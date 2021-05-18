住院醫師談疫苗：打一劑還是兩劑？選AZ還是莫德納？該擔心血栓副作用嗎？

文：No.4（住院醫師）

近期社區感染爆發，先是有華航機師及諾富特群聚案，再到現在一連串的社區感染爆發，台灣民眾人心惶惶，除了又看到賣場一掃而空的畫面之外，也接著帶來疫苗施打的熱潮，讓多家醫院的疫苗門診都幾乎爆滿。

下一批疫苗什麼時候來還不知道，如果台灣這波疫情又順利撐過去，屆時民眾對於接受疫苗施打的意願又開始降低也說不定，所以還是希望藉機來宣導對疫苗的正確知識，畢竟COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的疫苗才真的是台灣可以不怕疫情，最終可以不再鎖國的關鍵。

目前世界上有效的疫苗除了嬌生（Johnson & Johnson）為施打一劑之外，其餘多為施打兩劑，每種疫苗施打兩劑的間隔時間不同（依當時研究設計結果而定），以輝瑞（Pfizer）來說，仿單建議間隔為21天，不過我國疫苗接種組建議為28天；而可能會來台灣的莫德納（Ｍoderna）也是28天，至於目前唯一在台灣施打的AZ，則是因最初研究設計問題，導致施打間隔差異，目前我國建議施打間隔為八週。

打疫苗除了保護自己，還有什麼好處？

1. 打疫苗能降低被感染的機會，以及降低將病毒散佈出去的機會

以韓國官方（KDCA）近日提供的資料為例，在60歲以上的人口中，輝瑞疫苗在第一劑施打至少兩週後，預防感染的效力為89.7%，而AZ疫苗的效力為86.0%。英國官方（ONS）跟牛津大學在5月中公布的資料，也顯示AZ或是輝瑞在施打第一劑後21天以上，可減少七成感染機會，1至21天者也可減少近六成機會。

在過去的觀察研究中也發現，打疫苗者比起未打疫苗者體內的病毒量可以減少四倍以上，這也可連結到降低散佈病毒的機會。

2. 打疫苗能大幅減少有症狀感染，住院、重症及死亡機會

從過去的經驗、資料來看打疫苗不僅是為了避免感染，更是為了避免住院、重症以及死亡率。

目前各類有效的疫苗都在這方面有不錯的表現，單打一劑至少都可以減少七成以上，而打滿兩劑的效果則都至少有八成以上，AZ官方透露出的資訊為76%保護有症狀感染，100％保護重症，莫德納及輝瑞則都有95%以上的有症狀感染保護及重症保護力。

Photo Credit: 國家衛生研究院

Photo Credit: 美國CDC

媒體報導的疫苗副作用，我應該擔心嗎？

以打疫苗來說，一般民眾比較擔心的仍是副作用問題，比如常見的發燒、疲倦、頭痛、注射疫苗部位疼痛。大部分都是可忍受的，畢竟打疫苗本來就有疫苗反應跟副作用，身體在接受疫苗後會啟動一連串免疫反應，而這些就會連帶產生一些身體的不適感。

AZ在過去幾個月來最令人擔心的問題就是血栓問題。

雖然歐洲藥品管理局（EMA）在調查血栓案件後證實確實與AZ疫苗相關，甚至連後來美國的嬌生疫苗也同樣因為是腺病毒疫苗而有類似的案例，不過韓國那邊施打了200萬劑並無明顯血栓案例，而過去各項血栓疾病的盛行率歐洲比起亞洲高出不少，或許是人種關係有影響。加上目前台灣施打近20萬劑並無血栓案例，也因此在台灣這部分應該不是問題。

也許有人會提到在今年4月丹麥禁用AZ的事情，不過那或許是因為丹麥已經取得足夠的莫德納及輝瑞。在嚴重疫情肆虐的情況下，官方政策應該是盡快有越多人打疫苗越好，這決定也可以說是相當奢侈。

Photo Credit: 中央社

關於輝瑞跟莫德納，最近有需要討論的是有發生心肌炎的案例，且多在30歲以下發生，目前各國還在整理相關問題，是否有相關還需要更多統計數據及討論。

至於過去幾個月一直有特定政治人物及黨派在帶AZ疫苗很爛，但同時又說應該進口中國國藥疫苗，這樣的人要溝通就比較困難。

最後結論，疫苗施打拼的是全體戰，拼的是群體免疫。除非是高風險族群，否則疫苗絕對不能不打，也希望指揮中心可以盡快得到有效的疫苗提供國人施打，盡快建立起一層一層的保護力，避免本土疫情好不容易守下一波後又再起，降低感染的擴散速度，台灣也才真的能解封迎向國際。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航