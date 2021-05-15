【圖輯】Japan Pom Pom：突破老年刻板印象、平均年齡72歲的「祖母啦啦隊」

繡球沙沙作響、銀色鞋子在燈光的照耀下閃爍，在場上舞動著愉快的節奏。這是一個日本啦啦隊「Japan Pom Pom」的練習場所，隊員的年齡在60到89歲之間。

但是，不能稱呼這些隊員們為阿嬤。

89歲的瀧野文惠｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

「剛開始的時候，我們對於被稱為『祖母啦啦隊』頗不以為然。」89歲的瀧野文惠活力四射、精力充沛，在25年前，她創立了這個啦啦隊——隊員平均年齡是72歲。

最近，她們恢復了每週一次的練習，在伸展身體之前量體溫，然後開始進行舞蹈練習——當然有維持社交距離。

大多數人穿著運動褲和印有「Japan Pom Pom」的上衣，但在表演時，會換上亮片迷你裙的啦啦隊服裝。在一段音樂中，瀧野穿著皮質的夾克和墨鏡；而在另一段舞蹈中，會改穿不同的裝扮。

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「這是在跳舞，動動身體是很好的！」瀧野如是說。「服裝漂亮得令人賞心悅目，我們有些團員加入，就只是為了穿上它們。」

26年前，瀧野在新聞中看到了一支國外的銀髮啦啦隊，激起她的興趣。最初成立時，這個啦啦隊只有五人，現在已經有17名固定班底，要想加入還必須通過面試，而入團的基本門檻就是滿55歲。

現在，這支啦啦隊成為官方對高齡生活的宣傳特色，不但定期出現在電視報導中，還會在受歡迎的慈善演出中表演。

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日本是世界上人口老齡化最快的國家之一，近30％的人口年齡超過65歲。但是在一個對老年生活有著刻板印象的國家，這支啦啦隊需要時間被社會接納。

「我們去了一個老年人組成的社團表演，他們真的不喜歡我們，台下的人一次也沒有笑。原因就在於，日本的價值觀中，女性在我們這個年紀不該穿這麼害臊的服裝。」瀧野回想著某次的表演經驗如是說。「現在，我認為看過我們表演的人，大約一半對我們沒有意見，另一半人仍然不能接受。」

團員們對於瀧野的積極態度，有很正面的評價。

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69歲的島田說：「正如瀧野所說，什麼都可以嘗試。如果你對某件事感興趣，那就把年齡拋在腦後，別把這個人們說嘴的理由放在心上。我認為這就是我們能堅持到現在的重要動力。」

瀧野有三個孫子、三個曾孫，還有一個即將出生的曾孫，她努力實踐著她所宣揚的東西。

她嘗試過潛水、滑翔翼、烏克麗麗和高空跳傘，1950年代就突破傳統社會的性別限制，在美國取得碩士學位。現在她還學西班牙語、參加舞蹈班。

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瀧野明年就90歲了，令人難以置信。縱使有點不甘心，但她不得不承認，自己應該無法在100歲的時候繼續過現在的生活，雖然她的團員們鼓勵她繼續下去。

「在過去的三、四年裡，我開始更容易感到疲勞，體力真的大不如前。練習的時候我還沒察覺，但是到第二天，我就覺得很累。」瀧野如是說。

「不過我跳舞的時候，什麼都忘了。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航