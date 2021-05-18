台灣進入社區感染，該是增加疫苗接種點的時候了

文：林應然（作者台灣兒科醫學會副理事長、台北市醫師公會常務理事）

2021年5月11日，不幸的一天，病毒終於攻破台灣嚴密的防疫系統，台灣正式進入武漢肺炎的社區感染。在電視的疫情播報畫面上，瞧見陳時中部長憔悴的面容，緩緩的在向國人報告新生的疫情，並宣布台灣進入第二級疫情警戒，停辦室外500人以上，室內100人以上之集會活動，並有各種營業管制措施。

隔日，疫情續爆，又出現不明感染源，CDC考慮進入第三級疫情警戒，將禁止室外十人以上，室內五人以上之聚會，與幾近封城的舉動，這影響民生十分巨大，是否真有必要？

疫情警戒不要輕易升級

當初疫情警戒的訂定是基於我們對武漢肺炎疾病的不瞭解與嚴重性，但隨著時間的進展，我們已經更知道這個疾病的感染事實上是輕症與無症狀感染居多，嚴重的病例約只有10－20%，死亡率約1－3%，而事實上重症與死亡的發生與防護的遵從性及醫療量能有關，在人民不遵守防疫規定及醫療量能被癱瘓的國家，重症與死亡是增加的，反之則減，台灣應屬後者。

這可以從我們歷經幾次群聚感染的事件，我們都可以控制下來，並且很少產生死傷看出，台灣這種人民嚴守規定、帶口罩、勤洗手，目前又醫療量能足夠的國家，是否有需要依照之前訂定的疫情警戒規定，嚴格實施管制集會人數與暫停營業的措施，實在值得探討衡量。

如果武漢肺炎是像SARS或伊波拉病毒感染一樣，感染者幾乎是非死即傷，重症死亡率很高，那當然要被嚴格對待，如果絕大多數感染者是無症狀及輕症，住院病患幾都能恢復，那權衡輕重，是否有必要進行幾近封城的舉動就值得探討。

畢竟人類在世，隨時在面對病毒等微生物的侵犯，若非嚴重疾病廣泛流行，輕率管制封城將造成經濟大幅損失，失業率增加，社會動盪不安，甚至增加犯罪率、自殺率，這樣的後果甚至比因為疫情發生的損失更嚴重，能不慎乎。

封城勒令停業的措施在外國所在都有，但似乎也沒多少作用，且常引發示威暴動，所以如果台灣真的只因單周出現3件以上社區群聚事件或1天確診10名以上感染不明的本土病例，就率爾進入第三級警戒，實施「外出全程配戴口罩，停止室內5人以上，室外10人以上聚會，僅保留維生、秩序維持和必要性服務、醫療或公務所需之外，其餘營業場所及公共區域都需要關閉，營業或公共場所都需要戴口罩、保持社交距離，及發生群聚感染的社區，如需執行快速圍堵，民眾需要配合病毒篩檢，不得任意離開圍堵區，停止所有聚會活動及停班、停課。」那真會得不償失。

比較好的方式應是，根據疫病流行導致感染的重症及死亡人數是否即將癱瘓醫療量能，來決定是否進入第三級疫情警戒，而非只以幾處有社區群聚感染及來路不明感染人數來決定。畢竟感染如果只是引發輕症或無症狀局多，重症也大部份可以治好，那何必大費周章去做宛若封城的舉動？

Photo Credit: CNA 陳時中接種AZ疫苗

疫苗接種應該增加定點

另外，武漢肺炎長期防治的重點在疫苗接種，目前台灣只進約30萬劑的AZ疫苗，本來一直乏人接種，最近台灣武漢肺炎感染突然爆發，在華航貨機機師及諾富特防疫旅館事件後，陸續又出現一些不同傳染源的社區感染，情勢已變。

過去台灣因為沒有社區感染疫情，AZ疫苗又有許多副作用被過度報導，又被歐洲有些國家拒絕使用，國人一直有些疑慮，雖然政府一直大力宣導，仍乏人問津，面臨報廢。

時來運轉，很少人打的現象突然轉變為供不應求了，各個疫苗施打醫院突然容額爆滿，預約都已經都要排到一個月後了，社區恐慌除了怕被感染外，又加上怕搶不到疫苗了。AZ疫苗的保存相當容易，一般冰箱2－8度C就可，許多早已與衛生局簽定公費疫苗施打的醫療院所（包括醫院及診所）都做得到，此時此刻，正是應該增加疫苗接種點的時候了。

之前中央疫情指揮中心之所以不給許多醫療院所施打的理由是，因為AZ疫苗是大瓶裝，一瓶要給10人打，開瓶後要迅速打完不可再回存冰箱，規模小的院所難以累積10位接種者，所以不給其他醫療院所施打。現在時勢已變，到處有人詢問，還預約不到，當前要累計10人共用一瓶應該已經不是問題了。

何況醫療院所本身已有一些員工待打，再加上其他民眾，不難共用一瓶，更何況迅速施打有助快速防疫。在滾動式調整政策的原則下，應該不要再固守一成不變的政策，要重新調整疫苗接種政策，廣設接種點施打疫苗，讓更多人快速接種達成免疫，儘速控制疫情，也可解決民眾久候不到疫苗的民怨。

當然，現在的30萬劑疫苗絕對不夠，政府也必須儘速再購買不管國產或外國疫苗，讓至少全國70%的人民接種，迅速達成群體免疫，讓國人能再度過著正常的生活。

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本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

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