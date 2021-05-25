成都49中學生跳樓事件：為什麼中國人大事小事都會首先懷疑政府？

前段時間，成都49中高二林同學於母親節在學校跳樓身亡，由於學校在第一時間和家長溝通不暢，家長覺得此事另有隱情，無奈只能把事情放在網路上，希望擴大事情影響力，尋求合理的真相。

在那幾天，網路上鬧得沸沸揚揚，剛好事發地在成都，是我曾經生活的城市，所以我的好友圈亦有不少人討論這件事，從最初對學校和官方解釋完全不信任、產生質疑，到後來學校公布完整的監控，證實排除他殺的可能性，為什麼中國的政府誠信度如此之低？為什麼中國人大事小事都會首先懷疑政府呢？

據家長說，在母親節當天，林同學的母親於當天下午五點五十分送他回學校，在返校以前，還非常開心地跟母親說「母親節快樂」，情緒看不出絲毫異樣。

根據學校提供的監控來看，林同學進入校園後不久，他先是企圖割腕自盡，之後便選擇跳樓，他跳樓的地方是一個監控死角，他最後一次出現在監控畫面是晚上六點半左右；六點五十幾分食堂員工發現墜樓的林同學，立刻打了急救電話，救護車七點零六分到達。彼時林同學已經沒有生命體癥，當即又報警。當天八點以後家長才接到孩子的死訊，彼時林同學的屍體已經送到殯儀館。

家長以為，從孩子跳樓到家長接到兒子的死訊，中間有兩個多小時，為什麼學校的通知如此不及時？學校的回應過於冷漠，引起家長的疑惑和不滿，畢竟是失去了自己的孩子，悲痛之下，要求了解關於事發的完整過程，並不過分。學校一味地希望大事化小、小事化無，不重視家長和學生的情緒，反而激起人們的不滿。

支持家長尋求真相、緬懷林同學的熱心市民，自發到49中門口，手舉白花，要求學校公布真相。同一時間，網路上也有學校要求學生三緘其口，甚至有學校老師霸凌林同學致死的傳言。學校越是遮掩，越讓人質疑此事是否另有內情，此時所要求的，不僅是關於林同學自殺的真相，也要求學校應該重視每一個老師、學生的生活和思想，避免此類悲劇繼續上演。

但是在校門口聚集，被政府看作是敏感聚會，警察前來暴力執法，隔天甚至傳喚前去緬懷的市民，就連路過的人隨手拍照都被警察扭送回家，要求不得發佈現場照片。警察的舉動讓市民敢怒不敢言。回想前幾年，成都某中學爆出學校食堂用腐爛食物煮給學生吃，遭到家長大規模的抗議，最後也是警察抓人收場。家長的訴求其實非常簡單，無非就是查明事實，如果確實有人違法犯罪，則將此人繩之以法。

不管事情真相如何，事發地點既然在學校，學校就有責任保證自己的誠信度，公開事實，給當事人家長一個交代，其次也要及時作出反思，避免此類悲劇再演，讓其他學生和家長放心，最後還要對全社會公開，因為此事已然是公共事件。

然而，學校一直遮遮掩掩，警察根本不關注公民的需要，只是暴力打壓所有質疑。到最後，即使學校最初的聲明屬實，但學校和警方處理此事的方式和態度還是招來大量不滿。

在事實真相公布以後，網路上有人說：之前警察和學校就公告過，有人偏偏不相信，以不信任的狀態猜測政府，這是惡意和政府作對。但我認為，質疑是公民應該享有的監督權，在證據不足、情況不夠明朗的情況下，合理的質疑是正常的反應。

況且中國政府的瞞報、謊報並不少見，十幾年前汶川地震的受難人數，到現在還沒有公布實情；武漢封城期間，究竟多少人染疫身亡，也只能從清明節祭奠亡者的菊花數量去猜測。中國政府的誠信度，早就在一而再再而三的謊言中消耗完了，中國政府不是值得信任的政府。

其次，就算是廉潔的政府，也應該接受市民質疑，因為沒有一個制度是完美的，在質疑中發現問題、改進問題，是政府的職責。每每看見台灣發生悲劇，不管是空軍墜機、台鐵出事，還是最近的停電、停水，總統道歉不夠，還被要求反思和改進。因為總統和政府是國家的管家，空軍墜機是否考慮加強空軍訓練或更新戰鬥設備，台鐵出事則要反思加強鐵路安全治理。

即便沒有所謂的陰謀論，但是反思每一次悲劇，避免下一次再有同樣的事情發生，是對亡者生命的尊重，也是對將來負責任。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航