「壞女人又是壞公民」的指責，加劇了茶室小姐等邊緣女性的噤聲與困境
我們想讓你知道的是
處在邊緣位置的萬華茶館小姐們，她們或許因耗費大量時間、心力長期進行情／慾勞動，既難以拒絕親密互動，也很難從工作中隨時獲得疫情資訊；而即使有所擔憂，也可能因自身工作性質對追求健康有所質疑。
COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）至今仍蔓延世界各國，而在5月12日中央流行疫情指揮中心公布國內新增16本土病例時，其中兩名女性案例引發熱議，她們一人為50多歲，另一人則為60多歲，分別在台北萬華區的「茶館」工作。
茶館二字或許難以論斷，因為在茶館裡面的工作範圍，可能如新聞報導所指提供陪伴唱KTV的飲茶服務 ，或是網友們曾以居住萬華經驗猜測，及政治人物童仲彥以影片直指的性產業「阿公店」。究竟台北萬華區的茶館、阿公店多為何樣貌？或許我們可以參考蔡瑩芝（2011）實地進入台北萬華區茶室田野的調查。
從研究發現可見，萬華茶室裡的陪侍女性一般年齡層平均為40歲以上，而「小姐」工作內容不一定有性交易關係，更多時候是藉由唱卡拉OK、喝茶酒飲、聊天或包廂清潔等過程當中，展演或建立具有親密性的情慾互動，其中亦有陪侍小姐的行動策略。包括小姐會藉由點快歌，主動站在客人面前扭腰擺臀，這不僅能炒熱氣氛，也能掌握自己與客人的距離，茶室裡的陪侍具有美學、社交、情緒的勞動（蔡瑩芝，2011），延伸論之，本文指為這是在茶室工作場脈絡下的情／慾勞動。
然而，在社會對於「特種行業」或「性產業」平面的想像下，小姐們如何生活的樣貌往往被忽略，反之容易將之與「蕩婦」連結並放大。特別是當小姐確診COVID-19後，更容易受主流社會雙重指責：既是壞女人又是壞公民。事實上，這樣的雙重指責，正在她們身上映現出年齡、性別、階級、空間等多重限制交織而成的困境。
Guida（2015）等人訪談平均40歲以上的中國高齡特種行業／性工作者，發現她們入行原因多為背負沉重經濟負擔，以及有限的就業機會息息相關，雖然上述研究並非訪談台灣高齡相關從業女性，但若以此延伸思考，茶室小姐或許也有以上（或更複雜）的原因外，高齡、女性、低經濟收入或無具備主流就業環境要求的專業技能等身分，也可能使她們投入陪笑甚或「賣身」等工作。而即便疫情猖獗人盡皆知，她們在社會結構、「性產業」及邊緣位置等種種限制裡，防疫仍成為困難的可能。
例如茶室為密閉空間，卻須近距離互動的工作空間，提供情／慾勞動的工作內容本難拒絕，而女性的年齡經常被社會用以衡量「行情」，特別是在所謂性產業，女性的年齡更容易被成為一種身價資本。可想而知，在此處境下，高齡小姐將可能更難有所籌碼拒絕貼身互動，或是保持所謂安全的社交距離。換言之，她們更難避免任何不安全的交易行為。
此外，小姐們絕非無知無感的人，社會如何將她們的生活與職業汙名化，她們不僅能有所感受，而這樣的感受，亦可能具體影響她們照顧自我或重視健康的問題。特別是在特種行業／性產業工作的高齡女性，她們因工作性質被主流社會劃分區隔，自己亦會因此產生對職業的羞恥感，進而愈來愈和社會脫節，又或是在不被社會支持的位置裡，她們對於健康的預防或治療（如HIV）將有所阻隔，包括無法因工作場域迅速獲得相關訊息，或是受職業汙名影響感到羞恥，皆阻礙了她們尋求健康的可能（Hao et al., 2014）。
進一步延伸思考，處在邊緣位置的萬華茶館小姐們，她們或許因耗費大量時間、心力長期進行情／慾勞動，既難以拒絕親密互動，也很難從工作中隨時獲得疫情資訊；而即使有所擔憂，也可能因自身工作性質對追求健康有所質疑（因為社會對她們的職業與身體汙名化，或許將影響她們自己身體或健康的看法），而在確診染疫之後，若社會果然放大對她們的職業想像，甚或加以汙名，那麼會不會在疫情猖獗的時刻底下，加劇了更多相似邊緣位置的女性噤聲與困境？
本文旨非討論性與工作的支持或壓迫等辯證議題，但願藉此共同思考已然置身於邊緣位置的女性，她們或許也正困難或努力地面對疫情。而作為閱聽人，或許我們能先做的即是避免把確診者的某項職業放大或加以汙名，亦或是以過於刻板印象的僵化視角評論確診者的生命歷程。畢竟誰都不想生病，尤其若是疑似染疫者因確診被公布相關資訊後，反而引起媒體網絡公然恥笑責難，這般接近獵巫行動，對於台灣防疫僅將帶來更多慌亂，使自我懷疑確診者感到不安與恐懼，更甚無形對特定群體造成傷害。
在疫情新興的非常時刻，若不僅落實防疫，也彼此思考處境，比起相互責難與猜忌，給予彼此更多支持與空間，包括給予確診者康復的空間，以及確診者周邊相關人士空間，就是一種溫暖的友善，也使疫情新生活更具友善與關懷意義。
參考文獻
- 蔡瑩芝（2011）。底層陪侍小姐勞動現場的民族誌研究──以萬華茶室與卡拉ok店為例。世新大學性別研究所碩士論文。
- Guida, J., Hu, L., & Liu, H. (2016). Theimpact of occupational stigma on the social networks of older female sex workers: Results from a three-site egocentric network study in China. AIDS Patient Care and STDs, 30, 1–3.
- Hao C, Liu HJ, Sherman SG, Jiang B, Li X, et al. (2014) Typology of older female sex workers and sexual risk for HIV infection in China: a qualitative study. Cult Health Sex, 16(1): 47–60.
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航