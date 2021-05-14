黎智英壹傳媒股份等資產被凍結，CEO張劍虹指不影響運作、工會指繼續報導

香港保安局今（14日）晚7時許發佈新聞稿，宣佈凍結正被起訴涉嫌違反《港區國安法》的壹傳媒集團創辦人黎智英，所持有的壹傳媒有限公司股份，以及黎智英所擁有的3間私人公司於本地銀行賬戶內的財產。根據壹傳媒有限公司2019至2020年報，黎智英持有壹傳媒71.26%股份，佔約市值3.49億港元。

根據《港區國安法》實施細則附表3第3（1）條，保安局局長如有合理理由懷疑某人所持有的任何財產是罪行相關財產，可指示除根據保安局局長批予的特許的授權外，任何人不得直接或間接處理該財產。另根據附表3第3（7）條，保安局局長如有合理因由懷疑通知所指明的財產會被調離香港，可在通知內指示警務人員，可為防止該財產被調離香港而檢取該財產。至於何謂「罪行相關財產」，《實施細則》指是包括任何干犯或企圖干犯、參與或協助干犯危害國家安全罪行的人的財產。

《立場新聞》報導，消息傳出後，外界擔憂會否影響壹傳媒集團的運作以及發薪。壹傳媒集團行政總裁張劍虹回覆《立場》查詢時表示，被凍結的是黎智英持有的股份，及其數個私人公司戶口，與壹傳媒集團戶口無關，強調絕不影響集團資金及運作。而《蘋果日報》副社長陳沛敏則說：「《蘋果日報》明天照常出街，大家記得捧場喇」（《蘋果日報》明天照常出版，大家記得捧場）。

另外，壹傳媒工會今晚也在Facebook發文，指得悉黎智英資產被凍結後，已立即向集團管理層了解情況。壹工會指將密切留意事態發展，並與管理層保持聯絡。工會亦重申，作為傳媒工作者，員工會謹守崗位，繼續報道新聞。

黎智英去年12月被起訴「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，並於今年4月16日加控兩項罪名，包括「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」及「串謀作出並意圖妨礙司法公正的作為」。

PhotoCredit:AP/達志影像

包括警務處處長鄧炳強在內等政府官員及部門，近日多次不點名批評《蘋果日報》，加上政圈傳出《蘋果日報》會在7月1日國安法推行一周年前遭取締，壹傳媒周二（11日）曾舉行員工大會交代集團情況，行政總裁張劍虹指「自行倒閉」、「7.1前員工全被捕」的傳聞荒謬，指《蘋果日報》不會自行結束，也沒有疏散同事的方案。他又指《蘋果日報》非犯罪組織，而是新聞機構，「news as usual，business as usual」。而《蘋果日報》副社長陳沛敏則在會上指，如果收到消息隔天《蘋果》會被取締，「今日繼續去開會傾明天A1是甚麼，明天繼續出報紙，佢來拉就拉，呢個係我的個人決定。」（現在繼續去開會商議明天的頭條新聞是什麼，明天會繼續出版，要抓就抓，這是我個人決定）

今日與《蘋果日報》相關的新聞不只一單，壹傳媒集團也宣布，因《台灣蘋果日報》營運持續虧損，在不得已情況下決定《台蘋》將在5月18日起紙本停刊，之後集中資源發展台灣《蘋果新聞網》。壹傳媒在讀者信中提到，母公司壹傳媒所在的香港，政治局勢加速惡化，創辦人黎智英因言獲罪，現時正還押，加上親中勢力封殺廣告，香港《蘋果日報》營運亦非常艱辛。讀者信又指台蘋在新聞戰場「沒有輸」，只是輸在「另一塊戰場」，之後會繼續傳媒責任，「為民喉舌，追求公義，捍衛民主自由」，更挺直腰桿，以最好的報導回報讀者。

另外，香港今日另一間網媒也傳來變動消息，成立逾7年的《852郵報》宣佈，將遣散全部 6名員工，轉型為「一人媒體」。《852郵報》創辨人及總編輯游清源今日在YouTube出片發布「暫別感言」，指《852郵報》的Facebook專頁和網站將會暫時關閉，但YouTube和Patreon會由他繼續運作，繼續發表時事評論短片及文章。他接受《立場》訪問時指遣散主因是財政無法支持，但導火線是港府近日「吹風」擬針對假新聞立法，指一人營運可以避免同事受無妄之災。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex