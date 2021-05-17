你喜歡ERROR嗎？ERROR並不是搞笑的代名詞

文：Dr. Lo

我很喜歡ERROR，我也十分相信他們會有一天做到他們想做的東西。

近兩個月，相信香港人已無人不曉MIRROR，而ERROR這支組合散發的光芒，事實上也絕不比MIRROR差。

MIRROR的光芒及影響力實在令人覺得香港終於自四大天王時期後重新擁有了讓人瘋狂的偶像，姜濤志氣很大，我十分喜歡志氣大又謙厚的人。但今天我不說MIRROR，不說姜濤，我反而想說說ERROR，這個由四位夢想很大的人組成的組合。

這支組合的定位與其說奇怪，倒不如說十分獨特，定位就像日韓的搞笑藝人加跳唱偶像團體的混合體。我不知道在外國有沒有類似的組合，但在香港應該是獨特唯一的。這種定位擊中了一個very small niche。

有一個兩難問題總是被人提起：做池塘最大的魚還是做大海中最小的魚？我的選擇永遠都是先做池塘中最支配（dominant）的魚，才遊出大海和其它魚一較高下。ERROR在這個「gagman+」跳唱組合的small niche中正慢慢建立起他們的壟斷霸權（monopoly），他們正慢慢成為這個池塘中最大的魚。現代模式是贏家通吃，ERROR就是這個very small niche的贏家。我相信只要ERROR每天都努力，每天都為著你們的夢想付出，等到時機成熟及資源配合，你們都將能衝出大海，

其實此四人絕不是只是搞笑，亦不只是gagman，在不斷娛樂觀眾的外表下，每位成員內心都懷著很大的夢想，目標十分清晰。Dee夢想做電影導演，肥仔夢想做跳唱歌手在紅館開演唱會，保錡擁有著音樂制作人的夢想，而看似最「on9」（編按：香港粗口戇㞗的諧音）的193則希望成為帶動香港潮流的第一人。他們四人是互相輝映，每一位都很有光芒。不要取笑一個有夢想的人，因為他們可以把生命活得十分燦爛。

他們的路比起MIRROR，絕對來得更難。MIRROR的形象華麗型格，是那種很容易吸引鎂光燈的明星，但ERROR本身由組合名字就給人很多不合理的標籤：例如他們是一個錯誤，他們是負責搞笑的，他們不能唱不能跳，即使是唱歌及跳舞應該都是搞笑為主的……

在這裡我們寫了很多關於刻板印象（stereotype）的文章，在看待每一個人時，我們都不應用刻板印像去評價別人。也就是說，ERROR並不是搞笑的代名詞，他們也能去認真演戲、去認真唱歌、去認真跳舞，去認真做一些很有型很cool的事；同樣，MIRROR也不是只能夠耍帥，他們也可以去搞笑，可以講粗口，可以很不顧形象去玩。每個人都是一個獨立個體，每個人都是不一樣的。組合名字不應該窒礙他們發展的障礙，組合的名字不應成為我們以刻板印象思考他們的原因。

我很喜歡ERROR的歌，很快樂、很有能量、很有質素。

你們有沒有想過，在香港也可以看到因為綜藝節目而紅起來的幕後人員？花姐、Mike導、Agent L相信大家都會認識。在這麼多年追看《Running Man》的你，有多久沒有去追看香港本土制作的綜藝節目？這些轉變出現的原因，除了幕後人員的努力及新思維外，有很大部分是便是來自ERROR在幕前的影響力。

現在還不認識ERROR的你，請你去認識一下他們。他們的路不容易走，但他們都在很努力地走下去，當中我感受到他們在心中很大很大的夢想。我很喜歡有志氣的人。

在這裡的台灣讀者，也請你們去看看近年香港最炙手可熱的組合MIRROR和ERROR。他們絕對有能力去改變、去再次輸出香港的流行文化。

最後，請大家重新開始大大力地喜愛廣東歌，近年的香港歌手實在大有作為，無論才藝及曲風都令人耳目一新，實在值得我們去支持。

Dee gor、肥仔、193、保錡幾時開show？我一定撐場。

繼續加油，好快就能到tipping point。

本文獲Lo's Psychology授權轉載，內文與題目由編輯稍作修改，原文請看此。

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