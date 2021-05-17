泰國貧民悲歌：經濟停擺使曼谷貧民窟10萬人斷炊，NGO與居民互助渡難關
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泰國第3波疫情席捲曼谷孔堤區的貧民窟，許多依賴零工工作的居民，因商業停擺，或遭雇主解聘，而陷入斷炊的窘境。因此非政府組織人員紛進入當地分發物資，而官方也開始加緊篩檢與施打疫苗的工作。
文：呂欣憓
泰國爆發第3波嚴峻疫情，曼谷貧民窟受到重創，勞動階層民眾被迫隔離丟了工作，有的甚至直接被老闆辭退，原已困頓的生活更加艱辛，但泰國人仍打起精神，努力過好每一天。
泰國從4月初爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）第3波疫情，每天以2000例上下的速度快速累積確診病例，且疫情集中在第一大城曼谷，更快速席捲了曼谷規模最大的孔堤區（Klong Toey）貧民窟。
孔堤區的貧民窟大約有10萬居民，人口稠密加上居住環境不是非常理想，狹小的房屋內有時要住上一家三代人，房屋和房屋之間幾乎是緊鄰在一起，各村子內的居民經常互相串門子，形成了疾病傳播的最佳溫床。
住在孔堤區的居民多屬於勞動階級或是領日薪的基層工作，例如在市場賣東西、計程車司機、摩托車司機、碼頭工作人員、清潔工或是餐飲業服務人員。去年第一波疫情來襲時，許多人已經失業；這次疫情再度重創孔堤區，又一批人因為被強制隔離而丟了工作，甚至有人因為住在孔堤區而遭到開除。
而孔堤區知名的孔堤生鮮市場因為這波疫情幾乎呈現休市狀態，許多依靠市場賣貨維生的家庭等於斷炊，必須改依靠外界捐助物資。
泰國政府4月底在孔堤區緊急加開臨時檢測站和疫苗站，一方面希望全面篩檢孔堤區的民眾；另一方面透過打疫苗，提高集體免疫力。
記者走訪貧民窟幾個檢測站和疫苗站，多數人雖然擔心疫情，但仍井然有序安靜地排著隊，只有醫護人員指揮秩序的聲音在空氣中迴盪。
孔堤區共有43個區域，其中39個區域被畫為高風險區，居民皮亞（Piyat）住在風險沒有那麼高的那4個區域，但他把握機會趕緊來打疫苗。皮亞無奈表示不會害怕，因為疫情持續太久，大家已經有點麻木了，來檢測的目的是想保護家人，如果確診，就不會回家了。
孔堤區其中一個村子的村長帕拉育（Prayuth Sirilat）說，他們在去年疫情開始就建立了一套標準程序，有染病風險的人都要在家隔離14天，村子裡誰確診了，村辦公室的人都會知道。
同一個村子的居民拉提（Latthi Tubatibanyawat）在旁邊絮絮叨叨地補充，孔堤區範圍廣大，以他們村子來說其實確診病例很少，而且大家進出都會消毒，很注意安全衛生；但新聞提到孔堤區群聚感染，導致他們也受到影響，很多人因此失業。
相較於檢測站和疫苗站的安靜，位於貧民窟內的非政府組織普拉提基金會（Duang Prateep Foundation）就顯得熱鬧不已，一輛又一輛的機車和卡車進進出出，載送各式各樣的補給物資如乾糧和瓶裝水；工作人員有的高聲指揮著車輛停車，有的則清點著地上的防疫物資例如乾洗手、口罩和洗手乳等。
普拉提基金會創辦人普拉提（Prateep Ungsongtham Hata）說，現在很多孔堤區的居民要隔離，即使不要隔離，但老闆知道員工住在孔堤區，就不付薪水直接趕走，所以居民生存非常艱難。
普拉提指著地上的口罩和乾洗手說，基金會免費提供摩托計程車或是一般計程車司機以及GRAB外送司機防疫物資，他們得到更多保護，就能進一步避免大範圍的傳播；基金會也會幫忙社區消毒、送食物和協助居民就醫，但更重要應該是所有人的防疫意識
她認為泰國政府要儘快找到疫苗，如果疫苗能夠到位，就可以有效控制傳播速度，疫苗和治療速度雙管齊下，才能控制住局勢。
泰國目前有兩款疫苗，分別為英國牛津大學/阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca）合作研發的AZ疫苗以及中國北京科興藥廠（Sinovac）疫苗。
在曼谷5月天的炎熱午後，孔堤區居民普里查（Preecha Klongton）到寺廟小學改裝的疫苗站打疫苗，他說當然會害怕，但也只能撐下去。
就跟無數受到疫情衝擊但仍努力過活的泰國人一樣，普里查說，這種時候大家不能相互指責，發生了什麼都要互相幫助。當然生活是很辛苦，比以前艱難很多，但要更加注意健康和衛生，好好照顧自己，儘量努力過活。
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範