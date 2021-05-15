越南第四波疫情已無法追踪病例，衛生部表示獲承諾供給1.1億劑COVID-19疫苗

（中央社）越南為了解決疫苗短缺問題四處奔走，越南衛生部今14日表示，今年內共有約1.1億劑COVID-19疫苗承諾將提供給越南，其中3100萬劑是輝瑞&BNT疫苗。

越南衛生部14日表示，越南已與許多國家、組織和製造商洽商，約有1.1億劑疫苗承諾在2021年內提供給越南。

越南衛生部進一步說明，這些疫苗包括來自2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗全球取得機制（COVAX）的3890萬劑、阿斯特捷利康（AstraZeneca）的3000萬劑和由輝瑞（Pfizer）與合作夥伴德國生技公司BioNTech所共同開發的3100萬劑疫苗。

此外，越南衛生部也已向COVAX登記，透過費用分擔機制多購買1000萬劑疫苗。

越南衛生部說，衛生部也與美國生技公司莫德納（Moderna）和嬌生集團（Johnson & Johnson）等製造商及德國製藥公司CureVac、俄羅斯衛星-V（Sputnik-V）、中國國營企業國藥集團（Sinopharm）等談判購買疫苗。

越南自3月8日啟動疫苗接種計畫，全國至5月13日已施打95萬9182劑COVID-19疫苗。越南衛生部表示，目前各地正繼續接種中，努力在5月15日將已獲得約百萬劑AZ疫苗注射完畢，確保不浪費。

越南4月下旬又出現本土疫情，迄今全國63省市已有26個出現確診病例，迫使越南加快COVID-19疫苗接種計畫。越南自去年1月疫情爆發以來，截至發稿，共3756人染疫、35人死亡。

Photo Credit: AP/ 達志影像 一名醫療工作者於2021年3月8日在越南河內醫院給醫生注射阿斯特捷利康（AstraZeneca）COVID-19疫苗。

越南盼獲技術轉移在當地生產疫苗

《中央社》報導，越南官媒報導，正當官員們警告疫苗短缺的現象將延續至今年底時，越南正尋求傳訊核醣核酸（mRNA）技術轉移，期盼能在越南國內生產COVID-19疫苗，以解決疫苗荒。

越南青年報（Tuoi Tre）12日引述越南官媒越通社（VNA）的報導指出，由於目前供應給越南的疫苗有限，越南衛生部已經與世界衛生組織（WHO）的代表會面，以促進磋商mRNA技術轉移。

WHO駐越南代表朴啟東（Kidong Park）在給路透社的聲明中表示：「越南一家疫苗製造商對於成為mRNA疫苗技術轉移中心表達了興趣。」但朴啟東並未提及這家疫苗製造商的名字。

朴啟東說，WHO正在審核這項提案，並預料越南也會申請「大規模生產」以mRNA為製造原理的COVID-19疫苗。

另據越南衛生部網站，越南衛生部長阮清龍（Nguyen Thanh Long）8日主持一場關於COVID-19疫苗技術轉移的會議，與會委員在會議上討論到mRNA疫苗技術轉移的要求、條件及計畫。

疫苗供應短缺讓許多國家政府都希望在當地建立疫苗產線，疫苗製造商在釋放疫苗專利權以幫助貧困國家的議題上也面臨愈來愈大的壓力。德國生技公司BioNTech與其他疫苗製造商已表示，準備好轉移核心生產知識。

BioNTech於10日宣布全球版圖擴張計畫，將於新加坡設立東南亞區域總部，同時也規劃在新加坡建立mRNA 疫苗生產工廠，預計最快2023年開始運作。

越南先前靠著大規模篩檢、嚴格的集中隔離檢疫方案交出受外界稱讚的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）防疫成績單，而今卻面臨全球疫苗供應短缺的困境。

此外，越南4月下旬再現本土疫情，迄今全國63個省市已有26省市都有染疫病例，10日單日更錄得125例本土病例，創下自去年初疫情爆發以來新高紀錄。截至發稿，新一波本土疫情累計611人染疫。

越南迄今共收到約100萬劑的阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，其中逾半由COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）提供。越南官方先前表示，計劃在5月15日以前將這些疫苗施打完畢，至目前已約90萬人接種。

Photo Credit: AP/ 達志影像 疫情之下，農曆新年期間在越南內排國際機場的旅客。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒