單日新增180例本土個案，雙北升級第3級防疫：娛樂場所關閉、遵守指引仍可上班上學

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情持續升溫，行政院今（15）日早上緊急召開記者會說明進一步的防疫措施，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，昨天單日本土病例新增180例、境外移入5例。台北市、新北市今起至5月28日升級第三級警戒，全國休閒娛樂場所關閉，禁止進香團與遶境活動；其他縣市維持2級，但不分地區全體國人外出時需全程戴口罩。

萬華新增43例，雙北地區防疫升級至第三

行政院長蘇貞昌今天在記者會上表示，新增的COVID-19確診人數高達180多人，為了保護國人同胞，必須依照傳染病防治法等相關規定，要做出更即時更強的措施。

陳時中則接著說明，目前有幾個熱區內，陽性篩檢率偏高，本來是0.5%，但是現在新北市、台北市萬華的快篩站，陽性篩檢率大多為3%-10%不等，萬華地區新增約43名確診；在此前提下，原本疫調防堵能力已經不足，必須提升警戒等級來因應疫情，因此祭出幾大防疫措施；包括全國休閒娛樂場所關閉、宗教祭祀場所全面停止進香團與遶境活動，寺廟、教堂活動落實社交距離實聯制、校園停止開放、社團禁辦交接活動等。

所謂休閒娛樂場所包括展覽場、電影院、體育館、活動中心、展演處所、美術館、史蹟資料館、市內溜冰場、游泳池、社區大學、K書中心、科教館、圖書館、老人共餐活動中心等類似場所。

Photo Credit:行政院提供

陳時中也宣布，已經和柯文哲市長、侯友宜市長討論過，台北市、新北市今天下午4點開始至5月28日，將進入第三級警戒，盼減少流動風險，第三級警戒區域9大防疫指引包括：

出時全程配戴口罩。

避免不必要移動、活動或集會。

停止室內5人、室外10人以上的家庭聚會（同住者不計）和社交聚會。

自我健康監測（有症狀應就醫）。

營業場所及洽公機關：落實人流管制，戴口罩、保持社交距離。

職場及工作處所：遵守企業持續營運指引之防疫規定，落實個人及工作場所衛生管理，啟動企業持續營運因應措施如異地、遠距辦公、彈性時間上下班（如異地、遠距辦公、彈性時間上下班）。

餐飲場所：應遵守實聯制、社交距離、隔板等防疫措施，無法落實則採外帶。

婚、喪禮：應落實實聯制、社交距離並加強清消。

公共場域、大眾運輸加強清消。

柯文哲和侯友宜也都在臉書上宣布升級消息，呼籲民眾注意升級措施。

有媒體詢問，為什麼不讓基隆市、桃園市也升級？陳時中回應，是要讓二、三級有所區隔，二和三級的區域之間 ，人非必要就不要移動，也是讓大家可以清楚知道這樣的界線，避免不必要的移動，讓區域間的散播避風險降低。

對於媒體特別關注是否有可能封城，陳時中也回應，所謂「封城」其實是第四級警戒人流管制的一環，目前標準是每天平均新增100例以上、連續7天才可能進入此階段。

陳時中也強調，

社區抗疫大家都會認為「越強越好」，好像要把什麼都關掉，疫情就會停下來，事實上關掉也不會完全停下來，在任何國家的經驗都是。要抗疫除了強度還有時間，假如強度沒拿捏好，一下子太強反而會產生抗疫的疲乏，還有抵抗運動，在國外甚至發生要求戴口罩都有民眾反彈。這樣子沒辦法形成全民抗疫的精神；所以不是強度高就是好，還是需要考量整體社會配合度、需要度，站在社會損害不要太大下做適度規範。然後看效果持續做滾動式調整。

Photo Credit:指揮中心提供

會考照常舉行，大眾運輸每小時消毒

教育部長潘文忠指出，今天的國中會考正常舉行，會考前已經做了最高規格的防疫準備，因此如期舉行，今天上午考生依照原來規畫進行考試。

潘文忠說，昨天深夜統計要補考的學生共130位，今天都沒有進到試場，今天上午到考場經過量體溫等措施後，有60位進到48間防疫備用考場，一間約1至2位考生，第一節社會科考試缺考率很低，到考率約98%，跟去年情況差不多。

另外即使到三級警戒，也不會停止上班上課，潘文中強調，所以安親班、補習班也是照常運作，但會要求加強防疫措施，如果不合乎規範會要求停業。

交通部長王國材也表示，面對雙北防疫升級，雙北運輸場站每小時會清潔消毒一次，收班時會深度清消，過去大眾運輸系統車廂內禁止飲食，將擴大到候車區。但不會在大眾運輸實施「實聯制」，期望企業透過遠距辦公以及彈性工時的方式，降低大眾運輸的尖峰人潮。另外目前台鐵、高鐵都已經禁止站票、自由座和車內飲食。

蘇貞昌：8億片口罩存量，籲民眾團結勿恐慌

蘇貞昌表示，近日爆量的確診病例，根據指揮中心專家查驗及報告，源頭單一，變種病毒基因序列相同，為了保護高風險區域，政府要用最大防疫能量，最小干擾生活面對挑戰。

蘇貞昌說，過去一年的經驗，累積了相當豐富面對病毒的狀況，建立完整機制，對於民眾大家如何做到的相關知識與方法相當有信心；而全國醫療資源，維生設備與物資都非常充足，如去年口罩一天只有188萬片，現在倉庫裡有8億片口罩，相關物資都充足。

蘇貞昌表示，面對來勢洶洶的變種病毒疫情挑戰，政府要用最大防疫能量，最小干擾生活面對挑戰，過去不夠好的地方都會檢討，各方面也要調整補足，如果有不夠到位的，也需要民眾幫忙合作，尤其是各地政府以及雙北，包含基隆市、桃園市、宜蘭縣等幫忙。

Photo Credit:行政院提供

核稿編輯：楊士範