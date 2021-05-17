雙北明起至5/28高中以下學校、補習班、托嬰全面停課，受影響學生超過33萬人

台北市市長柯文哲於今（17）日宣布，從明（18）日開始，台北市國高中以下，包括高中職、國中、小學、幼稚園、安親班、補習班，還有托嬰設施（包括公托、私托及保母）全面停課2週，到5月28日。預計受影響的學生會有33萬4293位左右。托嬰部分，估計共影響約1萬2000個嬰兒。

台北高中以下各級學校、補習班、托嬰及保母，5月18日～28日全面停課

為因應疫情狀況，柯文哲於今日上午10點30分召開記者會，宣布高中以下各級學校，5月18日～28日全面停課。

柯文哲表示，因為疫情持續升高，本來照慣例，中央指揮中心會在下午2點宣布，不過北市從快篩上的數字和臨床觀察，已經清楚疫情持續升溫。為了讓家長有時間準備，因此提早宣布，從明（18）日開始，台北市國高中以下，包括高中職、國中、小學、幼稚園、安親班、補習班，還有托嬰設施（包括公托、私托及保母）全面停課2個禮拜，到5月28日。

柯文哲說，之後會再按照疫情的進展，隨時更新新的疫情政策。

副市長蔡炳坤表示，至於昨日宣布的國九生（高三）及國三生，仍然一樣，停課到畢業典禮前。因為國三、高三生的課程大致上皆已結束，所以希望其在家做多元學習。

停課不停學，建議使用線上平台繼續學習

為了讓高中職以下學生至5月28日期間停課不停學，蔡炳坤表示，學生在家自主學習的期間，可利用酷課雲等相關平台進行線上學習。

蔡炳坤表示，酷課雲平台上從高中到國小共有1萬1284部線上教學影片，有4萬3821道的線上題庫，以及21種線上資料庫。另外學生也可以參加培力班（全名為「數位學習多元增能培力專班」）的課程，在家學習程式、外語，在停課期間，能夠繼續充實自己。蔡炳坤也督促停課的學生，千萬不要到處亂跑，務必待在家裡。

老師的部分，則需要進行2件事情：

和學生約定線上教學系統，盡量選擇使用台北酷課雲來進行教學、評量和作業。 以班級為單位成立線上教室，學生用固定的連結，讓老師和學生之間建立密切的聯繫，並了解學生自主學習的情況。

台北市教育局局長曾燦金也補充說明，關於家長、學生、老師使用酷課雲的操作建議指南：

共285間學校、691間幼兒園停課，受影響學生超過33萬人

曾燦金表示，會受到影響的範圍，包括中小學共285間學校，691間公、私立幼兒園，2593間補習班，199家安親班；受影響的學生共計33萬4293位左右。停課期間得採同步、非同步及混成教學的方式進行學習。托嬰部分，受影響公托為1598間、私托4353間、保母6168人，估計共影響約1萬2000個嬰兒。

曾燦金表示，這段期間雙薪家庭托育措施部分，家長得依規定申請家庭照顧假，若有個別需求則由學校申請專案協助。教職員工須正常上班，但可以採取居家上班或遠距辦公的方式進行作業。

家庭照顧假、防疫照顧假兩者皆不給薪，但不會計入員工的考績

有關家庭照顧假，勞動局說明，家中有12歲以下的孩子或身心障礙的孩子，家長可以請家庭照顧假，若雇主不准假是有罰則的，會罰2萬到30萬元，且可能因應疫情考量是否從嚴提高裁罰的額度。至於防疫照顧假部分，也呼籲雇主要盡量給予。

勞動局說明，家庭照顧假、防疫照顧假兩者皆不給薪，但不會計入員工的考績。

蔡炳坤表示，停課期間，呼籲親、師、生建立密切的聯繫，父母的陪伴、老師的輔導、學生乖乖地待在家裡來共同防疫。另外部分家庭的功能不足，學校應主動瞭解進行輔導，針對家庭功能不佳的部分學生，包括老師、輔導老師應確切發揮功能。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航