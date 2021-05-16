中共建黨百年力推「紅色旅遊」，「黨政軍民學」總動員

（中央社）時值百年黨慶，中共總書記習近平2月提出全黨展開黨史學習教育後，北京香山革命紀念館、雙清別墅等「紅色景點」人潮紛至沓來，從國家機關到小學生，「黨政軍民學」全動員。

記者近日走訪位於北京海淀區的香山革命紀念館，發現參觀人潮絡繹不絕，其中不乏國家黨政機關、解放軍部隊、民營企業，乃至繫著紅領巾的小學生，儼然「黨政軍民學」全動員。

香山革命紀念館導覽員楊佳萍表示，紀念館平均一天可以接待3000、4000人，最高峰可達到5000人，各機關組織、學校、企業、團體都非常多，95後（1995年以後出生）、00後族群也不少，還有爸媽帶著「10後」的孩子一起來「學習黨史」。

香山革命紀念館位於香山腳下，是當局展示中共中央香山時期歷史的重要場館，2018年開始興建，並於隔年9月開放。距離香山革命紀念館不遠的雙清別墅則是中共中央、中央軍委機關1949年進駐北京後的居住和辦公地，被稱作是中共「進京趕考」第一站，曾是中共中央的指揮中心。

雙清別墅所在的香山公園宣傳科副科長馬丹受訪時則表示，香山公園內8處舊址2019年9月正式開放，2020年隨即遭逢疫情而封閉，今年五一連假期間，接待遊客約達5.78萬人次，主要也都是機關團體、單位，以及中小學生團體來參觀。

事實上，COVID－19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情下，中國旅遊業遭受沉重打擊，紅色旅遊也未能倖免，《華爾街日報》稍早前引述江西井岡山官員說，當地革命博物館去年遊客數量下降一半以上，跌至89萬人次。

因此，也有分析認為，疫情切斷海外旅遊人潮情況下，當局全力鼓勵紅色旅遊，可謂「一石二鳥」，一方面刺激經濟，另一方面則透過吹捧中共先賢以增強中共領導權威。

習近平2月20日出席黨史學習教育動員大會時便提出，在「兩個一百年」奮鬥目標歷史交匯的關鍵節點，在全黨集中開展黨史學習教育，正當其時，十分必要，更是「為動員全黨全國滿懷信心投身全面建設社會主義現代化國家而作出的重大決策」。

今天出版的中共黨刊《求是》雜誌，更刊發習近平自2012年12月至2021年3月期間，在地方考察調研時有關「紅色資源」的談話內容節錄，要求「用好紅色資源，傳承好紅色基因，把紅色江山世世代代傳下去」。

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「紅色旅遊」的歷史

《美國之音》報導，早在2004年，中共中央提出紅色旅遊。 2005年12月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳正式把紅色旅游進行規劃實施，認為發展紅色旅遊可以加強革命傳統教育，增強人民尤其青少年的愛國情感。

過去10多年，「紅色旅遊」成為中國特有的現象。參加人次從最初的1.4億人次增至2019年的14.1億人次。根據官方統計，疫情爆發前，陝西延安2019年接待遊客達到7,300多萬人次，有中共革命根據地之稱，人口只有17萬的井岡山2019年接待遊客1,900多萬人次，旅遊收益達到160億元。

年輕人成為「紅色旅遊」主力

《新華社》報導，同程研究院發佈的《2021清明及「五一」假期紅色旅遊報告》顯示，紅色旅遊核心人群中21歲至30歲的「90後」「00後」（編按：1990及2000年後出生）佔比超過4成，其次是「80後」（編按：1980年後出生）人群，佔比近3成，40歲以下人群佔比89.1%。

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中國各地搶食「紅色旅遊」觀光財

中國各地方政府面對這項商機，紛紛開發各種「紅色景點」與新奇的玩法。

《香港電台》報導， 上海市委宣傳部長周慧琳表示， 上海是中國共產黨誕生地，全市現存612個紅色遺址和紀念設施，例如中國共產黨發起組成立地舊址等，形容紅色文化已融入城市基因，將系統性宣傳紅色旅遊、新聞宣傳等。

《新華社》報導， 廣東省陸豐市於4月召開的民宿招商大會上，當地規劃的一條「紅色濱海走廊示範帶」簽下了21個民宿項目，投資總額達438億元。其中金廂鎮境內所簽項目近百億元。

在海豐縣，當地也正大手筆投入推動紅色旅遊規劃建設。其「灣區紅色文化體驗景觀示範帶」，將當地紅宮紅場、彭湃故居、海豐總農會等「紅色資源」連片串起，覆蓋46個自然村。

Photo Credit: 中央社 中共總書記習近平少年時以知青身分被分配到陝西省延安市梁家河村，如今梁家河成為紅色旅遊景點，遊客在此拍照。此外，官媒推出梁家河廣播紀實文學，陝西省社科聯也召開相關的座談會。（中新社提供）中央社 107年7月3日

「紅色景點」的新奇玩法

《華爾街日報》報導， 貴州省宣傳部長盧雍政表示貴州省是共產黨真正的「聖地」，在該省的88個縣中，有68個縣擁有官方認可的革命遺址。在貴州遵義市，有利用全息技術製作的「遵義會議」事件情景再現。在會議廳外的紅軍街上，則有中老年人穿著紅軍制服，在薩克斯、鍵盤和鼓樂伴奏下唱起了《東方紅》等毛澤東讚歌。

《法國廣播公司》報導，河南南陽市有多名官員和民眾近日玩角色扮演，身穿紅軍軍服，手持玩具槍枝、刀具等，模擬當年紅軍「長征」血戰的場面。為求畫面逼真，現場點燃火光製造出戰場氣氛，並配上背景音樂，最終紅軍的扮演者揮舞旗幟慶祝勝利。

南陽市文廣旅局5月6日舉辦體驗紅軍活動，南陽市旅遊局黨組書記兼局長鄭文明帶領一眾下屬官員和群眾，體驗當年紅25軍長征的畫面。民眾扮演紅軍和國民黨軍隊揮舞大刀長矛，在「戰場」上追逐、拳打腳踢。當局亦策畫穿紅軍服、走紅軍路、唱紅軍歌、吃紅軍餐等活動，吸引當地民眾和遊客參加。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航