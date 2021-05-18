現階段旅遊、接觸史已非重點，增加採檢量找出感染者是當務之急

文：汪志堅（台北大學特聘教授）

疫情升溫，台北市與新北市都進入了三級，很多大學改成遠距，雙北高中以下學校到5月28日都停課，許多公司開啟異地辦公。這些都不是大家樂見的，到了這個階段已不是噴口水的時候，大家摒除成見一同解決問題才是正途。

要回到無本土案例，重回正常生活，方法無非就是中斷病毒的傳播，讓所有被感染者都能儘早隔離並治療，避免或減少新增的感染者，另外避免從外地再引進更多的感染者。具體而言該怎麼執行，我有幾項建議。

1. 增加採檢，盡量找出感染者

現階段可以做的第一件事，是增加採檢量。突然爆發的疫情，證實了社會中確實存有隱藏感染者的假設。而某些地方之所以暫無疫情，也可能是採檢量不夠的假象。若想降低大眾的疑慮，適當的增加採檢量是個方法。

2. 旅遊、接觸史已非重點

輕症或無症狀的COVID－19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）感染者，或許早已存在我們社區之中。症狀明顯的感染者，過去也有可能因為無接觸史與旅遊史而未去採檢，而被當成感冒來治療。因此，要重回無本土案例的第一件事，就是要找出這些已感染者。

當社區中已存有數百個案例時，接觸史及旅遊史已非重點，重點是症狀。如果產生症狀，在採檢量能許可範圍內，要盡可能採檢，找出這些受感染者，是當務之急。

然因採檢量能的緣故，而且快篩確實存有偽陽性的問題，因此確實難以進行全面採檢，但增加採檢量、廣泛的針對症狀明顯者進行採檢仍是必要的。至於偽陽性的問題，採用多重方法進行重複驗證即可解決，在科學上應非問題。

3. 料敵從嚴，減少人員交流

COVID－19有些屬於無症狀或輕症感染者，但仍有可能傳播，因此要減少人員交流。料敵從嚴，雖然大部分的人都沒染疫，但若用最嚴格的標準，就能儘早恢復正常。我們可以假設別人有可能染疫、假設自己有可能染疫、假設環境有可能有病毒；這三個可能，都是機率很低的，但料敵從嚴的意思，就是用最嚴格的標準，設法儘早回復正常。

因為別人有可能染疫（雖然機率很低，但不是沒可能），因此人際交流時，務必保持社交距離，並自我防護。假設自己可能染疫（雖然機率很低，但不是沒可能），因此不要到處亂跑，也不要拜訪親友。

如果您本來在台北或新北生活，不要因為防疫，而跑到其他城市去避疫，這會增加您親人染疫的風險。病毒無眼，誰都不能保證自己不是染疫者。網路上，有些大學生討論去別的地方避疫，這做法讓人擔憂。

另外，因為環境可能存有病毒，因此盡量不要出入公共場所，非去不可時務必將個人防護做好。多用網路、少用馬路，多遠距上班上課。不要到處跑，不要找各種理由藉口，一切防疫優先。

4. 防疫新常態，兼顧防疫與生活

現階段，還要設法建立防疫生活的新常態，讓防疫與個人正常生活和諧共存。全球各地都已發展出了疫情下的新常態生活，既兼顧防疫，又顧及正常生活。

單純的異地辦公，可解決員工確診造成整個組織停擺，但仍會有組織成員被隔離而無法工作。防疫生活的新常態，是將員工被隔離視為可能發生的情境，設計出員工被隔離後，員工如何繼續遠距辦公，減少生產力降低的損失。

各級學校如何發展遠距教學，讓學生在疫情之下，仍能順利學習，也是必須處理的議題。

5. 穩住腳步，避免驚慌

疫情升溫，難免讓人擔憂。民眾不要過度驚慌，過度反應只是讓問題變得更嚴重。目前也不要過度囤積物資，食物與民生日用品都不會缺貨，不要自己嚇自己。也不要在驚慌的時候，做出錯誤的重大決策，避免疫情過後後悔莫及。公私部門的領導者，職位愈高，愈要沉得住氣。

6. 阻絕病毒境外移入

未來還是需要繼續阻絕境外移入。找出了本土染疫者，阻絕了病毒傳播，幾週過後，台灣或許就能夠重回無本土案例。不過，境外移入這個缺口不要漏掉了。

放疫的另一個重點就是如何確實採檢，不讓境外移入的無症狀或輕症染疫者進入社區，這是必須正視的課題。否則，境外移入又可能導致下一波的本土疫情。

最後要邀請大家同心協力，莫驚慌，一起中斷疫情傳播，建立防疫生活新常態，期望很快就能回歸正常生活。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航