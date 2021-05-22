【小說】《簽名買賣人》選摘：如果你也追夢追到懷疑人生，不妨來這本莎娣・史密斯

文：莎娣・史密斯（Zadie Smith）

第一章 臨在（Shechinah）

臨在 (PRESENCE)／艾力克斯—李．坦登是猶太人／樂丘上頭的彩虹／彩繪／超級巨星／葛瑞絲王妃／馬文是個牛奶配送員／艾力克斯非猶太的女性傾向／1號車別提了／與蝸牛惺惺相憐

1.

你們是要站在我這邊還是跟我作對，艾力克斯—李．坦登心裡嘀咕，對日光如此問道，或者說得更廣泛一點，是對白天提問。他攤開手，握成兩個拳頭，打定主意就這麼窩在床上；除非找到事情讓他有活可幹，要那種高尚、有水準的事情才行。一天的開頭他便覺得漫無目標地起床過活是跟自己過不去；他以前試過這樣的日子，一點益處也沒有。

意外的是，過了半晌，他感到斑斑日光暖洋洋地在身上流淌，暖意隨不受左右的、無害的光線一點一滴滲透，使他倍感鼓舞。比起來，昨天的晨光簡直判若兩人，那種小心眼的法西斯份子，宛若醫院走道的照明般無情地剝奪一切。或者，像前天早晨，他一直把眼睛閉著，深怕什麼不祥的東西害眼皮跳個不停。或者大前天早晨，審判日的早晨，按理說沒有人可以撐過七十二個鐘頭。

心裡樂觀一些，艾力克斯抓住小細棒想轉開百葉窗，手指頭汗津津的，他往床上抹了抹，在牆面弄乾左手，抓了抽繩拉起簾片。昨晚下過雨，看起來仿佛大水淹過樂丘，將四處刷得乾乾淨淨，整個地方無意間恢復原貌。一棟棟磚屋露出紅潤的臉類和鮮明的線條，有如大哭一場之後變得煥然一新；陽台上淋濕的白襪、襯衣和床單像是新鮮的作物；黑色天線閃耀生輝。哦，這樣真好。大小水溝，人行道上的坑坑洞洞，積了水產生反光折射，到處都是彩虹。

陰灰的雲幕擋不住，脫困後的陽光如此和煦，艾力克斯足足陶醉了一分鐘。遠處望去，恰似有個孩子將教堂細而高的塔尖絲毫不差地刻鏤於天際，隨手再添上幾筆顏色；清真寺飽滿的穹頂坐落於教堂左側，描繪的功夫更見精細。看來，這樣的早晨，人們可以出門和上帝親近，所有的情節照常演出。艾力克斯有氣無力地笑了，大家能夠平安就好。

浴室中，接踵而來的小慘狀幾乎打敗艾力克斯；一股味道好難聞，有人對置物架視而不見，東西都不歸位，亂疊亂丟的。艾力克斯按捺聲色，看看化妝鏡，一把擒住金屬脖頸將菱形鐵框的鏡面移向自己。真糟糕，他變老了。鏡裡捕捉的臉仿佛歷經劫掠以後方被釋放。多久了，他長成男孩是多久之前？幾天？一年？十年？如今這副德行？

他對著鏡子咧嘴露牙，髒髒黃黃的。不過往好處想，至少牙齒還在。他那對意外之合的眼睛 （Accidental eyes，魯本凡用語：介乎東方（Oriental）和西方 （Occidental）之間）張得老大，仿佛要跳出來頂住鼻尖冷冷的鏡片。什麼地方有毛病？他轉動眼珠子，不會畏光刺痛；吞嚥的感覺還好，不算困難；身體沒有顫抖。他判斷自己沒有嚴重妄想或肌肉抖動的症狀。

他抓抓老二，捏捏臉類，還在，沒錯，每樣東西的位置跟教科書顯示的所在一致。接下來嘛，四個鐘頭以內，他應該不會有嘔吐的情形，時間再久他就不敢保證了。目前狀況全都十分良好，很有進展。重重吸了幾口氣，艾力克斯將累積三天的量刮掉（三天沒錯？）：結果，他只割破自己兩次便將臉刮好，用揉成一團的面紙擦掉。

牙刷好了。艾力克斯想起預付給房東的損壞押金，拖著腳步走回臥房。他需要一塊清潔布，但廚房不宜接近；變通之計他拿了個枕頭套，倒杯水浸濕，搓起牆面的手印來。搞不好看起來很藝術？看起來有某種神韻？他後退幾步，打量那輪廓髒髒黃黃的，接著接得更努力了。它一點也不藝術，倒像有人在房間裡掛掉。

艾力克斯坐在床的一角，拇指按著眼睛不讓欲滴的淚水滾下。他止不住微微抽噎；心裡想，奇怪了，讓人始終摸不透的就是這個，怎麼真正的事情一開頭竟會如此微不足道；這種鳥事真會要了我的命。兩天，不，大約三天前他塞了顆藥丸在舌 上，像是領聖餐的小圓餅；依據指示，停了十秒鐘才把藥丸吞下。這種事他以前從來不幹。他一點心理準備都沒有！管他日昇月落，白晝黑夜，他根本毫無知覺！

法定名稱：小顆迷藥 （Microdot）。街頭名稱：超級巨星。過了一段時間，藥丸在他體內到處留下名號。如今，效用已經過去。

2.

在外頭的門廳，艾力克斯碰到葛瑞絲。她伏在第二台階，一副報仇雪恨的德行；尾巴揚起，鳥血染辦鼻臉，老大一部分的翅膀還從嘴裡伸了出來。艾力克斯認為那不是麻雀，應該是另一種鮮豔可愛的鳥兒，那種鳥搞不好他會動心，為它打點窩巢，鋪上一塊「歡迎回家」的超迷你踏墊。樂丘寡居的婦人就愛這種踏墊。但他顯然遲來一步,，被逼急的時候（還沒有人餵她），葛瑞絲會搖身一變，化為庭院裡的恐佈分子，對同類屬的各個物種一視同仁，毫不留情。

松鼠和耗子一樣可口，鸚鵡等同於鴿子。艾力克斯抱她起來，寬大為懷，親親她平坦的腦門，用力拉著尾巴讓她從扶手滑到地面。為了回報這番盛情，葛瑞絲順著松木扶手的長度，塗上一道紅線，像是精心設計的圖案，其中，還用鳥的肚腸添上微微丘起的標點。他依舊沒有吐出來。哈！數了數，艾力克斯把這算做今天早上個人第三發的勝利；第二發是可以下床走動；第一發是還能清醒過來。

3.

「有一點痛，這裡，」艾力克斯對站在門階、幫他送牛奶的馬文說道。馬文膚色深黑的手從白袖口往前直探；不管當下，艾力克斯心裡想的是比爾．羅賓森伸手去接秀蘭．鄧波兒那一幕。今天這冷颼颼的街頭，似乎還真有配樂響起。大白天的，有點嚇人。

「哪兒？」

「腎臟部位。」

馬文觸摸那裡，長長的指頭往裡戳。

「輕點……」

「我會摸到什麼？腫塊？」

「你想它會長出腫塊？」

馬文聳肩。「怎麼可能，老弟。這麼短的時間不會啦，不管怎樣——不過還是要看他們在裡面加了什麼東西，你懂我意思？」

艾力克斯把撩起的睡衣扯低，皺著眉頭。「我不曉得他們在裡面加了什麼，馬文。這玩意好像沒什麼作用。成分說明也沒給我，沒有哪個顧客——」

馬文捂住艾力克斯的臉，要他別再說了。馬文從不挖苦別人。艾力克斯猜想他就像城裡過慣勞苦生活的黑漢擁有真誠的本性。

「對，對，對。你頭殼裡的腦子會不會癢？」他後退一步問道，這話讓艾力克斯摸不著腦袋。他有點喪氣，顯然，馬文這方面比他高竿。真的很累，大清早的就被人家修理。

「會癢？」

「那你沒什麼問題。藥效可能蠻強的，但成分應該還算道地。有時他們裡面會加一點氧氟沙星（Floxin），服用後頭殼裡的腦子會癢。」

「氧氟沙星？」

「要不要喝個優酪乳？這外頭真他媽的冷，」馬文說道，轉頭對著他的牛奶車，一隻手舉起來擋住冬陽。他一腳前、一腳後的作勢要過去，左手拿的小記事本在五根修長靈活的指頭間來回穿梭，像紙牌般要弄著。馬文不耐煩了。

「不用了，我還好。」

「再說一遍？」馬文語帶威脅地說。

馬文參與政府資助的就業行動方案已經有三個月。在這之前，他幹了一陣子泊車的工作。更早以前，他是個藥頭。而現在他接受了藥癮輔導，有時送牛奶的過程中會講一些專門的話語。 馬文一開始接手樂丘地區的牛奶配送，高價位的產品如優酪乳和奶昔的訂單便大幅成長，原因是，大家都怕馬文。起初，迫於無奈，艾力克斯也訂購了好些起司條、慕斯、奶油罐等等。如今他覺得有必要重新界定兩個人的關係。他期盼自己和馬文，能夠共同營造新的尺度。

「我可以喝優酪乳，真的。」

「嗯，很好，」馬文說得不懷好意。他將記事本塞入制服前面的隨身袋中，手再度往前探，手指頭將艾力克斯的眼皮撐開。「這呆貨什麼大名，再跟我講一遍？」

「這個嘛我想，超級巨星？」 馬文兩手一拍，樂了，搖頭晃腦的動作像是——如果一定要艾力克斯形容的話——奚落之舞。

「所以你是個唸過書的。」

「所以我是個唸過書的。」

「這樣嘛……如何？」馬文問道。「這筆交易怎麼算，坦登？痛苦收割前先歡喜播種？」

艾力克斯胡亂扯著褲子的拉鍊。從這裡看，他的小弟弟比以前任何時刻看起來都還要小。它像軟體動物般捲縮成一團——保護它的硬殼哪兒去了？它的家在何方？為它遮擋人間風雨的庇護所？

「你有……像是，出去跳舞或嚇人什麼的？我知道有些人，」馬文斟酌用詞，「他們就來個客廳一日遊，人都給電視機生吞活剝。他們跟電視機搞成一團，對吧？一個頻道逛過一個頻道。無聊透頂的郊區作風。」

文力克斯在床上大約待了三天，幾乎等於種在上面。這三天期間，他就靠床頭櫃上亮晶晶的耶誕巧克力金幣過活。他記得有個神智清醒的時刻，自己將幾個枕頭拍鬆墊在背後，拿起電話打給一個電台的談話節目，當時的主題是更年期提前報到。他記得入眠的滋味，深沉，厚實。不過，入眠前的夜晚，他很掙扎，好像一道闆緊的木門被無名的火焰烤得彎曲，濃煙竄進來；他開不了門，他沒這個膽。

「馬文，」他終於出聲，「我什麼都不記得了。過去一個禮拜，我畫了個……」

馬文點頭，憑空畫了個大圓圈，代表裡頭一無所有。穿過圓圈，艾力克斯可以看到繡在他制服上的字樣：馬文．基普司，樂丘牛奶配送員，此外，微小的扣眼刷得泛白，探露出他捲曲的胸毛有如鑽緊的拔塞錐，這景象教艾力克斯七上八下，仿佛那緊塞的力道隨時準備噴射而出。

「這種事見怪不怪，」馬文說道，兩手輕輕搭著艾力克斯的肩頭。「我講了你就明白：就正面的影響來看，我們的感官知覺、視覺接收能力等等都有提升。不用我多說，每一道音符，每一片草葉，諸如此類的。可是壞的方面，我們的短期記憶也垮了。以前的人管這藥叫金魚（Goldfish），因為你轉個身啥事都忘了。」

這是今天早晨第二次艾力克斯想要掉淚。永久性神經損害的恐怖幽靈，艾力克斯五大排行榜的第四位——

癌症 AIDS 自來水下毒／倫敦地鐵毒氣攻擊 永久性神經損害（青少年時期，不幸事件導致)） 退化性腦部疾病，阿茲海默症，帕金森氏病，等等。（老年期）

——強抑哽咽的本能反應，他出其不意轉向一旁的灌木圍籬。馬文以手肘擋住他，攬進來讓他身體打直。

「別這樣，拜託，」馬文語氣溫藹，指關節揉著艾力克斯的頭心。「這是那些東西的問題，依我的經驗來看，它們是提供捷徑讓你直達終極的……東西，像飛機，或者你愛說它像什麼都行，對不？它的意思等於是說：這裡有三十鎊或隨便什麼的，快給我更high的感覺，求求你。可是它不會乖乖聽話的，老弟，你不能佔盡所有的便宜。你自己還是要想辦法爬上那棵樹，所以它就像一個寓言，表示說：不可能給你翅膀就能飛上樹梢。你懂我意思？」

「懂。」

「我講的不會錯。好吧，床上上班先生，今天會出門嗎？」

「有在想，馬文。」

「要用點力想。」

「好啦。」

「好啦，馬文假聲假氣回了一句，他常用這種口氣模仿艾力克斯講話。以前艾力克斯老懷疑，到底是每個黑人都覺得他娘娘腔，還是只有馬文如此。幾個月前有次在樂丘游泳池，艾力克斯順利完成一個水中空翻的動作，等浮出水面，他把這件事講給亞當聽；亞當取下鼻夾，說道：「沒有……沒有――我不覺得，我看你哪有什麼特別娘娘腔的地方。你道麼粗勇，又毛茸茸的。何況，他對我也是這樣，我還不也是黑人。」

「對喔，」艾力克斯開心地說，向那些踢水鬧他的小孩回踢過去，「你也是人。」

「沒錯，我是黑人，難怪我只剩半條命好活。所以嘛，我不曉得，可能比較是階級的關係。」

水從亞當的鼻孔淌下，其中還混合了黏黏的物质。應該有條法律取締這種行為。艾力克斯深吸口氣，潜入砂砂的、鋪了瓷磚的池底，一個轉身腳蹬池壁，足足潜行了三分之二的距離，算是他的個人紀錄。這陣子他多長了點肉，又有抽煙。回來的時候，他拿了四塊浮板墊在底下,，讓身體可以坐起來，騎在水面上上下下搖擺，好像那種海王子影片常見的情節。

「什麽意思，階級的關係？我們又不是什麽上流社會的人。」

亞當暫停談話，做了幾個詭異的伸展動作。這讓艾力克斯覺得，他這位好友來到泳池，似乎早已規劃好一整套繁複有效、似乎跟性靈相通的、不能任意公開的鍛鍊項目，而艾力克斯就只會四處胡搞瞎搞（甚至尿尿），研究小姐們恥丘部位妙不可言的曲線變化。亞當用腳踝勾住扶手。艾力克斯旁邊漂來一塊膏藥，貼面翻過來露出圓形的小血漬。

再一次艾力克斯心想，該有人立法禁止這種行為。亞當打了個呵欠，手臂往後伸，強力將雙手扣在背上作祈禱狀。他的伸展動作相當惹眼，引來小姐們一陣注目。如今他的體格練的精瘦，除了大麻以外，菸也不抽。他的小腹起伏緊繃，宛如一面油亮烏黑的鼓皮。他說：

「對啦，不是，不過我們還是比馬文更高一等。那就是重點。其實，狀況比這還微妙，馬文學的聲音，說穿了等於是你學藍尼．布魯斯講話的那種非猶太的異教口吻――」

「你是要講啥米？」

「好吧，聰明蛋，我是說有可能，依馬文和他前任藥頭他們那種工人階級情操滿滿的人看來，我們都算是異教徒。」

「而他是猶太人？」

「而他是猶太人。」

「這種論點非常，非常……」艾力克斯說著，但想不出要用哪個字眼。

「是的……不過我還有點喜歡這樣。你應該考慮在你的書裡加入這種情節――搞不好可以發展出全新的段落。」

說完亞當自己走向跳水池，留艾力克斯在原氣恨恨地踩水，更火的是，旁邊有個女的居然還穿螢光衣。她那顆頭栓在肥厚的頸子上面，好可怕，一張闊嘴正笑看自己兒子在淺水區不小心拉出屎來。這種行為，法令之上應再明文規定禁止，附加評論譴責。

就在此刻馬文――轉身背對艾力克斯望著對屋子――突然輕聲尖叫了一下。他以腳跟迴身做了個驚訝的動作，一隻手抬高，那樣子好像卓別林。

「兄弟，那不是你的車嗎？看到沒！我的天啊。全能的耶穌基督。」

隔了兩個空格在她常停放的位置後邊，艾力克斯看到他的老ＭＧ，葛麗泰，彷彿被誰上了栓套緊緊勒住，絕望地掙扎著想要活命。前保險桿被粗暴地扯開，只剩鐵絲連著，車門遭受某個巨漢連下重手，後車窗留下玻璃蜘蛛造訪的痕跡，結果前面也有。

「乘客座的窗戶！」馬文尖叫，手指乘客座的窗戶。葛麗泰的側邊刮得一塌糊塗，帆布頂蓬歪癟收折，像氣力放盡的手風琴。整輛車看起，實際上，足足矮了半英呎。

「大哥，你幹的好事？」 艾力克斯像洛琳．白考兒一樣手扶著門框。雖然才早上八點半，他已經等不及想豎白旗投降。本以為今天會好過,結果上當了。他覺得自己無力抵抗這種日子。他毫不懷疑，這種日子顯示有人以你為對象寫出某個殘酷的故事，藉以取樂。他甚至相信，遇上樣的日子，唯一你能做的便是任其擺佈，一語不發地束手就擒。單就這點而言，如果別的因素不管，他的信仰還真夠虔誠。

「真不敢相信，乖乖！看清楚沒！」馬文咧嘴笑道，一副幸災樂禍的樣子。艾力克斯兩手緩緩攤平，連最後一絲掙扎也免了。

「你還要我講什麼，馬文？」

馬文鼻子哼了一下。「別誤會，其實跟我沒有關係，我不過是個送牛奶的，只是我很好奇，你到底有沒有這樣對付自己的車子。其他的……」馬文嘴咧得更開了。

艾力克斯讓馬文那張臉眼前移開，他腿一彎，整個人在門階蹲了下來。在邊緣，水泥台階的邊緣，他遇上一隻大蝸牛，背上的殼拖得老長，像是某個後來才添加的東西。艾力克斯將它剝起捧在手心，過一會兒，放了它往草地裡去；即使放它一條生路，艾力克斯忍不住想起自己和蝸牛可能遭逢的種種噩運：馬文皮鞋黑得發亮的領土，窗台上天寒地凍、了無生氣的拉普蘭地帶，亞利桑那鳥不生蛋的小徑，一路往下，直抵死亡終點。

「喂，說真的，你會不會沮喪？我是說，大致上來講？」馬文認真好奇地問。 「對。對，我猜是會。」

「你猜是會？」

「馬文，我不想說這個，真的。」

「所以你不曉得自己什麼時候把車搞成那樣？」

「馬文，我記不得了。」

馬文「哈！」的一聲，像是軍號突然吹奏的聲響。他身手俐落躍下兩道台階，隨即步下走道。那隻蝸牛發現自己所到之處逃不開陰濕的草地，簡直要抓狂；鋒利的刀葉隨時可能從任何角度沒頭沒腦地往它身上招呼。艾力克斯在眼前畫了個十字，腳跟喀嗒喀嗒靠攏三遍，闔緊門，將樂丘關在外頭。

書籍介紹

本文摘錄自《簽名買賣人（2021年新版）》，大塊文化出版

作者：莎娣・史密斯（Zadie Smith）

譯者：郭品潔

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Photo Credit: 大塊文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰