「壞女人又是壞公民」的指責，加劇了茶室小姐等邊緣女性的噤聲與困境

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）至今仍蔓延世界各國，而在5月12日中央流行疫情指揮中心公布國內新增16本土病例時，其中兩名女性案例引發熱議，她們一人為50多歲，另一人則為60多歲，分別在台北萬華區的「茶館」工作。

茶館二字或許難以論斷，因為在茶館裡面的工作範圍，可能如新聞報導所指提供陪伴唱KTV的飲茶服務 ，或是網友們曾以居住萬華經驗猜測，及政治人物童仲彥以影片直指的性產業「阿公店」。究竟台北萬華區的茶館、阿公店多為何樣貌？或許我們可以參考蔡瑩芝（2011）實地進入台北萬華區茶室田野的調查。

從研究發現可見，萬華茶室裡的陪侍女性一般年齡層平均為40歲以上，而「小姐」工作內容不一定有性交易關係，更多時候是藉由唱卡拉OK、喝茶酒飲、聊天或包廂清潔等過程當中，展演或建立具有親密性的情慾互動，其中亦有陪侍小姐的行動策略。包括小姐會藉由點快歌，主動站在客人面前扭腰擺臀，這不僅能炒熱氣氛，也能掌握自己與客人的距離，茶室裡的陪侍具有美學、社交、情緒的勞動（蔡瑩芝，2011），延伸論之，本文指為這是在茶室工作場脈絡下的情／慾勞動。

然而，在社會對於「特種行業」或「性產業」平面的想像下，小姐們如何生活的樣貌往往被忽略，反之容易將之與「蕩婦」連結並放大。特別是當小姐確診COVID-19後，更容易受主流社會雙重指責：既是壞女人又是壞公民。事實上，這樣的雙重指責，正在她們身上映現出年齡、性別、階級、空間等多重限制交織而成的困境。

Guida（2015）等人訪談平均40歲以上的中國高齡特種行業／性工作者，發現她們入行原因多為背負沉重經濟負擔，以及有限的就業機會息息相關，雖然上述研究並非訪談台灣高齡相關從業女性，但若以此延伸思考，茶室小姐或許也有以上（或更複雜）的原因外，高齡、女性、低經濟收入或無具備主流就業環境要求的專業技能等身分，也可能使她們投入陪笑甚或「賣身」等工作。而即便疫情猖獗人盡皆知，她們在社會結構、「性產業」及邊緣位置等種種限制裡，防疫仍成為困難的可能。

例如茶室為密閉空間，卻須近距離互動的工作空間，提供情／慾勞動的工作內容本難拒絕，而女性的年齡經常被社會用以衡量「行情」，特別是在所謂性產業，女性的年齡更容易被成為一種身價資本。可想而知，在此處境下，高齡小姐將可能更難有所籌碼拒絕貼身互動，或是保持所謂安全的社交距離。換言之，她們更難避免任何不安全的交易行為。

此外，小姐們絕非無知無感的人，社會如何將她們的生活與職業汙名化，她們不僅能有所感受，而這樣的感受，亦可能具體影響她們照顧自我或重視健康的問題。特別是在特種行業／性產業工作的高齡女性，她們因工作性質被主流社會劃分區隔，自己亦會因此產生對職業的羞恥感，進而愈來愈和社會脫節，又或是在不被社會支持的位置裡，她們對於健康的預防或治療（如HIV）將有所阻隔，包括無法因工作場域迅速獲得相關訊息，或是受職業汙名影響感到羞恥，皆阻礙了她們尋求健康的可能（Hao et al., 2014）。

進一步延伸思考，處在邊緣位置的萬華茶館小姐們，她們或許因耗費大量時間、心力長期進行情／慾勞動，既難以拒絕親密互動，也很難從工作中隨時獲得疫情資訊；而即使有所擔憂，也可能因自身工作性質對追求健康有所質疑（因為社會對她們的職業與身體汙名化，或許將影響她們自己身體或健康的看法），而在確診染疫之後，若社會果然放大對她們的職業想像，甚或加以汙名，那麼會不會在疫情猖獗的時刻底下，加劇了更多相似邊緣位置的女性噤聲與困境？

本文旨非討論性與工作的支持或壓迫等辯證議題，但願藉此共同思考已然置身於邊緣位置的女性，她們或許也正困難或努力地面對疫情。而作為閱聽人，或許我們能先做的即是避免把確診者的某項職業放大或加以汙名，亦或是以過於刻板印象的僵化視角評論確診者的生命歷程。畢竟誰都不想生病，尤其若是疑似染疫者因確診被公布相關資訊後，反而引起媒體網絡公然恥笑責難，這般接近獵巫行動，對於台灣防疫僅將帶來更多慌亂，使自我懷疑確診者感到不安與恐懼，更甚無形對特定群體造成傷害。

在疫情新興的非常時刻，若不僅落實防疫，也彼此思考處境，比起相互責難與猜忌，給予彼此更多支持與空間，包括給予確診者康復的空間，以及確診者周邊相關人士空間，就是一種溫暖的友善，也使疫情新生活更具友善與關懷意義。

參考文獻

蔡瑩芝（2011）。底層陪侍小姐勞動現場的民族誌研究──以萬華茶室與卡拉ok店為例。世新大學性別研究所碩士論文。

Guida, J., Hu, L., & Liu, H. (2016). Theimpact of occupational stigma on the social networks of older female sex workers: Results from a three-site egocentric network study in China. AIDS Patient Care and STDs, 30, 1–3.

Hao C, Liu HJ, Sherman SG, Jiang B, Li X, et al. (2014) Typology of older female sex workers and sexual risk for HIV infection in China: a qualitative study. Cult Health Sex, 16(1): 47–60.

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航