日本疫情延燒「緊急事態宣言」壓不住疫情，36萬人連署要求停辦東京奧運

（中央社）日本從疫情爆發以來第3次發布的「緊急事態宣言」，不但壓不住疫情，還一度延長、兩度擴大，決策遭批「朝令夕改」，防疫步調凌亂，讓預計7月登場的東京奧運前景恐難樂觀。

日本境內6都府縣正處於三度「緊急事態宣言」發布期間，但這次的宣言從4月25日上路以來壓不住疫情，迫使日本政府一度延長、兩度擴大適用地區，顯示出難以抑制疫情蔓延。

政策朝令夕改遭批

日本政府提案在14日上午被防疫專家推翻後決定改變方向，將北海道、岡山縣及廣島縣等3道縣納入緊急事態區域，遭外界批評「朝令夕改」。

日本政府4月23日決定，從4月25日到5月11日，針對COVID-19疫情嚴峻的東京都、大阪府、兵庫縣及京都府4都府縣，三度發布「緊急事態宣言」。

不過，隨著疫情擴散，日本政府5月7日宣布將4都府縣緊急事態延長到5月31日，並從5月12日起將範圍擴大到納入愛知縣與福岡縣共6都府縣。

接著就是14日上午又出現決策變化。

日本政府14日上午舉行由傳染病專家等人組成的基本防疫因應方針分科委員會，與會的經濟再生擔當大臣西村康稔提出諮詢案，有意追加群馬縣等5縣適用「防止蔓延等重點措施」，時間從本月16日到6月13日止。此時，日本政府並無意將北海道等地加入「緊急事態宣言」對象地區。

不過，專家們在會中相繼建議日本政府應採取更強而有力的防疫措施，讓西村變更諮詢案內容，將目前疫情嚴峻的北海道、岡山縣及廣島縣，追加納入「緊急事態宣言」適用範圍，時間從本月16日到31日止。

日本《時事通信社》報導，西村14日上午提出諮詢案時，只是很淡定地說明政府有意追加5縣實施「防止蔓延等重點措施」，不過，日本醫師會常任理事等人提案「將北海道提升到緊急事態宣言」，成了決策發生變化的開端，與會多數專家相繼要求政府採取更為強硬的防疫措施。

要參加內閣會議的西村中途先行離席，接著跟首相菅義偉進行商議；菅義偉認為應該尊重專家意見進行因應，讓西村不得不修正政府原先提案。

時間再往回推兩天到5月12日，日本政府防疫對策分科委員會會長尾身茂，當時在厚生勞動省專家組織會議中，對變種病毒株蔓延全境的表達危機感，主張「應對北海道、岡山縣及廣島縣發布緊急事態宣言」。

日本政府憂擴大緊急事態影響經濟

不過，菅義偉當時憂心擴大「緊急事態宣言」會對經濟造成影響，所以並未改變對擴大「緊急事態宣言」的慎重態度。

菅義偉直到5月13日在首相官邸跟西村等相關部會首長商議時，都還決定要暫緩將北海道納入宣言範圍內，並希望先在岡山縣及廣島縣等地實施重點措施。

隨著這次日本政府決定從16日起擴大「緊急事態宣言」範圍到9都道府縣，及擴大「防止蔓延等重點措施」實施地區到10縣，日本政府相關人士說，目的是希望在東奧登場前能順利把疫情壓下來。

一旦日本政府想法無法如願的話，對東奧舉辦抱持疑問態度的聲浪勢必將更加升高，因此，菅義偉才會在昨天晚間的記者會上重申，只要徹底做好防疫對策的話，要實現一場安心且安全的大會是有可能的，努力化解外界對東奧的疑慮。

樂天會長公開批東奧風險太大，破36萬人連署停辦

不過，日本電商龍頭樂天集團（Rakuten）會長兼社長三木谷浩史14日接受美國《有線電視新聞網》（CNN）專訪，談到在疫情下舉辦東京奧運時說，風險太大，「簡直是自殺」。

他說，「要把全世界的人都聚集在一起舉行國際性大型活動很危險，風險太大了，我反對今年舉辦」。

同樣反對今年舉辦東奧的日本律師聯合會前會長宇都宮健兒，日前在連署網站Change.org發起「停辦東京奧運」連署，截至今天中午12時，已獲逾36萬人響應。宇都宮已向東京都政府等單位提出停辦請願書。另外也用電子郵件方式向國際奧林匹克委員會（IOC）及國際帕拉林匹克委員會（IPC）提出，未來預計向日本政府及東奧暨帕運組織委員會提出。

東京奧運預定7月23日開幕，但東京都及日本境內多地疫情未見趨緩，使得日本國內外要求停辦東奧的聲音愈來愈大，東奧能否如期舉行，前景陰霾仍未散去。

緊急事態宣言效果有限，東京知事期待疫苗

日本政府三度對東京都發布「緊急事態宣言」，仍無法有效降低新增病例，厚生勞動大臣田村憲久認為有必要採取進一步防疫對策，東京都知事小池百合子則對疫苗接種充滿期待。

《日本放送協會》（NHK）報導，田村今天談到東京都疫情時說，從之前進入黃金週長假以來，人潮移動雖然有減少，但新增病例卻未如預想般下降，「非常令人擔心」。田村說，將委請專家進行分析，有必要採取進一步防疫對策。

《朝日新聞》報導，在東京都政府昨天舉行疫情監控會議結束後，小池受訪談到如何評價黃金週長假的防疫對策時說，自己也在思考如果沒有實施「緊急事態宣言」的話，疫情會變得怎麼樣，認為這次的宣言發揮一定的抑制效果。

不過，看到新增病例數依然居高不下，小池說，「持續感到（疫情）嚴峻」。

小池13日雖然再度請求東京都民及業者配合各項防疫措施，但可以看得出她對疫苗接種的期待。小池說，「總歸來說就是得靠疫苗，如何能讓大家早日接種，希望持續推動這個最重要也最有效的防疫對策」。

這次「緊急事態宣言」從4月25日上路至今已超過兩週，照理說應該進入宣言展現成效的時期，但東京都13日時隔4天單日新增確診病例又超過千例，至今仍未見到宣言應有效果。

昨天這場疫情監控會議中，與會專家關心的是由東京都醫學綜合研究所出示的鬧區人潮調查結果。

調查指出，跟「緊急事態宣言」前相比，黃金週長假在東京都內停留人口，分別在白天與晚間各減少到40%及50%左右，不過，黃金週結束後，停留人口又再度開始增加。專家認為，無法抑制人潮移動，就有可能無法減少新增病例數，東京都知事小池百合子對此也表達出危機感。

小池在三度「緊急事態宣言」上路3天後的4月28日說，「黃金週長假是能不能抑制疫情的轉捩點」，要求民眾與業者徹底抑制人潮移動。

不過，黃金週長假結束後，東京都5月8日新增1121例確診病例，繼1月22日以來再度出現單日逾1100例，創這次緊急事態期間新高紀錄。接下來5月9日新增1032 例、13日新增1010例，病例居高不下。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範