雙北明起高中以下停課2週，全台還有哪些縣市已宣布停課？

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土疫情自前（15）天急速升溫，各縣市也陸續傳出確診個案。《關鍵評論網》彙整全台目前已宣布停課的縣市，整理如下：

台北市

台北市長柯文哲今（17）早召開記者會，宣布雙北自明（18）天起高中以下停課到28日，包含幼兒園、補習班、安親班、課後照顧中心等。

新北市

新北市長侯友宜已與台北市達成共識，宣布雙北自明天起高中以下停課到28日，包含幼兒園、補習班、安親班、課後照顧中心等。

桃園市

《聯合新聞網》報導，新竹市長林智堅稍早宣布，基於防疫考量，為維護學校學生健康，與桃園市長鄭文燦、新竹縣長楊文科共同宣布，明（18）天起高三生、國三生可在家學習不到校上課，改採遠端學習。

《自由時報》報導，桃園市傳出有母親日前帶著2名分別就讀國中、國小的孩子，到台北市萬華區訪友，導致3人染疫；2名學生就讀學校分別在昨（16）天傍晚、晚間緊急發出公告表示，今日起停課至30日止。

台中市

《中央社》報導，台中市政府昨天晚間指出，重慶國小出現1名六年級學生確診個案，今日起至31日重慶國小停課，將改採線上教學，確保學生受教權益。此外，環保局今日早上將至學校進行全面性消毒作業。台中市教育局將持續追蹤該校師生健康狀況。

台南市

《聯合新聞網》報導，台南市長黃偉哲昨晩宣布，台南市高三與國三畢業班學生若有個別需求者，經家長同意後，得以請假方式不到校上課，兼顧安全防疫與學生個別學習需求。

高雄市

《蘋果日報》報導，高雄市府今表示，兼顧安全防疫與學生個別學習需求，今表示高三、國三畢業班學生若有個別需求者，經家長同意後，得向學校提出請假不到校上課。陳其邁稍後也再宣佈，高中（含）以下學生，基於防疫需要，都可請假不上課。

基隆市

基隆市政府今天上午宣布，明（18）天起基隆市國三及高三生停止上課。

新竹市

《聯合新聞網》報導，新竹市長林智堅稍早宣布，基於防疫考量，為維護學校學生健康，與桃園市長鄭文燦、新竹縣長楊文科共同宣布，明天起高三生、國三生可在家學習不到校上課，改採遠端學習。

新竹縣

新竹縣長、新竹市長與桃園市長今天稍早共同宣布，明天起高三生、國三生可在家學習不到校上課，改採遠端學習。

苗栗縣

《中央社》報導，苗栗縣大倫國中傳出2班級停課。縣府教育處昨晚指出，因該校1名國三籃球隊員與搭自強號返回台南確診婦人同車廂，故列為居家隔離對象，他所接觸2班級停課自主健康管理14天。

彰化縣

《自由時報》報導，彰化縣目前的確診者中有1名為學生，該生該校同班60位師生都全部採檢並隔離，該班今天停課。

宜蘭縣

《聯合新聞網》報導，宜蘭縣長林姿妙昨天宣布，17日起至28日，全面暫停縣內所有公祭儀式、縣府下周起擴大彈性上下班、國三及高三學生下周起可以不到校上課。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航