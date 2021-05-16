《太太，請小心輕放劇場版》：女神三缺二，綾瀨遙演出依然精彩

《太太，請小心輕放》（奥様は、取り扱い注意）是2017年一齣頗受歡迎的日劇作品，平均收視率12.65%，成為了全年收視率排名第7位。當年收視率排名三甲分別是《Doctor-X》、《陸王》和《Code Blue Season 3》。

日劇版結集綾瀨遙、廣末涼子和本田翼這三個不同世代的女神，講述綾瀨遙飾演的女特務在結婚後打算成為一位普通的家庭主婦，過著安穩的生活，但捲入不同事件，對付社區內的罪犯。這個故事大綱，就連TVB都「參考」，並拍成了2020年由高海寧主演的《C9特工》。

而《太太，請小心輕放 劇場版》最近在香港上映，雖然欠缺廣末涼子和本田翼這兩位重要配角，但全靠綾瀨遙養眼演出，令電影依然精彩。

Photo Credit: 安樂影片

《太太，請小心輕放》日劇版的編劇是金城一紀，他的代表作有《SP》、《BORDER》和《CRISIS》這些高質素刑事警匪劇集，而日劇《太太，請小心輕放》每集都圍繞富豪社區內的小罪案，反映闊太名媛不為人知的慘況，當中更加入了不少打鬥動作場面，是綾瀨遙的一個重大突破。

今次電影版的編劇是真鍋由紀子，她沒有參與過日劇版《太太，請小心輕放》，但她曾擔任過不少純愛電影的編劇，包括《只想告訴你》、《近距離戀愛》、《狼少女和黑王子》等等，所以今次《太太，請小心輕放 劇場版》的風格與日劇截然不同。

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（以下小心劇透）

當年日劇版以開放式結局劃上句號，非常吊癮，講述女特務菜美（綾瀨遙 飾）得知表面上是IT公司老闆的丈夫勇輝（西島秀俊 飾）原來是公安警察，菜美回到家中，勇輝用槍指著菜美……

如果你沒有觀看過日劇版也不用擔心，因為劇場版故事幾乎全新，先講述菜美和勇輝改了另一個名字，在日本偏遠海邊小鎮「珠海市」展開新生活，然後再倒敘講述原來菜美在日劇結局後的槍戰中受傷，導致失去了記憶，勇輝一邊監察菜美，一邊在「珠海市」執行秘密任務，調查珠海市「甲烷水合物」開採計劃潛藏著與俄羅斯勾結的國家級陰謀……

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電影故事緊接劇集版大結局最後一幕，拍得非常自然。電影前半部份只有文戲，綾瀨遙扮演家庭主婦悠閒地生活，穿著不同的服飾，買餸、煮飯、買餸、煮飯……雖然劇情節奏有點緩慢，但綾瀨遙不斷展露招牌治癒笑容，非常養眼，還有前田敦子客串扮演心理醫生，令人驚喜。

中後段開始，菜美才覺醒恢復記憶，略嫌太遲，與勇輝和外國特務的打鬥戲和槍戰亦相繼展開。因為是電影版的關係，預算比較多，打鬥戲和槍戰都比日劇版多和大規模，有不少場面似乎都是綾瀨遙親身上陣，其中一幕她更大力拉著一位躺在地上的俄佬屍體，令我印象深刻。

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雖然結尾的劇情發展有點超現實和「膠」味，但整體來說也無損電影的娛樂性，綾瀨遙文戲打戲並重，一次過滿足觀眾兩個願望，粉絲們一定很滿足！

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex