防疫下的教學：香港老師給台灣朋友的經驗分享

文：梁啟智

台灣的朋友們，今早看到單日180宗確診的消息，相信也十分擔憂。希望台灣的朋友們可以挺住，一定可以撐過去！香港也試過好幾波的疫情，也曾經達到單日173宗確診，之後憑大家的努力也能壓下來！

台灣的社區感染發生得比全球疫情要晚，也就是說有很多外國的經驗可供參考，很多彎路不用再走。例如現在經過詳細研究後，發現病毒主要在室內通過空氣傳播，所以避免在室內聚會，和別人一起時要戴好口罩，就是中斷傳播鏈的有效方法。至於通過接觸表面傳播，研究發現沒有初時預期的重要，所以大家不用嚇自己，一天到晚在消毒。我們已有很多科學數據，已經不是疫情剛開始的時候那樣摸黑作戰，大家只要跟著實證研究所得的結論做就可以。

香港已經在社區感染中作戰很久，有些經驗我猜香港人可以和台灣朋友分享一下，台港互挺。我自己在大學教書，我說說在學校的經驗吧。

當變成遙距教學後，首要注意學生之間運用信息科技的差異。平時在學校上課，每個學生都是獨立的個體；變成家中上課，每個學生的家庭背景就變得重要。例如不是每個家庭都有寬頻上網，改成遙距教學後他們可能就要跑去用公共的免費寬頻；又或者家中只有一台電腦，但是有多於一個學生，要同一個時間上課便會出問題。有些老師會要求學生上課時把鏡頭開了，確保學生真的在聽課，但是這樣做的話家庭條件較差的學生的家中情況就會被其他同學發現了。所以，如果預期要變成遙距教學，最好先解決這些問題，例如籌款先弄一些寬頻上網卡，派給有需要的學生等等。

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反過來，遙距教學也可以帶來一些好處，例如請嘉賓做客席分享變得容易了。還有一些平時不敢在課堂問問題的學生，遙距教學下可以在聊天框私下問。總的來說，遙距教學是一個挑戰，需要老師準備和調整。再舉個例，都不回學校了，期末考試怎麼辦？怎樣才能公平考核？過去一年在香港我見過很多學生和老師之間的爭拗，這些都得想得周詳。

還有很多其他場景，過去這段時間香港人也累積了很多經驗，有想法的香港朋友也歡迎分享，讓台灣朋友不用重複我們犯過的錯誤。

對，剛剛又想到一個：當大家都要困在家，家中的磨擦也會增加，鄰里間也要準備好支援。外國有些經驗，疫情其間家庭暴力的問題也特別難處理。

最後，有一點我認為台灣朋友比香港朋友幸運的。自2019年以來，很多香港人感到不可能再相信香港政府。在這背景下，很多抗疫的工作變得事倍功半。台灣在這方面道理上應該比香港好，起碼就算再多的不滿，政府也是自己的。團結一致，不自亂陣腳，不散播謠言，台灣一定能成功抗疫！

文章獲作者授權轉載，原文看作者Medium

（文章標題為編輯所擬，原標題為：「給台灣朋友的經驗分享」）

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex