513大停電不到一週，高雄興達電廠又傳機組跳機，供電恐再吃緊

高雄興達電廠再傳事故，本月13日因匯流排故障導致4部機組跳脫，全台分區輪流停電長達5小時，不到一週的時間，廠內今（18）日再傳事故，一號燃煤機組顯示故障，必須完全卸載，影響達50萬瓩供電。

台電稍後表示，因鍋爐燃燒管理系統模組故障，以致機組停機，電廠已於14時25分排除故障及測試完成，14時29分點火重新升載併聯發電。

台電表示，今日預估最高用電量約3700萬瓩，但中午的實際用電量已超過3730萬瓩，再次刷新歷年5月尖峰負載紀錄，台電強調，目前除了修復機組重新升載發電外，也已增加備轉機組發電量能，正進行相應的電力調度。

興達電廠上週才因人為因素誤觸開關，造成513大停電，台電強調是因電網問題、加上高溫缺水機組歲修等「不利因素疊加」，強調並非缺電。

台電官網顯示，興達電廠1號機組截至今（17）日下午15:41仍為故障狀態。

667天以來，台灣再傳供電吃緊

不過5月14日，台灣才剛歷經667天來第一次供電燈號由原本的綠燈（供電充裕）轉為黃燈（供電吃緊），當日最高用電量達到3705.6萬瓩，不僅是5月份用電量首次突破3700萬瓩大關，更刷新歷年5月用電紀錄，供電燈號由綠轉黃，備轉容量率為9.02%（備轉容量則為334.4萬瓩）。

台電當時表示，5月起氣溫大幅升高，南部部分地區更出現40度以上高溫，用電需求呈現攀升趨勢，超出預期。

台電當時也指出，今年需求方面因受疫情影響，民眾轉趨國內消費，內需經濟成長、外銷暢旺，帶動國內負載成長，工業用電更大幅增加，今年1至4月售電量為704.31億度，較去年同期增加31.29億度，成長4.6%。

台電表示，由於水情不佳，水力電廠發電量受影響，為確保今夏供電穩定，台電已積極安排各發電機組進行大修或檢修工作，務求在夏季尖峰來臨前上線。今日上午明潭6號機已提早完成歲修工作，下周也有主力機組將歲修完陸續歸隊，還有民營電廠新機組加入商轉，為今夏挹注可靠電力。

目前台電官網指出今天最大供電能力為4073.8萬瓩，備轉容量率為10.01%，供電燈號顯示為綠燈。但若扣除興達1號機組50萬瓩的供電能力，若傍晚用電尖峰再高於午間，恐將亮出本月第2顆供電吃緊的黃燈。

Photo Credit: 台電 官網

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核稿編輯：翁世航