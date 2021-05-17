以巴衝突持續升溫：美國不作為，中國外長王毅稱「兩國方案」是根本出路

以色列與巴勒斯坦在加薩走廊的衝突持續升溫，以色列在週日（5月17日）發起的兩波空襲創下近期最大傷亡，造成超過43名巴勒斯坦人死亡，其中包括8名孩童。近期衝突目前也已累積197人死亡，超過1235人受傷。

除了民眾傷亡之外，BBC指出戰亂時油料的缺乏，可能導致加薩走廊的醫院與相關機構在疫情下失去電力，聯合國中東和平進程（Middle East Peace Process）計畫成員受訪時即表示，團隊曾向以色列官方要求運送油料和物資進入巴勒斯坦，但遭「不安全」為理由回絕。

以色列軍隊的這波攻擊在短期內仍不會停止，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也表示將會「全力進攻」並「持續執行」，且提到雖然面臨「壓力」，但感謝美國總統拜登（Joe Biden）的支持。

事實上，拜登政府的以巴事務副助卿海迪・阿姆（Hady Amr）自上週五起就在以色列嘗試調停，但由於美國將控制加薩走廊的巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）視為「恐怖組織」，因此阿姆將不會直接與其會面，而是透過埃及或卡達等中間人傳話。

據報，哈瑪斯在幾日前已提出停火協議，但遭到以色列方面拒絕。BBC分析，以色列在停火前應會盡力削弱哈瑪斯的軍力，根據過往狀況，以色列都會運用其絕對優勢的軍力攻擊，直到平民傷亡過多招致國際譴責時才會停火，而目前還沒達到這個階段。

聯合國緊急會議：美國不作為，中國提出以巴「兩國方案」

針對以巴問題，聯合國在16日緊急召開會議，但15名安全理事會（United Nations Security Council）成員仍無法凝聚共識，會後也未提出應對解方。其中，美國的態度被認為其中關鍵，身為安理會輪值主席的中國，則提出了「兩國方案」建議，也歡迎以巴雙方在中國進行直接談判。

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《中央社》報導指出，中國國務委員兼外長王毅在視訊會議裡，提出「停火止暴是當務之急」、「人道援助是迫切需要」、「國際支持是應盡義務」、「『兩國方案』是根本出路」等4項主張，並表示未來中方將繼續加大勸和促談力度，履行安理會主席的職責。

此外，王毅也強烈譴責針對平民的暴力行徑，再次敦促衝突雙方立即停止軍事和敵對行動，停止採取包括空襲、地面進攻、發射火箭彈等惡化局勢的行動。其中，以色列尤其要保持克制，並敦促以色列切實履行國際條約義務，盡快全面解除對加薩的封鎖圍困，「保障巴勒斯坦被占領土平民的安全和權利」，為人道援助提供准入便利。

會議中，王毅也重申對以色列與巴勒斯坦「兩國方案」的堅定支持，指出由於「一個國家」阻攔，安理會至今未能發出一致聲音，呼籲美國承擔應盡責任，採取公正立場，支持安理會為緩解局勢、重建信任。

王毅表示，中國方面支持以巴雙方在「兩國方案」基礎上盡快重啟和談，早日建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、擁有完全主權、獨立的巴勒斯坦國，從根本上實現巴勒斯坦和以色列的和平共存，實現阿拉伯和猶太兩大民族的和諧相處，實現中東地區的持久和平。

印尼、馬來西亞、汶萊聯合聲明：強烈譴責以色列，支持「兩國方案」

針對以色列連日發動空襲，印尼總統、馬來西亞首相以及汶萊蘇丹在16日發表聯合聲明，強烈譴責以色列，要求聯合國採取緊急行動，確保巴勒斯坦人民安全。

《中央社》報導，印尼總統佐科威（Joko Widodo）、馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）、汶萊蘇丹哈山納包奇亞（Sultan Hassanal Bolkiah）發表的聯合聲明中，對以色列一再針對巴勒斯坦占領區、東耶路撒冷以及加薩走廊發動攻擊，且造成嚴重傷亡，發表最強烈的譴責。

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聲明指出，他們嚴重關切以色列擴大屯墾區的非法作法，並譴責以色列在巴勒斯坦占領區以非人道、殖民、種族隔離的政策對待巴勒斯坦人，以色列公然違反國際法、人道及人權法，國際社會應立即採取行動，讓以色列對這些作為負起責任。

一如中國外交部長王毅說法，印尼、馬來西亞、汶萊的聯合聲明也呼籲國際社會應堅定促成「兩國方案」。

一個月前以色列警方侵犯清真寺，可能是今日戰火的起點

歷經多年平靜，以色列與巴勒斯坦卻再次爆發衝突，專家分析其背後的導火線，可能是以色列警方4月入侵阿克薩清真寺（Al-Aqsa Mosque）的行動。

Photo Credit: AP / 達志影像 以巴交互空襲開始後，阿克薩清真寺周圍持續發生以色列警方與巴勒斯坦民眾的衝突

《紐約時報》報導分析，4月13日——本次衝突首枚飛彈發射前的27天前——是穆斯林齋戒月的開始，也是以色列的陣亡將士紀念日，當時以色列總統在聖地「哭牆」發表談話，以色列警方由於擔心附近清真寺的禮拜會影響活動，因此切斷了阿克薩的經文廣播器。

雖然有6名清真寺成員的指控，但以色列警方卻始終拒絕回應，而這個踐踏對方聖地的行為，可能就是以色列與哈瑪斯再度交戰的導火線，也讓阿拉伯人與猶太人的衝突重新引燃。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航