全台國稅局不開放實體報稅，雙北公務員彈性上下班，立法院2委員會停會1週

中央流行疫情指揮中心接連宣布新增180例、206例本土確診案例，雙北地區也宣布至28日前疫情警戒升至第三級。行政院人事行政總處宣布，為了分散上下班的人潮，在雙北地區工作以及居住的中央或地方公務人員，自5月17日至5月28日都可以採取彈性上下班，部分部會也啟動遠距辦公。

雙北地區公務員採彈性上下班

行政院人事行政總處宣布，居住雙北地區或在雙北地區上班的中央或地方公務人員，自5月17日至5月28日，彈性上班時間可從上午7點30分至10點，下班時間也配合調整為4點30分到7點，以分散上下班人潮。

行政院人事總處也表示，配合擴大彈性上下班措施，呼籲各機關適度調配辦公人力，維持機關正常運作；機關可視業務性質、主客觀環境等，而有更彈性的擴大上下班時間規定，從其規定。至於學校人員部分，則依各級教育主管機關指示辦理。

教育部就配合已啟動彈性上下班機制，另外，已啟動人力備援計畫，實施方式為居家辦公為主，如有特殊需求得採異地分區辦公，各單位居家及異地辦公者總人數不超過單位現有人力三分之一。

全台地方國稅局，不開放實體報稅

財政部也因應疫情緊急宣布，考量從來許多縣市政府宣布進入準第三級防疫，且有民眾屬於跨縣市生活圈，加上今年報稅期已延長至6月30日止，基於防疫優先，決定於28日前暫停全國臨櫃報稅服務。從即日起至28日，全國各地區國稅局總局、分局、稽徵所及服務處，均不對外提供臨櫃查調所得、協助網路報稅及遞送證明文件等臨櫃申報服務。

郵局正常營運，但郵差停止上樓送包裹和快捷

中華郵政表示，考量郵差工作性質多與不特定民眾接觸，為免形成防疫破口，17日雙北地區開始暫停上樓投遞包裹及快捷郵件服務，並請收件人佩戴口罩及自備簽收郵件用筆。高風險場所如傳染病指定隔離醫院、應變醫院及配合疫情隔離之大樓或社區等將指派專人負責投遞，並穿著隔離衣或防護衣，請收件人於戶外通風良好處所或適當場所簽領收受郵件。



另外中華郵政總公司也有1員工昨日確診，辦公大樓已經徹底消毒，今天開始辦公室也會分流員工、異地辦公，避免交叉感染，由於這名員工是內勤經辦人員，不在一般郵局窗口，並不會和一般民眾接觸到，因此全台各地方郵局會正常營運不受影響。

立法院各個委員會停會1天到1週

立法院17日野停開委員會，供立法院行政單位因應疫情升級，完成強化防疫措施整備，並在強化防疫措施下，正常進行立法院相關會議。立法院長游錫堃表示，將滾動式檢討提高防疫措施，讓立法院正常運作；17日不開會；18日院會、程序委員會、修憲委員會都照常召開；19日恢復開會；建置視訊會議等。

不過，立法院社會福利及衛生環境委員會與交通委員會兩個委員會的召委今日早上進一步宣布，委員會本週將直接停會1週，這也代表本週衛福部長陳時中不需要再到立法院備詢。

雙北市政府公務員彈性上班、議會停會

目前疫情較嚴重的雙北地區，其中萬華區的市府機關、戶政事務所、動產質借處、稅捐處、地政事務所、區公所、健康服務中心、消防局萬華中隊、警局萬華分局等都採異地辦公。

而實際宣布公務員彈性上班的縣市，不限雙北。新北、台北、桃園市、新竹縣、新竹市等縣市從今天起，公署都採彈性上班。例如桃園市、新竹縣、新竹市跟進，宣布縣市府各級員工採彈性上下班，分流上下班通勤人潮。桃園市長鄭文燦說，桃市府往來雙北、基隆的員工達900餘人，各單位主管指派雙北、基隆的員工居家辦公，今起彈性上下班。桃市及竹縣公祭今起暫停至本月28日。

另外台北市議會昨天也宣布，經徵得國民黨、民進黨和新黨3黨黨團同意，自明天起至6月8日停會，後續議程將視疫情狀況再行順延召開。新北市議會正在召開中的第5次定期會也配合防疫升級需步停會，議程順延自5月29日接續開議。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航