【小說】《Blue》選摘：〈世界上唯一的花〉，這正是他們調查中的重大刑案現場放的歌曲

文：葉真中顯

藤崎文吾

平成十六年六月。

「雖然我是第一次吃豬肉丼，但很不錯呢。比牛丼好吃吧？」

「是嗎？豬肉雖然也不差，但我果然還是愛牛，牛丼！」

「神野，你只是因為吃不到才這樣想的吧？」

「不不不，我覺得還是牛好。」

坐在四人座對面的兩名下屬——沖田和神野——一搭一唱。

這兩人隸屬於藤崎所率領的「藤崎班」，今天，藤崎帶著他們四處查案，在太陽下山時暫告一段落，決定回搜查總部前在路邊的吉野家吃晚餐。

「可是，以胺基酸攝取平衡來說，豬肉比牛肉好，也有更豐富的維他命Ｂ。夏天吃豬肉丼比較好。」

「沖田，我們不是在吃營養資訊。」

在美國農場的食用牛遭揭露感染狂牛症後，日本從去年底開始便停止進口美國牛。受到這件事的影響，今年起不只吉野家，所有牛丼店都停止提供他們名符其實的招牌菜「牛丼」，改以豬肉丼或雞肉丼做為主力。

藤崎不經意看向窗戶，水滴成串滑落。外頭不知不覺間似乎下雨了。暌違好幾天的雨。

梅雨季降雨量比往年都還少的六月即將結束。

藤崎的直覺說中了。

青梅血案的偵查在不知道共犯身分和蹤跡的情況下持續了半年，停滯不前。

藤崎看著窗外反射著路燈的雨水，茫然地想著。

他想的不是案件，而是他的家人、妻子。

由於偵查變成長期抗戰，搜查總部的刑警們也輪流休假。前幾天，藤崎難得有一天回到自己家中時，妻子對他說了意想不到的話。

「班長是哪一派？豬還是牛？」

神野將話題帶到自己身上讓藤崎回過神。才二十出頭的神野是藤崎班最年輕的小子。

「嗯，這個嘛……我只要有味噌湯和這個，什麼丼都可以。」

藤崎舉起裝著醃漬小菜的盤子。

「咦咦，那算什麼啊。太寒酸了啦。」

神野受不了地笑著說。

不過，在吉野家的菜單中，藤崎真的最喜歡醃漬小菜和味噌湯。隨著年歲增長，他越來越覺得清爽的醃菜和青菜比油膩的肉好吃。

與大海另一端發生的事情相比，牛啊豬啊醃菜的，日本說和平是很和平——

美國在遭逢狂牛症的另一面，於去年春天開始在伊拉克發動戰爭。

〈不知道戰爭的孩子〉這首歌是藤崎念國中時流行的，所以已經是三十多年前的事。那首歌原本是關心越戰而創作的反戰歌曲。

當時，全世界都籠罩在資本主義陣營和共產主義陣營的冷戰可能有一天會變成大規模熱戰的不安中。諾斯特拉達姆斯說一九九九年世界會毀滅的大預言，指的就是美蘇引發的最終戰爭，這些人們談論的超自然話題帶著相應的真實度。

當年號從昭和變為平成時，這個冷戰體系瓦解了。預言雖然落空，和平卻沒有降臨到這個世界上。波斯灣戰爭、九一一事件、還有這次的伊拉克戰爭。雖然大家經常說那是和恐怖份子之間的戰爭，但過去那種西方對抗東方的單純構圖已經無法解釋戰爭的理由。

儘管伊拉克本土內大規模的戰爭已經結束，但戰爭實際上似乎仍持續著。日本以協助重建為名，派出自衛隊。今年四月，前往伊拉克做志工的三名日本男女還遭到當地武裝勢力綁架，最後雖然平安獲得釋放，卻在國內引起爭議，吵著綁架案是不是那些人自己的責任。

或許，能有這種爭議本身就是和平的證據。

藤崎出生以後，戰爭就一直是大海另一端發生的事。在藤崎的記憶裡，世界雖然從來沒有和平過，日本國內卻也不曾被捲進戰禍中。現在，是不知道戰爭的孩子的孩子出生，而他們又生出孩子的時代。

然而，雖說是和平的國家，卻不代表世間沒有重大刑案。所以藤崎他們才會夙夜匪懈，踏破鞋子四處奔走。

此時，店內的音樂換了。

無法成為NO.1也好 原本就是最特別的Only one

一行人的對話中止，表情都暗了下來。

〈世界上唯一的花〉，這正是藤崎他們調查中的重大刑案——青梅血案現場放的歌曲。這首歌也獲選為今年春天高中棒球選拔賽的入場曲。雖說藤崎對高唱「無法成為NO.1也好」的歌曲適不適合選拔賽抱有疑問，但這也代表著這首歌就是這麼流行，受到眾人喜愛。

或許，這是一首適合和平國家的溫柔歌曲。無法帶著好心情聽這首歌是有原因的。

這半年來警方查明的事實中，勉強稱得上有力的只有一件事：兇手行兇後的隔天，也就是命案被發現的前一天，平成十五年十二月二十五日的深夜，在距離案發現場六百公尺左右的多摩川橋頭，一名男性遊民說他看見有道人影從河岸上游走向下游。

雖然沒有燈光看不清長相，但男性遊民的證詞說人影看起來是長頭髮。那道人影很有可能是共犯。藤崎說共犯逃往下游的直覺或許也對了，但他們追不到人影之後的足跡。

在每天都發新命案的東京，無法一直將人力撥給停滯不前的調查。青梅血案的搜查總部不得不逐漸縮小規模。由於人員重整，藤崎班除去了轄區內的搜查員，只剩下本廳一課的成員。

也有傳聞，高層正在討論要利用警方現階段依舊向媒體隱瞞可能有共犯這點，以篠原家次女夏希是單獨犯案、嫌犯死亡為案件劃下句點。

警視廳現在已經背負一件懸而未決的滅門命案。就是發生在平成十二年年底，世田谷區上祖師谷，上班族一家四口慘遭滅門的命案，通稱「世田谷血案」而廣為人知。

儘管從現場狀況和遺留物品等判斷，兩起命案明顯無關，但因為都是在年底發生的滅門命案，青梅血案發生時，也有人稱其為「第二世田谷血案」。

這類的案件高達兩起沒有偵破，對警視廳而言可謂丟臉至極，也有可能會失去人民對警察的信任。因此，高層才會覺得即使不完全，也想在形式上將已經確定嫌犯的青梅血案結案。

藤崎無論如何都想避免這種結果。

再怎麼說，他都是被稱為菁英部隊的一課刑警，這份自尊不容許這種結果。

這半年來，藤崎他們針對曾經與遇害的篠原家有任何形式上交集的人，一一請求對方提供指紋。然而，卻無人和現場殘留的指紋一致。

很難想像共犯是跟夏希或篠原家毫不相干的人。

藤崎他們恐怕是忽略了什麼，還有條沒能發現的線索藏在某處。只要找到那條線就能突破案情，但……

藤崎將丟入口中的醃漬小菜咬碎，發出清脆聲響。

「藤崎班長。」回到奧多摩分局，一走進搜查總部據點的大辦公室便有人喊道。

是隸屬其他班的年輕女警。說夏希的房間「時間停留在昭和時代」的人就是她。

聽說她高中時是全國大賽等級的柔道選手，體力完全不輸一課強壯的男警們，工作上又有著女性獨有的細心，在課內擁有很高的評價。可以的話，是藤崎想要到自己班上的人才。

女警起身，拿起放在腳邊的運動包跑向這邊。

「這是府上送來的。您的女兒剛剛拿這個過來。」

「我女兒？」

藤崎不自覺反問。

「是的。」女警手裡舉起的運動包的確是藤崎的包包。

雖說總部是輪流休假，但身為班長的藤崎並不能經常回家。因此，會定期請家人用宅急便送換洗衣物過來。

然而，只有今天聽說是女兒送來，專程來到奧多摩分局這裡。從藤崎位於明大前的家來到分局單程需要一個半小時。今天吹的是什麼風？

「謝謝。」

無論如何，藤崎先收下包包。女警露出微笑。

「令千金身高很高呢。」

「啊，算高吧。」

女兒今年春天順利考上第一志願的高中了。

雖然女兒好像已經差不多停止長高，但身高和一七五公分的藤崎幾乎相同。

「妳見到班長的女兒囉？感覺怎麼樣？」

藤崎身邊的神野向女警問道。這兩人在警察學校是同屆。

「身材很修長，感覺是很帥氣的女生。」

「像寶塚那樣嗎？」

「咦？啊啊，這個嘛。與其說是寶塚，比較像是排球隊員吧。類似木村沙織那樣。」

「誰啊？」

「神野，你不知道嗎？木村沙織是獲選為雅典奧運國家代表隊的超級女高中生，是吧？」

沖田在神野背後插嘴。

「沒錯。」女警點頭。

「咦？像那個女生啊。」

「氣質啦。」

「那傢伙有說什麼嗎？」

藤崎插入自顧自品評起人家女兒的下屬對話問道。女警微微歪了下腦袋。

「不，沒說什麼……只是好像對刑警辦公室很有興趣，看了一圈。」

「這樣啊。」

「不過，她真是個好女兒呢。班長家在都內吧？竟然特地送東西到這裡來，要是我，給我錢我也絕對不來。」

藤崎想起之前在聯歡會上這名女警說過不想回老家的事。她和父母的關係似乎不太好。

藤崎自己也沒自信女兒有仰慕自己到願意來回花三小時幫他送換洗衣物。

女兒或許是從妻子那裡聽說什麼了。

藤崎感到一股不安。

「令千金叫什麼名字呢？」

「嗯，啊，叫司。」

藤崎一說出女兒的名字，內線電話便響了起來。沖田迅速跑向最近的話筒。

「搜查總部您好，啊啊，是，是。我知道了，我打過去。」

似乎是有外部打來的電話。沖田坐進那邊的座位，開始應對。

藤崎瞥了一眼沖田，走向自己的桌子。女警也回到自己的座位。

藤崎開始確認桌上累積的報告卻怎麼也靜不下心來。他很在意女兒突然過來的原因。

打電話給妻子問問看吧——藤崎暫時停下手邊的工作，拿起收在內側口袋的私人手機。這支附相機功能的折疊手機是量販店的店員推薦藤崎就買了，但他完全沒有好好利用。手機的說明書厚得跟字典一樣，讓人根本沒有心情去看。

突然，手機震動起來。有簡訊。

〈我在走廊，請過來。〉

訊息只有一行字，是剛剛應該在那裡講電話的沖田傳的。藤崎抬頭，沖田似乎已經講完電話，不在大辦公室中。

意思是他有事想在別人聽不到的地方說嗎？發生什麼事了嗎？

理解沖田的意圖後，藤崎站起身。

一來到走廊，便看到沖田等在那裡的身影。藤崎使了個眼色，兩人並肩而行，走上階梯前往三樓的樓梯間，這裡這個時間點基本上不會有人。沖田開口：

「有人提供了令人介意的情報。」

搜查總部和警察局每天都會收到各式各樣的情報。其中大部分是警方已經掌握到的資訊或是派不太上用場的內容，也有不少惡作劇電話。然而，由於極偶爾也會進來珍貴的情報，因此無法等閒視之。

沖田以這種方式告訴自己，代表是有希望的情報嗎？

搜查總部由好幾個班分頭查案，各班也有互相競爭的一面。若是可能跟偵查進展有關的重大情報，包含剛才那名女警在內，在其他班的人聽得到的地方就不方便說出來。

藤崎以眼神暗示沖田「說說看」。

沖田翻開手上的筆記本。

「提供情報的人名叫北見美保，三十五歲。曾經和篠原夏希有過交集。」

「什麼？」

繭居長達十六年的夏希和這個世界的接觸極度稀少。和她有交集的人所提供的情報非常珍貴。

「是的，對方說——」

藤崎聽著報告，知道自己心跳正跟著加速。

若這些話屬實，他們至今進行的調查中，有個前提將會崩塌。

「不是惡作劇吧？」

藤崎下意識地問。

「聽她說話沒有可疑之處。我請她明天當面再跟我說更詳細一點。」

「好，我也去。總之，在那之前不要跟其他人說。」

「了解。」

藤崎他們目前還不知道對方提供情報的真偽程度。不過，這有可能會成為連接共犯的那條線。

過度期待是大忌。然而，藤崎卻感到一股寧靜的興奮感。

書籍介紹

本文摘錄自《Blue》，尖端出版

作者：葉真中顯

譯者：洪于琇

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【作者介紹】

葉真中顯，一九七六年生於東京都。二○一三年以《失控的照護》榮獲第十六屆日本推理文學大獎新人獎，正式踏入文壇。著有《絕叫》（入圍吉川英治文學新人獎、日本推理作家協會獎）、《繭》（入圍吉川英治文學新人獎）、大藪春彥獎得獎作《冰凍的太陽》等書。近期作品為《W縣警的悲劇》。

【本書特色】

達・文西雜誌 x BOOKMETER網站年度票選TOP1作品

Photo Credit: 尖端出版

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航