本土新增333例，亞東醫院出現院內感染，19日起未持居留證外籍人士暫緩入境

中央流行疫情指揮中心今（17）日召開記者會，宣布COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）新增333例本土確診病例、2例境外移入，目前已連3日本土確診數破百。其中台北茶藝館155例、萬華活動史相關86例。

指揮中心也宣布，自19日零時起（當地搭機時間）未持有我國有效居留證之非本國籍人士，暫緩入境（緊急或人道考量等經專案許可者除外），同時也暫停旅客來台轉機。上述措施至6月18日止，將視疫情及執行狀況，適時滾動調整。

確診個案年齡分佈偏高，亞東醫院出現院內感染

依據指揮中心新聞稿，今日公布國內新增335例COVID-19確定病例，分別為333例本土（案1684至案2016）及2例（案2017、案2018）境外移入。

指揮中心表示，今日新增之333例本土個案為189例女性、144例男性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於今（2021）年5月5日至5月16日，居住縣市分別為台北市158例（萬華區89例最多）、新北市148例（板橋區41例最多）、桃園市10例，基隆市6例、彰化縣5例、台中市及宜蘭縣各2例、新竹縣及苗栗縣各1例。

其中台北茶藝館155例、萬華活動史相關86例、南部進香團6例、某社團群聚相關5例、宜蘭遊藝場群聚相關3例，疫調中有38例、群聚關聯不明者40例。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增之2例境外移入個案為菲律賓籍30多歲男性、本國籍20多歲女性，分別自菲律賓、海地入境，入境日為4月30日與5月16日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，確診患者目前有568例住院中，有41例為嚴重肺炎或達到呼吸窘迫的程度。張上淳表示，這當中有15例正在加護病房、13例使用呼吸器，13例當中有2例使用了葉克膜。

張上淳表示，從目前確診者的情形來看，萬華地區基本上是中高年齡族群感染，因此年齡分佈較高。張上淳表示，年齡大的患者較容易發展成嚴重肺炎，初步看來重症的比例也相較過去來得高。但重症比例偏高究竟是因為病毒株變異，或是年齡所造成，還有待釐清。

有關醫院內出現確診個案，醫療應變組副組長羅一鈞證實雙北兩市到目前總計有6間醫院出現確診個案，但這當中屬於多起院內感染的僅有亞東醫院。羅一鈞表示，亞東醫院確診者為9位（8名為病患、1位看護）。

羅一鈞表示，亞東醫院群聚中，最早發病的為案1375，其他確診者都與此案有空間上的關聯。羅一鈞也補充，案1375確診時就已經匡列同病房的病患、陪病家屬，以及相關的醫護人員，後續才因此找出其他確診者。目前醫護人員首次採檢皆為陰性，今天將再針對該院醫護人員進行二度採檢。

羅一鈞表示，目前會將無症狀或症狀輕微的確診者安置到加強版的集中檢疫所，護理人員全天候進駐，並且透過電話或視訊評估入住的病患，亦有醫事人員提供相關的治療。

羅一鈞表示，加強版的集中檢疫所目前總共有133位確診病患，128位是新確診還沒有住到醫院去，5位屬於符合一定的標準，發病日超過10天，經過評估不具傳染或輕微傳染，從醫院下轉到加強版集中檢疫所。羅一鈞表示，目前至少還有235間加強版的集中檢疫所，可以收治類似病患。

指揮中心發言人莊人祥補充說明上週末（5/15-16）阿斯特捷利康（AstraZeneca，以下簡稱AZ）疫苗接種人次為7485人，其中公費接種人次為6997、自費接種為488人次，累計接種人次已達19萬4678人次。

陳時中也表示，AZ疫苗明天將會再配送4萬劑到衛生所，供有需求且符合資格的民眾接種。

檢驗陰性、疫調列為自主健康管理者，健保卡將提示2週自主健康管理

指揮中心也於今日宣布，中央健康保險署自即日起，陸續將通報個案經檢驗陰性者及經疫調列為自主健康管理者，分別於健保醫療資訊雲端查詢系統註記為「通報個案經檢驗陰性—自主健康管理個案（14天内）」、「經疫調列為自主健康管理個案（14天内）」。

指揮中心指出，為協助醫師快速辨識，14天自主健康管理提示，以明亮的淺黃為底色，除加大提示文字外，並於左上角標示接觸日期，以便閱覽及區辨。14天自主健康管理期滿後，自第15天起至第30天止，則以淺綠底色提示畫面顯示「曾為自主健康管理個案，但已期滿（延長提示第15至第30天）」。

此次首批匯入系統註記的資料筆數分別為：通報個案經檢驗為陰性需自主健康管理14天者142筆、自主健康管理期滿延長提示第15至第30天者161筆；經疫調列入自主健康管理14天者178筆、延長提示第15至第30天者183筆。

指揮中心表示，期望透過TOCC提示，能協助醫師快速辨識就診病患是否可能有感染風險，並提供合適的診斷或進行COVID-19檢測，以照護病患並守住醫療防線。另外也提醒可能具有感染風險並列入TOCC提示的民眾，應配合防疫措施，身體若有不適，請聯絡當地衛生機關或撥打1922協助相關就醫事項。

指揮中心進一步指出，該系統除了將上述對象列入自主健康管理14天外，目前尚有「台帛旅遊泡泡專案返台者」亦為自主健康管理14天，另外「居家檢疫期滿」及「居家隔離期滿」者，則列入自主健康管理7天的提示範圍。

指揮中心表示，該系統目前已同時納入疾病管制署5月14日更新之具感染風險民眾追蹤管理機制資訊，另TOCC提示畫面亦設有「具感染風險民眾追蹤管理機制」按鈕（以紅色呈現），點選按鈕後，可閱覽疾管署提供之防疫資料。

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核稿編輯：翁世航