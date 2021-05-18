不是小時候發過水痘，未來就免疫——年紀越大感染風險越高

文：連翊君（KingNet國家網路醫藥編輯部）｜諮詢專家：楊佳莉（北市聯醫忠孝院區家醫科醫師）｜圖片設計：Kato

許多人好奇，小時候打過水痘疫苗，是不是從此就能與水痘、帶狀泡疹完全遠離？台北市立聯合醫院忠孝院區家庭醫學科醫師楊佳莉表示，過去曾有位醫師，小時候打過一劑水痘疫苗，在某次照顧帶狀皰疹病人而感染水痘，且症狀比小孩嚴重，顯示體內抗體早就不足以抵抗病毒。

楊佳莉指出，水痘和帶狀皰疹都是由水痘帶狀皰疹病毒（Varicella-zoster virus, VZV）所引起的。在孩童時期，若第一次感染病毒時會長「水痘」，之後大多數人會對這種病毒會產生終身免疫力，不會再得水痘。

但某部分族群，隨著年紀增長免疫力跟著下降，這時潛伏在神經節內的水痘帶狀皰疹病毒，就會被刺激產生成帶狀分布的皮疹水泡，俗稱「帶狀皰疹」。

根據研究統計，成年人在50歲以後得到帶狀皰疹機率就會增加，之後60歲、70歲逐年攀升，到80歲，幾乎每3人就有1人得過帶狀皰疹。顯示人到了中高齡免疫力會下降，得到帶狀皰疹的機率就會增加。

楊佳莉說，門診病人在帶狀皰疹的皮疹發出來前幾天，身體某一側可能會有皮膚不尋常灼熱刺痛感覺、病人可能會有倦怠感甚至發燒。

接著皮膚會出現紅疹，成群水泡會沿著單側的體神經節成帶狀分佈，常見於臉部三叉神經和胸腰部，是比較好發的部位。接下來水泡會進入化膿、結痂階段，通常會在2－4周內痊癒，可能會留下疤痕和色素沈澱。

除此之外，當帶狀皰疹長的位置距離眼睛或耳朵太近，可能會有併發症，像是造成角膜炎、結膜炎或聽力受損、顏面神經失調等問題。如果帶狀皰疹是長在腰部或下腹部，則有可能會造成排便或排尿困難等問題。

楊佳莉提醒，有些人會造成神經損傷，就有可能引發所謂帶狀皰疹後神經痛，這種疼痛感有時會拖很久，有時甚至好些年都很難恢復。因此一旦有出現上述症狀，建議盡快到醫院接受檢查和治療，以免延誤治療的黃金72小時。

醫師也提醒，想預防帶狀皰疹，就是施打帶狀皰疹疫苗。帶狀皰疹疫苗可以說是加強版的水痘疫苗，它的濃度約為水痘疫苗14倍，可以降低帶狀皰疹和帶狀皰疹後神經痛發生機率。

根據疾病管制署建議，只要年滿50歲以上的人，就可直接自費施打一劑帶狀皰疹疫苗，不用去回憶是否小時候曾經出過水痘。對於已經得過帶狀皰疹的人，基本上還是可以施打帶狀皰疹疫苗來預防之後的復發。

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責任編輯：朱家儀

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