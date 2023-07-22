戴資穎擊敗球后山口茜，生涯首闖韓國羽球賽冠軍戰、力拚今年第3冠

（中央社）超級500的韓國羽球公開賽台灣好手戴資穎今天在女單4強對上現任球后山口茜，最終戴資穎以21比17、21比19獲勝，生涯首闖賽史冠軍戰，將與韓國地主女將安洗瑩爭冠。戴資穎冠軍賽將對上地主好手、世界第2的安洗瑩，雙方過去交手8次，戴資穎以2勝6敗居下風。

戴資穎冠軍戰對安洗瑩，拚今年第3冠

世界第4的台灣羽球天后戴資穎今天在韓國羽球公開賽女單4強，以21比17、21比19擊敗現任球后山口茜，生涯首度闖進賽事冠軍戰，將對上安洗瑩，力拚今年第3冠。

戴資穎在今年參加了6場個人國際賽事，拿下亞錦賽、台北公開賽冠軍。其中亞錦賽就是4強擊退山口茜、決賽打敗安洗瑩後拿下金牌，這場韓國羽球賽也希望複製這樣的腳步。

賽前戴資穎面對山口茜11勝12敗，今天雙方都有備而來，比賽前段2人互有拉鋸，甚至多次的網前小球美技，讓現場球迷驚呼聲連連。

技術暫停後，戴資穎一度以12比16落後，但接著她加快速度，靠著多次的前、後場調動，成功破壞山口茜的節奏，最後再靠著一記正手網前勾對角的小球，以一波9比1的攻勢直接拿下首局。

儘管山口茜這場比賽刻意壓制戴資穎的後場，但第2局戴資穎多次展現強勢殺球取分，並以11比9搶先進入技術暫停。

接著戴資穎取得14比9的最大領先，但山口茜並沒放棄，追到17比17平手。接著戴資穎和對手來回本場最多的30拍，才靠著一次劈殺搶下關鍵的第18分，這一球也打垮山口茜的氣勢，隨後讓戴資穎取得20比17的3個賽末點，最終靠著一記殺球拿下比賽勝利。

戴資穎在接受《中央社》訪問時說：「山口茜向來速度都很快，要從她手上拿分真的不容易，今天還是有些不應該的失誤，希望明天能再發揮好一點。」

戴資穎在韓國羽球賽冠軍戰，將面臨龐大的地主壓力，她生涯對安洗瑩以2勝6敗居下風，且今年4戰僅拿1勝。

戴資穎表態2024年底退休：就算還能打，也想休息了

（中央社）世界排名第4的台灣羽球女單名將戴資穎於4月9日在出席活動時明確表示：「我的計畫就是打到明年底，就算還能打，我也不打了。」

戴資穎當時在高雄衛武營出席「3對3鬥拍」表演賽活動時，做上述表示。

從5歲開始打球、15歲就站上國際賽場，戴資穎生涯已經獲獎無數，不但拿下台灣史上首面女單羽球亞運金牌，東京奧運也替台灣斬獲1面女單銀牌，一再幫台灣寫下歷史。

將近20年的球員生涯，戴資穎最近2年來不只一次透露想要休息的念頭，但這一次卻是明確講出時間點。

戴資穎說：「我現在打球就是抱持珍惜現在，珍惜自己還在球場上的時候，但我想，就是打到明年底的賽季結束，就算那時候還能打，我也想要休息了。」這也意味著，戴資穎一定會打完明年的巴黎奧運。

Photo Credit: 中央社 日前台灣羽球天后戴資穎（左2）25日在超級300的台北羽球公開賽女單決賽，以21比14、21比17擊敗華裔美籍的張蓓雯（左1），完成2連霸，取得今年第2冠，副總統賴清德（右2）到場觀賽表達支持，向戴資穎揮手致意。中央社記者裴禛攝2023年6月25日。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：楊士範