南部登革熱疫情嚴峻，台南成重災區累計484例，專家提醒赴東南亞務必做好防蚊措施

（中央社）台南市政府衛生局今（22）日公布新增33例本土性登革熱，全市累計484例，分布12個行政區。市府已在疫情升溫的永康區設立防線，全力防堵。

台南市累計484例本土性登革熱

衛生局今天新聞稿指出，截至下午3時，台南市新增33例本土性登革熱。其中，永康區18例，東區和仁德區各5例，安南區4例，南區1例，年齡介於14歲至72歲；5例是擴大採檢發現，28例由診所或醫院通報。

面對永康區疫情升溫，兵仔市場確診23人，其中6人是攤商，市府在當地設立防線，昨（21）日和今天從兵仔市場沿著中華一路幹道巷弄、勝利街90巷等擺攤範圍，地毯式宣導及呼籲採檢，防堵疫情延燒。

市府表示，市場處6月20日起組成聯防小組巡查市場2082個積水容器，其中陽性容器25個，已投藥孳清，且對仁德區、永康區、東區、南區、北區、安南區、善化區及歸仁區等市場噴藥防治。

衛生局7月17日至7月21日在東區、南區、北區、安南區、仁德區及歸仁區共調查1363戶，其中陽性戶13戶查獲13個陽性容器，開立12張舉發單。

目前，台南累計484例本土性登革熱，分布在仁德區、東區、中西區、善化區、永康區、安南區、北區、南區、新化區、歸仁區、新營區及關廟區共12個行政區。

Photo Credit: 中央社 台南市政府衛生局21日公布新增21例本土性登革熱，全市累計452例。圖為台南市長黃偉哲21日巡檢巡檢北區立人段集合住宅新建案，巡視工地水溝及建案地下室積水處。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真2023年7月21日。

阻絕登革熱於境外，赴東南亞務必做好防蚊措施

（中央社）南部登革熱疫情嚴峻，適逢暑假旅遊旺季，專家提醒，台灣沒有真正的本土登革熱，多是境外移入引起，赴東南亞疫區的旅客要使用有效防蚊藥劑做好防護，海關也要加強宣導。

登革熱疫情持續，根據衛生福利部疾病管制署統計，目前全國共520例本土病例，個案分布於台南市431例、雲林縣67例、高雄市19例、台中市2例、屏東縣1例。

不僅台南、高雄等縣市出現多起案例，甚至連過去少有疫情傳出的雲林都有病例現蹤。迎戰登革熱，台灣科技媒體中心（SMC）邀請病媒蚊與地理環境專家說明防治作為，今天發布新聞稿分享。

國家蚊媒傳染病防治研究中心首席防疫顧問陳錦生指出，病媒蚊一旦帶有病毒就終身帶毒，緊急防治時，最有效的方法是利用殺蟲劑殺滅蚊蟲，但清除居家附近的積水容器，使斑蚊無法孳生才能真正釜底抽薪。

事實上，台灣沒有真正的本土登革熱。陳錦生表示，多是境外移入引起，呼籲赴東南亞疫區的旅客要使用有效的防蚊藥劑，做好自我防護，海關也要加強宣導，才能將登革病毒阻絕境外。

他進一步解釋，登革熱病毒共有4個型別，整個東南亞地區4型病毒皆有，很難預測何時何種會入侵，隨旅遊業蓬勃發展，各種型別都有可能入侵。

至於如何選用防蚊液，陳錦生曾建議，第1種是敵避（DEET），防護力約2至12小時，是較廣泛使用的防蚊成分，衛福部建議2個月以下嬰兒不宜使用；第2種為派卡瑞丁（Picaridin），防護力約5至12小時，皮膚刺激性較低，幾乎無色無味，但環保署規定2歲以下不宜使用。

此外，國立台灣大學地理環境資源學系教授溫在弘表示，除了既有防治措施，病媒蚊生態棲息跟人類居住環境的關係密切，治本建議可從都市規劃與設計角度，將病媒蚊潛在孳生風險納入都市設計考量。

Photo Credit: 中央社 登革熱疫情持續，疾管署發言人曾淑慧（圖）19日宣布再新增1起重症個案，為雲林縣6旬男性，因血便情況嚴重，已收治加護病房；目前重症累計已達7例，其中3例仍在住院治療中。中央社記者曾以寧攝2023年7月19日。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：楊士範