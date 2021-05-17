文：陳家亮教授（香港中文大學醫學院院長，腸胃肝臟科專科醫生，堅持身兼行政、教學及診症工作，因走在前線讓他尋找改革方向，亦能身教學生，致力培育有醫德的良心醫生）

「在昨日青蔥歲月，分擔失意，分享笑聲⋯⋯」

中學年代是我的黃金歲月。每天早上六時便離家，睡眼惺忪地步行至牛頭角巴士總站，乘搭2A巴士前往位於大角咀的中學。當年巴士班次疏落，巴士站排長龍「打蛇餅」是正常生態。排隊候車往往要花上一個小時，遇着狂風暴雨更是狼狽不堪，如果不能夠於七時十五分前迫上巴士便必定遲到。大熱天時，在巴士內迫沙甸魚的滋味還是記憶猶新。當年手持學生證有半價優惠（車費一毛半），由於不是每輛巴士都有售票員，所以口袋裏一定備有五仙硬幣，否則便要請求其他排隊的學生「一起」付車費。

我的學校是「和尚寺」，位於工廠區，校舍狹窄，只有一個細小的多用途露天球場。年輕伙子精力旺盛，球場總是籃球足球滿天飛，一不小心便「食波餅」。我是籃球發燒友，每逢小息便衝去球場，玩至全身大汗才返回班房繼續上課。當年沒有空調，所有的窗口又是密封，天花上的大風扇是唯一的散熱工具，臭汗味隨風飄揚，現在回想起來真是苦了那些當年默默忍受我們的Miss（女教師）。

夏季上課採用夏令時間，下午一時便放學。一班同學不願太早回家，於是到附近吃午飯。最近的大排檔座落九龍殯儀館旁，一元八角一碟火腿蛋飯附送一杯凍檸茶。午飯後乘機走入殯儀館享受免費冷氣，那些職員也相當友善，眼見我們一班窮學生雖是「有客到」，但還是讓我們靜靜地坐於一旁「涼冷氣」。

假如口袋的零用錢比較充裕的話，我們便會經塘尾道步行到旺角通菜街附近吃午飯。那裏選擇比較多，「綠葉餐廳」有三元一份的學生餐，有餐包、牛脷飯和凍飲。不想吃西餐還有街尾的「日章居」吃客家菜，它的炸豬大腸及鹽焗雞飯是旺角一絕，可惜這些店舖在昂貴的租金壓力下已成歷史。

夏日炎炎，飯後的消暑好去處便是「大大百貨公司」。當年通菜街一帶有很多波鞋店舖，還記得一些富有的同學花了180元買了Adidas的頂級球鞋Forest Hills，惹來無數艷羡目光。但我的「前進牌」球鞋也不見得比下去，二十多元便有交易，可以全天候穿着兼質地耐用。

暑期工是我的零用錢主要收入，我的工作經驗也相當豐富，曾經在大大百貨公司賣牛仔褲，也在工廠包裝女裝內褲。最深刻印象算得上是送外賣，曾經我單人匹馬一口氣送九份咖喱牛腩飯（飯餸分開共十八碟）跑上四樓公寓，遇上那些手臂紋有左青龍右白虎的大漢心情好，打賞貼士更特別多。

賺了錢便與一眾同學到凱聲和麗聲戲院吃爆谷看電影，當年前座最便宜，遇着全場爆滿，坐在前座第一行看兩個小時電影後便覺頸緊膊痛，最懷念的電影包括《中途島戰役》、《第一滴血》與譚校長和倪淑君的《陰陽錯》。當年我看了三次《陰陽錯》，正是少年十五二十畤⋯⋯

往西貢野外露營是一種自我磨練，背着幾十斤營帳、炭、火水和罐頭攀山越嶺，先到赤徑，繞過蚺蛇尖，然後到達大浪東灣紮營。一班同學燒飯變了「三及第」（即上層生米，中層熟飯，底層飯焦），黄昏於涼快的河流邊唱歌邊洗澡，晚上躺在沙灘上觀看星空，暢談各人夢想。

轉眼數十載，老同學再次聚首，當年的年輕小伙子如今中年發福、頭髮稀疏。有些同學雖已名成利就，但大家都覺得高級會所的乳豬全體總比不上當年炸豬大腸般滋味⋯⋯

「⋯⋯在昨日各散東西，不知不覺，如遺失這一切。」

文章獲作者授權轉載，原文看作者Facebook

（標題為編輯所擬，原標題「青蔥歲月 」）

責任編輯：Alvin

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