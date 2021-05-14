疫情再度重創藝文界，文化部緊急公布補助專案「上限250萬」

台灣在5月中旬出現不明COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）感染源，以台北市為例，旋即宣布6月8日前禁止室內100人以上、室外500人以上的活動。而老人共餐課程暫停，畢業旅行、戶外教學取消或延期， 畢業典禮改為線上舉行。醫院的探病探視暫停、市內的直飲台全面停用。

今（14）日更一口氣新增29例確診，雖然指揮中心尚未將防疫升級為三級，但各縣市仍舊於傍晚陸續宣布，15日零時起將包括酒吧、KTV、夜店、網咖等八大行業必須停業。

這波疫情是去年爆發以來，台灣受到最嚴峻的挑戰，其中，需要大量人氣的藝文產業自然首當其衝，受到嚴重波及。其中包含「閱影展」取消、「金穗獎」延期；電影《靈語》、《玩命關頭9》等片撤檔；北流、小巨蛋、衛武營、台北國際會中心等大型場館的展演取消或延後。

其中包含許富凱、王心凌、陶晶瑩、草東沒有派對、《鐘樓怪人法文音樂劇》、《BACK TO 70’S西洋金曲音樂會》等等 ；雲門舞集《十三聲》、朱宗慶打擊樂團《台灣新聲力系列音樂會》取消並擇期辦理；NSO國家交響樂團《樂無界教育計畫——呂紹嘉大師班音樂會》改線上展出；北美館、當代館、忠泰美術館等多間美術館休館。

上述表演團隊的活動多半是取消，而流行音樂大多是延期，至於電影院因採取梅花座的人流限制，所以能繼續映演，但票房便受到一定程度的重創。面對疫情衝擊，在各個藝文團體演出取消／延期的情況下，文化部部長李永得昨（13）日指出，截至6月8日前票房等總損失預估近新台幣6億元，文化部已進行擬定專案紓困補貼辦法，相關措施則在今（14）日公布。

根據文化部的新聞稿指出，本次申請是針對2021年5月11日起至6月8日舉辦的國內表演藝術團隊展演活動、我國表演人演出之流行音樂公開售票演唱會及電影國片商業映演等進行補助。符合條件且為我國設立登記或立案之法人、非法人團體或是負責人具我國國籍的商號，都可以提出申請。5月17日（週一）起便開始受理申請。

文化部說，此次專案補助額度以新臺幣250萬元為上限（申請者遇有重大特殊或緊急情況，經審查小組及文化部審認者，不在此限）。表演藝術展演類的補助項目包含已支出之演出製作費、行銷文宣費、場地及設備租借費、排練費、團隊支付售票系統之退換票手續費、因配合防疫縮減席次之票房損失等。

流行音樂演出類，包含已支出之場地或設備租金、製作費、宣傳、支付售票系統之退換票手續費、因配合防疫縮減席次之票房損失等。至於電影國片商業映演類，補助項目則包含已上映國片配合防疫而縮減席次的票房損失，或已定檔受防疫影響取消或延期的國片行銷費用等。

申請可採線上、郵寄或親送等3種方式。為配合防疫並節省申請及審查作業時間，建議優先採用線上申請方式，申請時間自2021年5月17日12時至6月17日23時59分止；郵寄申請則須於6月17日前以掛號郵寄（郵戳為憑）、快遞、宅急便包裹等寄（送）達；或於6月17日17時30分前親自送件。

另外，行政院已於昨（13）日行政院院會通過紓困特別條例適用時間將再延長一年、特別預算經費上限修正為6300億元，並將送請立法院審議。文化部後續亦將配合行政院作業，積極爭取紓困特別預算3.0，期盼全面性協助藝文產業度過疫情難關。

文化部藝文事業營運損失補助線上申請專區請點此。

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核稿編輯：楊士範