美國急診醫師：醫院不能只把防疫當作「急診」的問題，否則就是崩盤的開始

文：Dr，Eric Chou 美國急診醫師之路

台灣這次在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的防疫應變上有目共睹，這次的社區感染需要大家一起來防疫，除了儘快接受疫苗之外，在這邊分享一下之前美國急診對於COVID-19的應變，希望能夠對大家有點幫助。這場仗不好打，所以需要早一點部署起來。

1. 急診隔離

在去（2020）年美國疫情剛開始的時候，幾乎只要疑似COVID-19的病人（Patient under investigation, PUI）都會先進急診隔離負壓病房。不過後來大爆發之後，急診完全沒有可以隔離的空間，因為任何人都可以是PUI，無法完全用發燒咳嗽來隔離。

相較於病房或加護病房（ICU），急診是一個醫院的Gatekeeper，卻也是最有可能的防疫漏洞。所有醫院一定要正視這一點，如果急診淪陷，等於整個醫院淪陷。

COVID-19與過去流感不同的地方，是它的傳染力極強，雖然不需要負壓隔離，不過還是要飛沫及接觸性隔離。就以台灣目前大多數急診的配置，大部分病患都是集中在急診區域或走道以圍簾相隔，這樣的方式並無法有效抑制傳染。

目前大家對於COVID-19流行的應對方法，都是在醫院外加設方艙隔離室。不過問題在於COVID-19有不少比例是非典型症狀、甚至是無症狀病人，而且當大流行的時候，很難在醫院外面進行給氧或是急救。舉個例子來說，如果一個車禍送進來的病人需要急救，在不確定有COVID-19感染的情況下，對急診人員是一個很大的挑戰。

就以我們醫院為例，所有心肺復甦術（CPR）或是插管的急救，都是在負壓隔離房內進行，更不用說隨便一個氣喘發作需要氣管擴張治療時，就需要負壓房了。

目前台灣急診室的負壓隔離房都有限，在大爆發時是一定不夠的。此外，COVID-19病人嚴重時缺氧的情況很常見，隨便住院一下整個醫院就爆了，更不用說很多COVID-19相關的心血管重症。真的到這種四面楚歌的時候，根本連隔離都做不到。

還有一點，就是過多的急診採檢會造成急診壅塞。因為除了那些本身是輕症來篩檢的病患，幾乎所有需要住院與侵入性術式（胃鏡、洗腎）的病人都要採檢，在等待篩檢時便是讓自己暴露在感染風險之下。呼籲民眾如果症狀輕微不要去擠急診採檢，政府也需要開設專門的採檢站。

2. 兒科病人

COVID-19對於兒童的影響較小，很多都是輕微症狀或甚至是無症狀，也因此會增加防疫的困難。兒科急診很少有隔離房，偏偏小兒病人是最難控制。COVID-19病人通常一人感染、全家感染，這也會是另一個可能的漏洞。

3. 長照機構

以美國急診的經驗，護理之家（Nursing Home）、復健中心（Rehab）或是洗腎中心送來的病人，幾乎都必須當作是疑似COVID-19病人，這樣的病人通常都是行動不便、失智，或是有許多慢性病的老人家。很多Nursing home都是一整家全都感染COVID-19，一旦發生就會把病人全部送往醫院，這是非常可怕的醫療負擔。

另外一個防疫缺口是洗腎中心，偏偏有慢性病的病人無法停止洗腎，所以要如何處理這些高風險的病人，會是醫院需要正視的問題。

4. 居家照顧

在美國住院費用很高，所以大部分的病人可以在家照顧就會出院，病人戴氧氣回家的並不少見。在台灣由於健保太方便，大家漸漸習慣把病人往醫院送，許多年紀較大或是難以照顧的病人就會在急診留置觀察，甚至待上好幾個星期。加上大多民眾有醫院迷思，過度擠在大醫院的後果，會讓急診負擔更大。這一點必須及早做準備，不然院內感染會變成一個無法控制的問題。

5. 排班

一但有醫療人員變成PUI就必須隔離，除了考慮可能的偽陰性外，如果確診就必須休假14天，加上醫護交互感染的情形很普遍，這會讓急診人力變成很大的問題。在尖峰的時候我們都必須有另外的on call班表，以免有人當天無法上班，很多醫院會因為沒有上班而減薪水，這一點也會是一個無形的心理壓力。

醫院不能只是把防疫當作是急診的問題，而是要當作是整個醫院的問題。不然光是急診，就會是一個崩盤的開始。

Photo Credit: Dr. Eric Chou 美國急診醫師之路 本文作者Dr. Eric Chou

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航