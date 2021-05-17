查證：美國CDC真的有建議口罩要戴兩層嗎？

5月15日早上一打開電腦，就在臉書看到三位朋友來詢問同一問題，也在LINE群組看到大學同學在問同一問題。這個問題是「口罩真的需要戴兩層嗎？」而他們傳來的文章，是《健康雲》發表的〈口罩要戴2層！美醫師：台灣防疫觀念「停在去年」〉。

我現在把這篇文章有關口罩的部分拷貝如下：

上面這段文章裡面提到的「美國CDC於2月19日發布的「發病與死亡率每周報告」，是在闡述兩種口罩佩戴方式，是否可以增進貼合度，從而降低感染率：

在醫療口罩外面加一個布口罩 把醫療口罩的耳朵（ear loop）打結

而結論是（照原文翻譯）：

「這些實驗凸顯了良好貼合度增進口罩性能的重要性。 有多種簡單的方法可以使口罩更好地貼合，從而更有效地減慢COVID－19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的擴散。」

從這個結論就可看出，CDC認為「有多種簡單的方法可以使口罩更好地貼合」，而戴兩層口罩只是選項之一，而非唯一選項。事實上，這份報告在最後的討論裡說（照原文翻譯）：

「最後，儘管使用兩層口罩或打結和褶塞是可以優化貼合性，並增強口罩性能，以控制感染源和保護佩戴者的眾多選擇中的兩個，但是兩層口罩可能會阻礙某些佩戴者的呼吸，或妨礙周圍的視力」。

由此可見，這份報告非但沒說「口罩一定要戴兩個」，反而還說戴兩個口罩可能有害。

《健康雲》這篇文章也有這一段：

對此有PTT網友貼出了，美國CDC網站4月6日公布提升口罩防護的佩戴方式，重點是要確保口罩貼緊臉部，可以使用口罩固定架或是在外面多戴一個布口罩，但不建議同時戴2個一次性口罩，這樣並不會改善貼合性，若是佩戴N95口罩則建議單獨使用，不需再搭配其他口罩。

沒錯，CDC網站的確有在4月6日更新提升口罩防護的佩戴方式，而它還特別強調不要同時戴兩個一次性口罩（請看下面CDC的插圖）。

由此可見，「CDC建議口罩要戴兩層」的說法是錯誤的。

事實上，你如果仔細研讀CDC網站的這篇文章就可看出，它所認為的正確口罩佩戴的要點是：（1）緊密貼合，（2）容易呼吸。也就是說，如果戴兩層口罩會讓你呼吸困難，那就不是正確的佩戴方法。

總之，CDC絕對沒有建議口罩一定要戴兩層。

本文經林慶順教授授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航