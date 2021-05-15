憂排隊搶購反提高風險賣場超市推「限購令」，陳時中：物資充裕完全沒必要搶購

行政院今（15）日上午召開防疫記者會，宣布台北市、新北市進入第三級防疫警戒。隨著防疫升級，大賣場、超市湧入大批民眾搶購物資，貨架上商品被一掃而空，結帳人潮大排長龍，經濟部擔心反而拉高群聚風險，表示將協調賣場同類商品每人以限購2份為原則。包括好市多、家樂福等超商、量販店也紛紛配合祭出限購令。

指揮中心則再次強調，目前國內各項物資充足，超市等營業場所也會繼續營業，不需要急著搶購囤貨。

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各大賣場超市祭出「限購令」

（中央社）疫情升溫，雙北地區升至第三級防疫警戒，各地賣場超市爆出搶購潮，家樂福、好市多下午紛紛針對米、水、泡麵等民生物資祭出限購措施。

行政院今天上午召開防疫記者會，宣布雙北進入第三級防疫警戒，隨著國內疫情轉趨嚴峻，各地賣場都爆發搶購潮，由於搶購人潮實在太多，結帳處大排長龍，排隊動輒半小時以上。

好市多表示，全台賣場均啟動民生物資限購措施，目前米、水、消毒用品、紙巾、衛生紙等均有限購方案，若該商品有限購數量，均會貼上標示；由於人潮眾多，好市多也持續關注各賣場狀況，動態調整限購措施。

家樂福為了避免發生供貨不及斷層等問題，全台家樂福量販／超市、頂好超市、Jason’s均採取民生物資限購措施，泡麵、麵條、罐頭每人限購2組，水每人限購1箱，衛生紙每人限購1袋。

家樂福線上購物、外送服務也有調整，外送服務暫停提供當日配服務，並暫停台北市、新北市外送平台服務。而線上購物則僅接受信用卡一次付清，暫不提供貨到付款、到店取貨，且暫不提供到貨指定時段，若遇缺貨則將取消該商品出貨，恕不另行通知，限制防疫商品最大購買量，停止線上購物相關特別活動安排等。

愛買量販昨天宣布新竹以北9家門市實施入賣場實聯制，今天緊急啟動全台15門市入賣場都需要執行實聯制，預計傍晚前陸續完成；同時全台15家分店執行防疫關鍵性商品限購，包含酒精、口罩、衛生紙等用品每人限購乙件；水、泡麵、罐頭等民生物資每人限購3件。

全聯則表示，比照中元、颱風商品庫存量，早已超前布署將民生相關用品庫存量拉高3至4倍，貨量十分充足，只因目前門市湧入大量消費者購物，店員補貨不及，以至於貨架較空，呼籲消費者請勿恐慌性囤貨，全聯一定會盡力補貨。

全聯表示，將請物流視各門市狀況，將每天一次配送頻率調高成一天最高3次，全力滿足消費者購買需求，也希望消費者進入賣場要戴口罩做好防護，保護自己也保護別人。

經濟部：人潮大量湧入賣場，也會有群聚風險

經濟部表示，雙北升級後，家樂福、全聯等大賣場出現恐慌性搶購，目前優先處理民生物資，而經濟部掌握賣場消息，倉庫物資絕對充裕，只是補貨至門市、結帳速度無法反應，人力太勞累，宣布對衛生紙、泡麵、米、罐頭等民生物資，同類商品每人以限購2份為原則，讓所有民眾都有貨可買。目前已盤點確保民生物資與防疫物資都能穩定供應，對於特定物資發生短缺時，將會即時協調及調度國內製造廠商全力生產，請民眾安心無須搶購及囤積物資。

經濟部也說，廠商已加班生產，後續貨源供應無虞， 籲請國人體恤賣場員工緊急調貨搬運的辛勞，不要急於搶購，過度增加賣場員工的工作量。同時呼籲民眾不要搶買，人潮大量湧入賣場，也會有群聚風險，民眾在賣場採購應配合賣場業者指引，注意保持社交距離。

經濟部透過新聞稿指出，目前國內衛生紙年產能約20萬噸，平均日產量約8萬箱，經向主要製造商瞭解，目前紙廠皆備有庫存，原料存量約1-2個月。防疫酒精庫存仍有45萬瓶，酒精原料庫存達220萬公升，每日產能為15萬瓶，預估14天內日產能可達20萬瓶，產品價格不變，民眾可至各門市及相關通路購買。泡麵國內平均日產能11萬箱，罐頭食品廠商庫存量足以應付短期消費者需求，並已備妥原物料。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也呼籲，國內的生活物資和防疫物資非常充裕，完全沒必要搶購。陳時中表示，針對雙北的三級警戒，還不到「封城」的等級，但會將幾大場所先關閉，只留必要的教育、飲食部分，維持一般人生活所需。

另外針對不少賣場裡面也有餐廳，部長陳時中解釋，如果業者無法落實防疫指引，像是放置隔板、或是採取梅花座等措施，就只能改成外帶，包回家吃，再不行就直接停業。

外送平台啟動雙北升級防疫措施：只能刷卡、放在門口

而不少民眾因為防疫升級減少出門，叫外賣的需求可能會大增，陳時中解釋，因為外送有其必要性，暫時不會要求暫停。不過對於從餐廳、到外送人員，都一定要戴好口罩，並且保持社交安全距離。兩大外送平台也加強防疫措施，希望能在盡量維持正常服務的同時，也減少傳播風險。

Uber Eats透過新聞稿宣布，將強制「放在門口」為大台北地區必要安全措施，並僅能以信用卡交易，落實「無接觸送餐」，減少傳播風險；後續此措施將逐步擴大其他縣市，並暫停所有現金訂單。

另外針對外送夥伴的防疫措施，Uber App設有「口罩驗證機制」以及「上線前確認清單」，透過人工智慧人臉識別技術，要外送合作夥伴上線前以即時回傳自拍照的方式來偵測配戴口罩的狀況。全新功能「上線前確認清單」，則是幫助外送合作夥伴於行程前一一勾選「我帶著口罩或面罩」、「每趟行程結束後進行車輛消毒」、「沒有任何身體不適情況」，確保完成政府指導的安全相關措施才能上線開始接案。

《聯合報》報導，foodpanda則已於App介面提供「無接觸外送」選項，並預設開啟，同時呼籲消費者多以線上刷卡方式訂餐避免現金交易時的手部接觸，並落實無接觸外送，若必須使用現金，建議放置於定點由外送夥伴拿取及找零，勿直接接觸。取餐務必全程配戴口罩，盡可能與外送夥伴約定於空曠處取餐，維持社交距離以保障雙方安全。

foodpanda外送夥伴亦已積極實行防疫措施，包括上線前量測體溫並回報、取送餐強制全程配戴口罩、上線前後應清潔保溫箱等措施；若外送夥伴未戴口罩者經檢舉且查證屬實將暫停派單。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範