泰國貧民悲歌：經濟停擺使曼谷貧民窟10萬人斷炊，NGO與居民互助渡難關

文：呂欣憓

泰國爆發第3波嚴峻疫情，曼谷貧民窟受到重創，勞動階層民眾被迫隔離丟了工作，有的甚至直接被老闆辭退，原已困頓的生活更加艱辛，但泰國人仍打起精神，努力過好每一天。

泰國從4月初爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）第3波疫情，每天以2000例上下的速度快速累積確診病例，且疫情集中在第一大城曼谷，更快速席捲了曼谷規模最大的孔堤區（Klong Toey）貧民窟。

孔堤區的貧民窟大約有10萬居民，人口稠密加上居住環境不是非常理想，狹小的房屋內有時要住上一家三代人，房屋和房屋之間幾乎是緊鄰在一起，各村子內的居民經常互相串門子，形成了疾病傳播的最佳溫床。

住在孔堤區的居民多屬於勞動階級或是領日薪的基層工作，例如在市場賣東西、計程車司機、摩托車司機、碼頭工作人員、清潔工或是餐飲業服務人員。去年第一波疫情來襲時，許多人已經失業；這次疫情再度重創孔堤區，又一批人因為被強制隔離而丟了工作，甚至有人因為住在孔堤區而遭到開除。

而孔堤區知名的孔堤生鮮市場因為這波疫情幾乎呈現休市狀態，許多依靠市場賣貨維生的家庭等於斷炊，必須改依靠外界捐助物資。

泰國政府4月底在孔堤區緊急加開臨時檢測站和疫苗站，一方面希望全面篩檢孔堤區的民眾；另一方面透過打疫苗，提高集體免疫力。

Photo Credit: 中央社 泰國政府把貧民窟的小學改為臨時疫苗施打站，讓居民可以盡快接種疫苗。

記者走訪貧民窟幾個檢測站和疫苗站，多數人雖然擔心疫情，但仍井然有序安靜地排著隊，只有醫護人員指揮秩序的聲音在空氣中迴盪。

孔堤區共有43個區域，其中39個區域被畫為高風險區，居民皮亞（Piyat）住在風險沒有那麼高的那4個區域，但他把握機會趕緊來打疫苗。皮亞無奈表示不會害怕，因為疫情持續太久，大家已經有點麻木了，來檢測的目的是想保護家人，如果確診，就不會回家了。

孔堤區其中一個村子的村長帕拉育（Prayuth Sirilat）說，他們在去年疫情開始就建立了一套標準程序，有染病風險的人都要在家隔離14天，村子裡誰確診了，村辦公室的人都會知道。

同一個村子的居民拉提（Latthi Tubatibanyawat）在旁邊絮絮叨叨地補充，孔堤區範圍廣大，以他們村子來說其實確診病例很少，而且大家進出都會消毒，很注意安全衛生；但新聞提到孔堤區群聚感染，導致他們也受到影響，很多人因此失業。

相較於檢測站和疫苗站的安靜，位於貧民窟內的非政府組織普拉提基金會（Duang Prateep Foundation）就顯得熱鬧不已，一輛又一輛的機車和卡車進進出出，載送各式各樣的補給物資如乾糧和瓶裝水；工作人員有的高聲指揮著車輛停車，有的則清點著地上的防疫物資例如乾洗手、口罩和洗手乳等。

Photo Credit: 中央社 貧民窟內的非政府組織普拉提基金會工作人員清點各界送來的防疫物資和食物。

Photo Credit: 中央社 泰國第三波疫情席捲曼谷孔堤區的貧民窟，居民原已困頓的生活顯得更加艱辛，但大家仍是努力過著每一天。

普拉提基金會創辦人普拉提（Prateep Ungsongtham Hata）說，現在很多孔堤區的居民要隔離，即使不要隔離，但老闆知道員工住在孔堤區，就不付薪水直接趕走，所以居民生存非常艱難。

普拉提指著地上的口罩和乾洗手說，基金會免費提供摩托計程車或是一般計程車司機以及GRAB外送司機防疫物資，他們得到更多保護，就能進一步避免大範圍的傳播；基金會也會幫忙社區消毒、送食物和協助居民就醫，但更重要應該是所有人的防疫意識

她認為泰國政府要儘快找到疫苗，如果疫苗能夠到位，就可以有效控制傳播速度，疫苗和治療速度雙管齊下，才能控制住局勢。

泰國目前有兩款疫苗，分別為英國牛津大學/阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca）合作研發的AZ疫苗以及中國北京科興藥廠（Sinovac）疫苗。

在曼谷5月天的炎熱午後，孔堤區居民普里查（Preecha Klongton）到寺廟小學改裝的疫苗站打疫苗，他說當然會害怕，但也只能撐下去。

就跟無數受到疫情衝擊但仍努力過活的泰國人一樣，普里查說，這種時候大家不能相互指責，發生了什麼都要互相幫助。當然生活是很辛苦，比以前艱難很多，但要更加注意健康和衛生，好好照顧自己，儘量努力過活。

Photo Credit: 中央社 泰國政府加緊在貧民窟內設立臨時檢測站，大量篩檢居民。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範