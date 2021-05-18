打COVID－19疫苗害怕併發症，市面上的「疫苗險」值得買嗎？

文：林逸婷醫師

台灣COVID－19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗自2021年3月22日起開打，目前第一到三類人員已接種完第一劑，4月21日起也開放了特殊需求的民眾自費施打。

只是，打疫苗會不會很不舒服？副作用會不會很嚴重？我們是不是被當白老鼠？民眾往往有諸多的恐懼，導致接種意願低落。為了讓民眾安心接種疫苗，金管會已通過幾家產險業者的「疫苗保單」，商品在4月開始上市。

筆者身為第一線急診醫師，以我臨床上的觀察及醫學佐證資料，來解析一下「疫苗險」的賣點。

打疫苗之後不舒服住院的情況？

我們醫院是在3月22日第一天就準時開打，接種的醫護非常踴躍。但是到了隔天，急診就炸了，開始一堆院內同仁來掛病號。我算了一下，大約佔當天就診人數的五分之一左右。也就是看2、30個病人，其中5、6個就是打疫苗不舒服的患者。

COVID－19疫苗對人體來說，是個全新的外來物，我們的免疫系統完全沒見過這種東西，因此會產生很激烈的免疫反應，造成發燒頭痛、倦怠無力、腸胃不適、全身酸痛等症狀，最後才能生成有保護力的抗體。

根據統計，接種疫苗後發燒的比率高達8至16％，但大多會在48小時內緩解。其實跑來急診，醫師也是愛莫能助，只能開個普拿疼，請你回家多喝水休息而已。所以說，會因為這樣普遍的疫苗副作用就住院嗎？基本上不太可能，其實他們需要的是放假在家休息。

真正會住院的，是以下這些情形：

1. 嚴重過敏反應

其實接種疫苗的禁忌症裡，有一項就是「對疫苗成份過敏者不建議施打」。而疫苗的仿單上，也建議為了即時處理接種後發生率極低的嚴重過敏反應，打完疫苗後要留在現場觀察30分鐘，待沒有不適再離開。

嚴重過敏會有什麼反應？從皮膚起紅疹、發癢，到呼吸道水腫、血壓下降，甚至會窒息、休克、死亡。慶幸的是，這是非常少見的情況，目前各國統計的比率約在「百萬分之5～20」左右。而且這是可以治療的，患者需接受注射腎上腺素的緊急處置。

2. 疫苗引發的血栓及血小板過低症

阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）疫苗最令人害怕的就是形成血栓的風險，醫學上的正式名稱叫做VITT或是TTS。發生率在「百萬分之1～8」之間，是個極為罕見的免疫不良反應。

血栓症可能在接種後4～28天內發生。如果塞在腦部的靜脈竇，就會頭痛、視力模糊。如果塞在內臟血管，則會嚴重腹痛。塞在肺部，則會呼吸困難。無論如何，都是很嚴重的。

要是發生了該怎麼辦呢？目前的治療方式，建議使用非肝素類抗凝劑以及靜脈免疫球蛋白。

3. 接種部位感染

接種部位疼痛是正常的，但若愈來愈紅腫，產生硬塊、膿瘍、持續發燒，就有可能是蜂窩性組織炎了，嚴重的話也需要住院。

重大不良反應，可申請「預防接種受害救濟」

如果完全沒有保險，打疫苗出事甚至死亡，可以得到什麼賠償幫助呢？

其實衛福部有成立一個「預防接種受害救濟基金」，跟藥害救濟有些類似，是藉由向疫苗廠商徵收經費，以設置疫苗受害者無過失補償的救濟管道。（但是打疫苗出事，不能申請藥害救濟喔！藥害救濟是針對「正當使用合法藥物而受害者」，不包含疫苗）

圖片來源：疾管署

如果疑似疫苗不良反應而引起以上這些情況，無論公費或自費疫苗，都可以向當地衛生局提出申請。

但比較困擾的是，提出申請並不表示一定會理賠。還要通過審議小組的會議，才能決定此次不良事件是否跟疫苗有關，如果確定有相關性才會給予賠償。這是一個漫長的過程，從送出申請到領到款項，可能耗時半年以上。總之，緩不濟急呀。

疫苗險解析

4月16日才剛推出疫苗險，還好目前（按：原文撰於4月24日）市面上只有兩家，不像上次防疫保單實在太多家，我整理了好久。

Photo Credit: 林逸婷醫師

以下是細節解析的部份，魔鬼一樣在細節裡。

不良事件？不良反應？兩者大不同

首先必須解釋兩個常被搞混的專有名詞：「不良事件」與「不良反應」。

「不良事件」指的是在接種疫苗後所發生的「任何」對健康產生負面影響的事件。但其實不見得跟疫苗有關係，只是就那麼剛巧發生在打完疫苗之後。例如打完疫苗後發燒住院，最後證實是泌尿道感染引起，並不是疫苗的問題。但一開始可能會被當成不良事件通報。

「不良反應」則是注射疫苗後產生對身體有害的反應，且此反應跟疫苗接種之間，具有合理的因果關聯性。也就是這個反應確實是由疫苗所引起的，若當初沒打疫苗就不會發生了。

由此可見，不良事件的範圍，要比不良反應大上許多。有時不良事件在第一時間並無法確定是否是疫苗造成，需要經過足夠時間的調查或數據分析，才能做最後判斷。

Photo Credit: 林逸婷醫師

富邦：14天內發生之「不良事件」

我原本以為富邦的認定較為寬鬆，尚未確認因果關係的不良事件仍可以理賠。但仔細一看，後面又有一但書：疫苗不良事件中出現之疾病或症狀「明顯非屬」中央衛生主管機關或疫苗仿單公告之不良反應症狀，不予理賠。所以其實條件也限縮的很窄，還是必須要很常見且很明確的疫苗併發症才有賠。

還有個缺點，是只限打完疫苗的14天內發生的不良事件。但前面有說道，疫苗引發的血栓及血小板過低症，在接種完28天內都有可能出現，這樣會出現漏洞。

然後富邦還包含了施打疫苗後，180天內仍染疫的補償保險，分別給予3萬及5萬的理賠。但是各位知道接種完兩劑COVID-19疫苗仍染疫的比率是多少嗎？以美國的資料來說，是0.008％。

安達：90天內發生之「不良反應」

安達產物的理賠，看起來比較大方，但它要求的是打完疫苗的90天內發生的「不良反應」，也就是必須確定這個住院情況，是疫苗所造成的，才會給予理賠。在認定上就比較嚴格一些，較容易引起爭議。

從前面幾段的解說看來，打完疫苗要住院還挺困難的。有些人或許會覺得賠償杯水車薪，條件又過於嚴苛。不過其實保費也不貴，自費接種COVID-19疫苗就600元了，有些人或許會覺得花個2、300元加保險，買個心安也不錯。這部份我就不多做評論，留待大家自由選擇。

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本文經林逸婷醫師授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航