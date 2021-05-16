從以巴衝突反思兩岸：若中國飛彈來襲，台灣的防空系統該如何應對？

文：HD

5月11日晚上，以色列的夜空驚響一連串的警報聲與爆炸聲，原來是巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）向以色列第二大的城市「特拉耶夫」（Tel Aviv）發射了一百多枚的火箭彈，來報復以色列政府在耶路撒冷東部區域對巴勒斯坦居民的驅逐行為後，雙方連日砲火下的延伸。

目前已知此波攻擊造成多人死亡，歐美各國皆呼籲以巴雙方克制，應盡快緩解局勢。但哈瑪斯的領袖尼雅（Ismail Haniyeh）與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）皆表示無意退讓，這波衝突預期中應會繼續延續。

也因此次哈瑪斯的A120多管火箭，與以色列「鐵穹」防空飛彈大車拼事件，不禁讓許多人再度聯想到，台海方面似乎也有可能面臨相似的情況。大家可能會問：中國會用飛彈與火箭彈來洗地嗎？台灣城市會被攻擊嗎？我們的防空系統會怎麼應對？

中國會用飛彈與火箭彈來洗地嗎？

其實這是個非常複雜而全面的情形，明面上看起來似乎都差不多，但根本上涉及的卻是中國如何打破台灣國土防空網的問題。台灣防空體系根據長程防禦到短程防禦，是由彈／機／（彈）砲模式組成，所以中國方面必然也會採用複合方式，來消耗並誤導台灣的防空力量。

台灣城市會被飛彈攻擊嗎？

中國目前雖然約有2000多發各式飛彈對著台灣，但以其作為攻擊城市的可能性極低，因為造價高昂與殺傷效益不成正比，反而會在第一擊瞄準一些有價值的「固定目標」。

只是台灣多數重要武器都是機動或半機動形式，鎖定不易；而油氣彈（空氣燃燒彈）最大殺傷力在於燃燒空氣，先不說他們使用時所面臨的國際壓力（反正中國政府一向不太在乎這個），指揮體系地下化的設計在隔離與空氣整備上都已有面對的手段。是以中國想在第一擊就摧毀台灣的防禦設施其實頗有難度。

但中國若以火箭彈攻擊城市，為了解約防空系統的能量，這部分可能就需要靠平時民防疏散演練，這也是最近後勤動員制度修正的方向之一。

台灣的防空系統應對

我們常可聽到，若真開戰，中國要用各種「彈」讓台灣戰機都飛不起來云云。我們姑且先不提一個機場的各種組成與「全破壞」、「癱瘓」等等之類戰略目標的差異；僅提供一個小案例：當初川普（Donald Trump）射了60多枚巡弋飛彈攻擊敘利亞的機場，全數命中目標，但不到一週就修復完畢開始運作。

提這件事不是要故意忽略我們與他們者戰況的差異，而是要表示，作為全球防空密度最高的國家，除了不會傻傻挨揍外，自然也會格外重視機場戰時起降能力。

至於有人也會問到，以色列鐵穹系統這麼厲害，為什麼台灣不引進呢？這主要是因為沒有必要。首先他很昂貴，容易排擠國防預算；其次，他是作為專門攔截時速70公里內的火箭彈跟砲彈、飛機等，因為我們主要是面對時速200公里以上的彈道火彈與長程火箭，所以應將資源側重在愛國者、天弓三型等這類長程防空、反彈道飛彈。

最後，還是補上幾句一般人在面對炮襲時的務實做法。就某些親歷真實戰場的朋友所說，其實在砲彈落下時並不會有電影中的那些「呼嘯聲」，最好的應對策略不是盲目亂跑，而是就地臥倒並迅速尋找厚實的掩體躲藏，並遠離門窗，若行有餘力則可以在門窗位置堆上沙包。這樣一是因為砲彈基本上不會兩發落在同個點，二是減少砲彈破片、門窗碎片與震波對人體的傷害。

看著砲擊影片中，個人之於戰爭是如此渺小，然而諷刺的是，一味地畏懼戰爭卻也是戰爭爆發的根源，期許人類終能在兩者中達到平衡。

延伸閱讀

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航