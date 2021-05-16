以巴衝突從隔空交火升級地面作戰，拜登介入調停、以色列拒絕停戰

以巴衝突近日從隔空交火升級到地面作戰。以色列部隊14日開始進攻加薩走廊，整起衝突目前正向著以巴之間的全面戰爭發展。美國總統拜登15日陸續與以色列總理和巴勒斯坦自治政府主席通話希望能調停雙方的衝突。

（中央社）白宮表示，美國總統拜登（Joe Biden）15日與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通電話，對以色列和加薩間的暴力衝突加劇表達「嚴重關切」。

以色列和巴勒斯坦人暴力衝突15日邁入第6天，造成加薩走廊境內至少145人喪生，包括41名小孩。以色列方面也傳出至少10死，包括2名孩童。拜登表示，他強力支持以色列有權自衛，反制「哈瑪斯（Hamas）和其他恐怖團體」發動火箭攻擊。

白宮發表聲明說，「他（拜登）譴責那些針對以色列各地城鎮的不分青紅皂白攻擊」。

繼以色列今天發動空襲，夷平加薩一棟《美聯社》和其他國際媒體進駐的大樓後，拜登也對有關媒體記者安全問題表達關切。

在此之前，鮮少公開提及以巴衝突加劇的拜登，表達美國支持為當前以巴衝突，協商出兩國解決方案。

白宮表示，拜登今天與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）首度通電話時，也提出相同觀點，「強力承諾致力協商出兩國解決方案，作為邁向以巴衝突達成公正且持久解決方案的最佳途徑」。

上任以來首度與阿巴斯通電話的拜登，也「強調哈瑪斯必須停止朝以色列境內發射火箭」。

以色列今天發動空襲，猛轟加薩走廊，造成一個家族10口喪生，巴勒斯坦好戰分子也發射一連串火箭反擊。衝突還蔓延擴散至約旦河西岸。

《中央社》報導，拜登強調哈瑪斯必須停止朝以色列境內發射火箭，同時傳達「美國承諾會強化美國與巴勒斯坦人夥伴關係」，並強調他的政府最近決定，將恢復對以色列占領區約旦河西岸和加薩走廊的援助，美國前總統川普（Donald Trump）在任上切斷前述美方援助。

Flames and smoke rise during Israeli air strikes in the southern Gaza Strip. More photos from the flare up in Israel-Palestinian violence: https://t.co/DYClATHpEg 📷 Ibraheem Abu Mustafa pic.twitter.com/lq9mZmjDf9 — Reuters Pictures (@reuterspictures) May 11, 2021

位於加薩的國際媒體大樓遭以色列炸燬

《路透社》報導，加薩 市一棟12層高的大廈因以色列的空襲而倒塌，這棟大樓是《美聯社》和《半島電視台》媒體業務的所在地。以色列軍方說，這是一個合法的軍事目標，其中包括哈馬斯軍事辦事處，並已向平民發出警告，讓他們在襲擊前離開建築物。

這次攻擊遭到半島電視台和《美聯社》的譴責，要求以色列人提出證據。《美聯社》 說：「《美聯社》的辦公室已經在這座大樓裡15年，沒有跡象表明哈馬斯在大樓裡活動。」「我們永遠不會有意地使我們的記者面臨風險。」

Photo Credit: AP / 達志影像 被炸毀的媒體大樓

戰鬥升級

這場衝突從14日開始由雙方隔空交火升級為地面攻勢。 《華爾街日報》報導，以色列軍方發言人Jonathan Conricus中校說，地面和空中部隊正在以色列邊境一側用坦克和大炮等打擊加薩的目標。他最初表示，以色列軍隊已進入加薩地帶，但後來收回了這一說法。

Conricus說：「目前有地面部隊沿邊境部署，他們正從那裡與加薩地帶目標交戰並展開進攻。」據加薩當地民眾稱，以色列軍隊正從北部進入加薩，他們先進行轟炸，然後用坦克進入加薩。目前尚不清楚這些人是否看到以色列坦克越過分隔以色列和加薩的緩衝區。

目前尚不清楚此次地面行動有多大規模以及有何目的，但如果軍隊真的進入加薩，這將是2014年戰爭以來以色列軍隊首次進入加薩作戰。

以色列拒絕停戰

《金融時報》報導，西方外交官透露以色列拒絕了哈馬斯提出的第二次停戰提議。美國國務院的高級官員海迪・阿姆（Hady Amr）正在台拉維夫進行調停，而聯合國則要求暫停兩個小時的戰鬥，以緩解敵對行動。

當地衛生官員說，以色列戰機連續第6天重擊了兩百萬巴勒斯坦人居住的加薩地帶，一名婦女和4個孩子在其房屋遭到空襲時被殺。以色列總理 納坦雅胡 為加薩地帶的轟炸辯護，稱這場行動是「一場正義與道德的戰爭」，「仍未結束，並將在必要時持續下去」。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

雙方追求的目的是什麼

《BBC》報導， 自哈馬斯於2007年奪取加薩控制權以來，哈馬斯與以色列之間的戰爭就遵循了一種模式。當與 外國調解人達成各種停火協議的同時， 雙方都需要能夠告訴自己的人民他們贏了。

哈馬斯將要說，它是巴勒斯坦人權利的真正保護者，不僅在加薩而且在包括耶路撒冷在內的被佔領的西岸都是如此。

以色列將要向其人民表明，它已對哈馬斯的基礎設施造成了嚴重破壞。 一個常用的詞「恢復威懾力」。 這意味著向他們的敵人表明，襲擊以色列只會帶來痛苦和苦難。

《以色列時報》報導，以色列對哈馬斯發動大規模攻擊的另一個 原因是為了威嚇黎巴嫩的真主黨。在以色列北部邊界，接受伊朗武裝的真主黨坐擁比哈馬斯更為豐富的彈藥庫存。該報導稱從2006年以來，加薩 與黎巴嫩戰線之間有著深遠的聯繫。

該報導分析哈馬斯錯誤地估計了以色列對其最初火箭彈的反應，部分原因是它沒有意識到以色列的反應是為了確保真主黨不會做出同樣的錯誤計算。

當13日從黎巴嫩發射的3枚火箭彈，降落在以色列北部海域時，真主黨急忙向 黎巴嫩媒體保證它沒有發射過它們。 然而， 以色列一些分析家認為，如果沒有真主黨的暗中同意，在黎巴嫩的任何巴勒斯坦派別都不會發射這些火箭。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航