共同防禦的範圍，這顯示在美日3、4月的聯合聲明，也在這次的《防衛白皮書》可略見一二。

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責任編輯：羅元祺

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